Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et ce matin

1. Football - Euro 2022 : Les Pays-Bas et la Suède se sont neutralisés

Un choc sans vainqueur. Ce samedi soir, pour leur entrée en lice dans cet Euro 2022, les Pays-Bas, tenants du titre, et la Suède n'ont pas su se départager et se sont donc quittés sur un match nul (1-1). Les Néerlandaises ont été les premières à se faire surprendre, peu après la demi-heure de jeu, avant de finir par refaire leur retard, juste après la pause. Les deux sélections se retrouvent derrière le Portugal et la Suisse au classement du groupe C.

Une fan française optimiste : "Aucune chance que l'Angleterre ne batte la France"

2. Football - Transferts : Sterling va débarquer à Chelsea

Gros coup en perspective pour Chelsea. Selon les informations de Fabrizio Romano, les Blues sont sur le point de recruter l'attaquant international anglais Raheem Sterling, actuel pensionnaire de Manchester City. Les deux clubs se sont mis d'accord. Le joueur devrait s'engager jusqu'en 2027, tout en rapportant pas moins de 60 millions d'euros aux Citizens.

Raheem Sterling Crédit: Getty Images

3. Cyclisme - Tour de France : Le Covid inquiète

Et si le Tour de France était rattrapé par le Covid ? Un coureur testé positif au coronavirus n'est pas obligé de quitter la course, s'il est asymptomatique. Mais samedi matin, deux membres du peloton ont dû s'en aller , après avoir justement été testés positifs, à savoir le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) mais également le coéquipier de Tadej Pogacar Vegard Stake Laengen (UAE). De quoi susciter de l'inquiétude.

La palette : comment van Aert est sorti de sa boîte pour coiffer Matthews et Pogacar sur la ligne

On a aussi retenu pour vous

Football - Matches amicaux : Pour son grand retour sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette a attendu sept petites minutes pour retrouver le chemin des filets et : Pour son grand retour sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette a attendu sept petites minutes pour retrouver le chemin des filets et l'OL s'est imposé à Bourg-en-Bresse (4-2)

Tennis - Wimbledon : Après la victoire, en finale, de la Kazakhe Elena Rybakina, née à Moscou, le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev, s'en est réjoui. Cette année, les Russes et Biélorusses n'étaient pas conviés à ce Grand Chelem.

Boxe - WBA : Ce samedi soir, du côté de Londres, le Français Michel Soro et l'Ouzbek Israil Madrimov se rencontraient en demi-finale WBA des super-welters. Résultat : un nul technique sur blessure du Tricolore.

La vidéo de rattrapage

Une chute puis une musette en pleine tête : Thibaut Pinot a vécu deux minutes difficiles.

Une chute puis une musette en pleine tête : Thibaut Pinot a vécu 2 minutes difficiles

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Euro 2022 : La France débute contre l'Italie

Les Bleues entrent dans leur Euro. Après un mois de préparation, les protégées de Corinne Diacre débutent leur aventure anglaise ce dimanche soir contre l'Italie (21h). Un premier match qui sera forcément particulièrement scruté, pour des Tricolores qui font partie des favorites à la victoire finale.

2. Tennis - Wimbledon : Djokovic et Kyrgios s'affrontent pour le titre

Une finale aux multiples enjeux. S'il conserve son titre, alors Novak Djokovic remportera son 21e titre du Grand Chelem, soit une unité de mieux que Roger Federer et il reviendra alors à une longueur de Rafael Nadal (22). En face, Nick Kyrgios dispute sa première finale en Grand Chelem et il voudra évidemment créer la surprise.

"Kyrgios, un talent pur mais une attitude détestable"

3. Cyclisme - Tour de France : Place aux Alpes

Place à la montagne. Ce dimanche, les coureurs du peloton se lancent à la conquête des Alpes. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), déjà solidement installé en tête du classement général, sera encore une fois très attendu. Le danger, pour lui, devrait venir des formations Jumbo-Visma et Ineos Grenadiers.

Le profil de la 9e étape : Les Alpes en douceur

4. Judo - Grand Slam de Budapest : Riner retrouve les tatamis

Teddy Riner est de retour aux affaires. Un an après les Jeux de Tokyo, le Français dispute le Grand Slam de Budapest, sa première compétition internationale en individuel depuis le Japon. Avec forcément en ligne de mire les JO de Paris en 2024.

5. Formule 1 - Grand Prix d'Autriche : Un duel Verstappen-Ferrari

Vainqueur de la course sprint ce samedi, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) voudra forcément confirmer, ce dimanche. Face à lui, il devrait devoir à nouveau lutter contre les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz.

