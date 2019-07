Bleues revanchardes, Messi contrarié, Riner de retour : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Copa América : L’Argentine se console avec le bronze, Messi voit rouge

Eliminée par le Brésil en demi-finale (2-0), l’Argentine a terminé sa Copa América sur une bonne note en battant le Chili lors du match pour la troisième place (2-1). Une rencontre que Lionel Messi n’a pas disputée jusqu’au bout, puisque la “Pulga” a écopé d’un carton rouge direct - et pour le moins sévère - en première période, suite à une altercation avec Gary Medel. Passablement agacé, le quintuple Ballon d’Or a boycotté la cérémonie de remise des médailles, préférant dénoncer "la corruption” et “tout ce qui gâche le spectacle”.

2. Football - CAN : Le pays hôte et le tenant du titre au tapis !

Ces huitièmes de finale de la CAN 2019 ne sont décidément pas avares en surprises. Au lendemain de l’élimination du Maroc par le Bénin (1-1, 1-4 t.a.b.), c’est l’Egypte qui, devant son public, a trébuché. Les Pharaons ont été boutés hors du tableau par l’Afrique du Sud, qui a marqué en toute fin de partie (0-1). La suite de la compétition se déroulera également sans le tenant du titre car le Cameroun, sacré en 2017, a été défait par le Nigeria (3-2).

3. Tennis - Wimbledon : Pas d’exploit pour Pouille, ni pour Tsonga

L’aventure londonienne s’arrête là pour Lucas Pouille. Même s’il n’a pas démérité, le Nordiste s’est logiquement incliné au troisième tour face au maître des lieux, Roger Federer (7-5, 6-2, 7-6). Un peu plus tôt, Jo-Wilfried Tsonga avait été écarté sans ménagement par Rafael Nadal, vainqueur en trois sets secs et moins de deux heures de jeu (6-2, 6-3, 6-2). Il n’y aura donc que deux Français en deuxième semaine, à savoir Benoît Paire et Ugo Humbert.

Pouille-FedererGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Super Series : Les joueuses du XV de France ont signé un joli coup d’éclat en prenant le meilleur sur la Nouvelle-Zélande (25-16) à San Diego.

Boxe - Championnat du monde WBC : Nordine Oubaali a de nouveau été sacré dans la catégorie poids coq. Le Français est venu à bout du Philippin Arthur Villanueva par KO technique après le 6e round.

Football - Coupe du Monde : Grâce à deux buts inscrits durant la première demi-heure, la Suède s’est imposée contre l’Angleterre lors de la petite finale (2-1) et termine donc ce Mondial sur la troisième marche du podium.

NBA - Transferts : Ce n’est pas encore officiel mais DeMarcus Cousins devrait, selon toute vraisemblance, s’engager pour un an avec les Los Angeles Lakers.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Final agité et vainqueur surprise : le résumé de la première étape 03:30

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Coupe du Monde / Copa América / Gold Cup : Jour de finales !

C’est un dimanche royal qui attend les amoureux de ballon rond, avec pas moins de trois finales au programme (ce que Megan Rapinoe n’a pas manqué de critiquer). A 17h, les Etats-Unis tenteront de conserver leur couronne mondiale face aux Pays-Bas, champions d’Europe en titre. A 22h, le Brésil cherchera partira à la conquête d’un neuvième sacre continental contre le Pérou. Et ceux qui n’auront pas été rassasiés pourront conclure avec la finale de la Gold Cup, qui opposera les Mexicains et les Américains (3h du matin).

2. Eurobasket féminin : Les Bleues veulent mettre un terme à leur série noire

Tombeuse de la Grande-Bretagne samedi (63-56), l’équipe de France s’apprête à disputer sa quatrième finale d’Eurobasket féminin de rang. Lors des trois précédentes, les Bleues avaient à chaque fois raté la dernière marche, étant par conséquent obligées de se contenter de la médaille d’argent. Opposées à l’Espagne, qui les avait justement battues en 2013 et en 2017, Marine Johannès et de ses coéquipières voudront donc prendre leur revanche. Histoire de briser le signe indien et de décrocher un titre qui leur échappe depuis 2009.

3. Cyclisme - Tour de France : Un chrono par équipes pour monter en régime

C’est un rendez-vous qui ne sera probablement pas décisif, mais il pourrait néanmoins coûter cher à certains coureurs intéressés par le classement général. La deuxième étape du Tour de France 2019 est un contre-la-montre par équipes long de 27,6 kilomètres et qui se déroulera dans Bruxelles. Porteur du maillot jaune suite à sa victoire d’étape de la veille, Mike Teunissen (Jumbo-Visma) devra donc compter sur l'aide de ses coéquipiers pour tenter de conserver sa précieuse tunique.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Le profil de la 2e étape : Un chrono pour spécialistes dans les faubourgs de Bruxelles 00:38

4. Judo - Grand Prix de Montréal : Le retour du Roi

603 jours se sont écoulés depuis le dernier combat de Teddy Riner. C’était à Marrakech, le 11 novembre 2017, en finale des Mondiaux toutes catégories. Après une longue absence, le décuple champion planétaire effectue son grand retour sur les tatamis ce dimanche, à l’occasion du Grand Prix de Montréal. Et le poids lourd français - invaincu depuis 2010 - pourrait être amené à affronter Hisayoshi Harasawa, son adversaire lors de la finale des JO de Rio.