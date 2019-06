Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Euro Espoirs 2019 : Les Bleuets surclassés

L’équipe de France Espoirs espérait retrouver la finale de l’Euro, comme en 2002, mais la troupe de Sylvain Ripoll s’est violemment heurtée à un mur espagnol jeudi soir en demi-finale. Malgré l’ouverture du score de Mateta sur penalty, les Bleuets ont été surclassés par la Rojita (4-1), qui retrouvera donc l’Allemagne pour le titre, ce même adversaire qui l’avait battue en finale il y a deux ans.

Ibrahima Konaté a livré un match catastrophique jeudi soir contre l'Espagne. Getty Images

2. Football - Copa América 2019 : Le Brésil passe par un trou de souris

L’important est acquis, diront les pragmatiques, mais le Brésil aura mis le temps pour accéder aux demi-finales de "sa" compétition. Largement favoris face au Paraguay, les partenaires de Thiago Silva ont validé leur qualification dans la nuit de jeudi à vendredi au terme de la célèbre séance de tirs au but (0-0, tab : 4-3). Un exercice lors duquel les Paraguayens Gomez et Gonzalez ont manqué leur tentative, contre le seul Firmino du côté de la Seleçao.

Alisson prend Gabriel Jesus dans ses bras, le dernier buteur brésilien lors de la séance des tirs au but.Getty Images

3. Cyclsime - Championnats de France : Première pour Thomas

Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) a été sacré champion de France du contre-la-montre pour la première fois, jeudi à La Haye-Fouassière, près de Nantes, après un chrono de 47,1 km disputé sous une température folle avoisinant les 40 degrés. Le cycliste de 23 ans a finalement été l'un des seuls à ne pas se mettre dans le rouge : parti moins vite que certains rivaux, il est monté en puissance pour finir avec plus d'une minute d'avance sur tous ses poursuivants, Stéphane Rossetto (Cofidis) et Julien Antomarchi (Natura4ever-Roubaix-Lille Métropole) complétant le podium.

On a aussi retenu pour vous

Football - CAN 2019 : L'Algérie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en s'offrant le Sénégal (1-0) jeudi soir et grâce, quelques heures plus tard, à la victoire du Kenya face à la Tanzanie (3-2).

Tennis - Wimbledon : A 15 ans et 122 jours, Cori Gauff est entrée dans l'histoire du Grand Chelem anglais. L'Américaine est devenue la plus jeune joueuse à se qualifier pour le grand tableau du tournoi dans l'ère Open après sa victoire expéditive sur la Belge Greet Minnen (6-1, 6-1), jeudi.

Athlétisme - Dopage : L'AFLD a répondu aux accusations de Clémence Calvin. Alors que la marathonienne française affirme avoir subi un contrôle anti-dopage violent en mars dernier à Marrakeck, l'instance a décidé de porter plainte pour "dénonciation calomnieuse et diffamation".

Football - Coupe du monde 2019 : L'Angleterre a fait forte impression jeudi soir en dominant la Norvège en quarts de finale (3-0). Les partenaires de Lucy Bronze attendent désormais la France ou les Etats-Unis pour une place en finale.

La vidéo de rattrapage

Quels sont les réels écarts de salaires entre les hommes et les femmes en football ? Glenn Ceillier vous décrypte tout ça, chiffres à l'appui.

Vidéo - Salaires, dotations, transferts : l'égalité hommes/femmes dans le football, cette douce utopie 03:24

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe du monde 2019 : Une marche trop haute pour les Bleues ?

L’aventure de l’équipe de France lors de sa Coupe du monde va-t-elle prendre fin ce vendredi soir ? A 21 heures au Parc des Princes, les joueuses de Corinne Diacre ne partiront pas franchement favorites face aux États-uniennes, championnes du monde en titre, jamais éliminées avant les demi-finales en sept participations, sacrées également en 1991 et 1999, aux JO de 2012 et aux deux dernières Gold Cup (2014, 2018). Un défi immense pour Eugénie Le Sommer et ses partenaires.

Vidéo - Diacre : "Le Sommer reste essentielle, même à 80%" 00:30

2. Tennis - Wimbledon : Nadal va être fixé

Très critique envers les organisateurs de Wimbledon, parce qu’il est passé de tête de série numéro 2 à numéro 3 au profit de Roger Federer, Rafael Nadal va connaître vendredi vers 11 heures, et comme l’ensemble des participants au tournoi anglais, la partie de tableau dans laquelle il se trouvera. Avec le recul également de Dominic Thiem (de 4 à 5), Nadal pourrait hypothétiquement défier l’Autrichien en quarts, Novak Djokovic en demie et Federer en finale. En treize participations, le Majorquin a remporté deux fois Wimbledon (2008, 2010).

Vidéo - Djokovic : "Federer tête de série N.2 ? C'est surprenant mais c'est comme ça..." 00:36

3. Football - Copa América 2019 : La rédemption pour l’Argentine ?

C’est peu de dire que l’Argentine n’a pas impressionné grand monde depuis le début de la Copa America, avec une défaite contre la Colombie (0-2), un nul face au Paraguay (1-1), et une seule victoire contre le Qatar (0-2). Vendredi soir contre le Venezuela (coup d’envoi à 21 heures), Messi et consorts tenteront de redorer leur image et de rejoindre le Brésil dans le dernier carré de la compétition. Le quintuple Ballon d’Or et l’Albilceste avaient atteint la finale lors des deux dernières éditions (2015, 2016), battus à chaque fois par le Chili aux tirs au but.