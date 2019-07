Bleuets, Herbert, Programme grandiose sur le Tour : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Euro U19 : Les Bleuets s'arrêtent en demi-finale

Nouvelle désillusion pour l'équipe de France des moins de 19 ans qui s'est inclinée une nouvelle fois face à l'Espagne, en demi-finale de l'Euro. Les Bleuets ont été éliminés au terme de la séance de tirs au but (0-0, 4-3 tab) après un match qui a une nouvelle fois démontré leurs problèmes offensifs. La Rojita jouera la finale samedi face au Portugal, tenant du titre, qui a surclassé l'Irlande dans l'autre demi-finale (4-0).

2. Tennis – ATP Atlanta : Herbert prend la porte d'entrée

Pierre-Hugues Herbert, pourtant tête de série numéro 4 du tournoi, a été éliminé au premier tour du tournoi américain par Alexei Popyrin en deux manches (7-5, 6-3). Depuis un mois le Français a remporté seulement un match et tentera de se relancer la semaine prochaine en double au tournoi de Washington.

Pierre-Hugues Herbert battu d'entrée à AtlantaGetty Images

3. Football – Ligue des Champions : Le Celtic se régale, Rosenborg et le Maccabi Tel-Aviv chutent

Sauf énorme catastrophe, le Celtic a déjà son ticket pour le troisième tour préliminaire de la C1 après sa large victoire contre les Estoniens de Kalju Nomme 5-0. Battus à l'extérieur, Rosenborg (2-) et le Maccabi Tel-Aviv (1-0) vont eux devoir cravacher pour aller chercher la qualification.

Nous avons aussi retenu pour vous

Cyclisme - Tour de France : Au terme d'une étape remportée en costaud par Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), le jury des commissaires a pris la décision d'exclure de la course Luke Rowe et Tony Martin. Les deux coureurs s'étaient accrochés dans le final de la 17e étape, au pied du col de la Sentinelle, à moins de 15 kilomètres de l'arrivée.

Vidéo - Trentin roi de l'échappée, calme plat pour les ténors : le résumé de la 17e étape 06:20

Cyclisme – Tour de France : De son côté, le Français Julian Alaphilippe, toujours maillot jaune de la course, a été mis à l'amende pour avoir zappé la presse mardi soir après la 16e étape à Nîmes. Le leader du classement général a été sanctionné d'une amende d'environ 1000 euros.

Tennis - ATP Hambourg : Jérémy Chardy est sorti vainqueur du duel 100% français qui l'opposait à son compatriote Richard Gasquet. Il s'est imposé en deux sets (7-6, 7-5), confirmant sa bonne forme du moment, et affrontera au prochain tour Nikoloz Basilahvili tombeur de Juan Ignavio Londero.

De son côté, Dominic Thiem a tranquillement disposé du Hongrois Marton Fucsovics en deux manches (7-5, 6-1) sur la terre battue allemande. Il retrouvera le Russe Andrey Rublev en quarts de finale.

Tennis – WTA Jurmala : Dans l'autre duel entre français du jour, c'est Chloé Paquet, 156e mondiale, qui a dominé sa compatriote Caroline Garcia en Lettonie. Paquet a eu besoin de trois sets (4-6, 6-4, 6-3) pour rallier les quarts de finale. Elle y retrouvera Katarzyna Kawa.

Football – Copa America : La Conmebol a décidé de sanctionner Lionel Messi d'un match de suspension après son expulsion contre le Chili. La Pulga sera ainsi privée de la première rencontre officielle comptant pour les qualifications au Mondial 2022 au Qatar.

Tennis – WTA Palerme : C'est fini pour Alizé Cornet à Palerme. La Française, tête de série N.2, a été éliminée mercredi soir en 8e de finale du tournoi WTA par l'Allemande Anna-Lena Friedsam, 280e mondiale 7-5, 6-4, au contraire de sa compatriote Fiona Ferro qui va en quarts de finale.

Football – Match amical : L'Olympique de Marseille a écrasé l'équipe réserve de DC United (8-1) en match amical, mercredi à Washington DC, repartant des Etats-Unis avec un bilan flatteur de trois victoires après ses victoires contre Bordeaux (2-1) et Saint-Etienne (2-1).

Natation – Mondiaux : Charlotte Bonnet et Béryl Gastaldello se sont qualifiées pour les demi-finales du 100 m aux Championnats du monde de natation, où Clément Mignon nagera la finale du 100 m en soirée, jeudi à Gwangju, en Corée du Sud.

Les séries matinales ont été dominées par l'Américaine Simone Manuel, co-championne olympique en titre et championne du monde sortante, en 53 sec 10/100e, un centième devant la Suédoise Sarah Sjöström, seule femme passée sous les 52 secondes sur l'aller-retour (51.71 en 2017).

La vidéo de rattrapage

Dans notre émission hebdomadaire, notre journaliste Martin Mosnier se mouille. Paul Pogba va-t-il rejoindre le Real ? Et Neymar le FC Barcelone ? Tentative de réponse.

Vidéo - Neymar, Icardi et Pogba vont-ils bouger cet été ? Voici nos pronos 07:47

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : Menu XXL pour les coureurs ce jeudi

Ça y est, on y est. Les coureurs du Tour de France abordent ce jeudi la dernière ligne droite qui doit les emmener à Paris dimanche. Et quelle ligne droite ! Un triptyque alpestre qui commencera ce jeudi par une étape au programme grandiose. Cette 18e étape amènera le peloton sur les pentes de l'Izoard puis du Galibier, rien que ça. De quoi permettre aux favoris de la course une nouvelle explication. Le départ sera donné à 11h25 sur Eurosport.

Vidéo - Le profil de la 18e étape : Izoard et Galibier, duo de géants pour l'étape-reine 01:24

2. Football – International Champions Cup : Un choc au bon gout de Premier League

Tottenham affronte Manchester United ce jeudi à Shanghai dans le cadre du tournoi amical de l'International Champions Cup. Une répétition grandeur nature pour les deux clubs de Premier League avant la reprise du championnat anglais prévue dans deux semaines seulement.

3. Football - Ligue Europa : Strasbourg retrouve l'Europe

Strasbourg accueille ce soir le Maccabi Haïfa pour le match aller du deuxième tour préliminaire de C3. C'est la première rencontre européenne à la Meinau depuis la saison 2005-2006. Les Strasbourgeois participent à cette campagne européenne grâce à leur victoire en Coupe de la Ligue.