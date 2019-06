Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Euro U21 : Un match fou et les Bleuets débutent par un succès

Niveau dramaturgie, difficile de faire mieux. L’équipe de France a réussi son entrée en lice dans l’Euro U21 mardi soir à Cesena, malgré deux penalties manqués et en marquant deux buts dans le "money time". Les Bleuets, menés 1-0 à la suite d’un but de Phil Foden (54e), ont renversé une équipe d’Angleterre réduite à 10 à partir de l’heure de jeu, grâce à une réalisation de Jonathan Ikoné (89e) et un but contre son camp d’Aaron Wan-Bissaka (90e+4).

Maxence Prevot, Paul Bernardoni et Lucas Tousart après la victoire des Bleuets face à l'AngleterreGetty Images

2. Football – Copa América : Le Brésil tenu en échec et sifflé par son public

Une prestation moyenne, deux buts refusés par le VAR, et le Brésil a dû se contenter du nul, mardi soir (dans la nuit de mardi à mercredi, heure française), à Salvador face au Venezuela (0-0). Avec quatre points en deux matches, les hommes de Tite ne sont pas assurés de passer en quarts de finale. Dans l'autre match de leur groupe, le Pérou a battu 3-1 la Bolivie à Rio.

3. Cyclisme – Pas de gros bobo pour Thomas

Déjà privée de Chris Froome pour le Tour de France, l’équipe Ineos a failli perdre une nouvelle carte maîtresse de son mois de juillet, ce mardi. Geraint Thomas, tenant de la Grande Boucle, a abandonné le Tour de Suisse à la suite d’une chute lors de la 4e étape. Mais dans la soirée, sa formation a communiqué des nouvelles rassurantes à son sujet. Sorti "relativement indemne" de sa gamelle, Thomas se dit "frustré" par ce contre-temps dans sa préparation, mais estime qu’il reste "beaucoup de temps" avant le départ du Tour, le 6 juillet à Bruxelles.

4. Football – Coupe du monde : Et de 17 pour Marta, un pas vers les Bleues pour le Brésil

Le Brésil a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale mardi soir, à l'issue de son succès face à l'Italie, à Valenciennes (1-0). Marta a porté son total de buts en Coupe du monde à 17, un record dans l'histoire de la compétition. Dans l'autre match du groupe C, que la Seleção achève au troisième rang, l'Australie a corrigé la Jamaïque 4-1 à Grenoble. La probabilité de voir les Brésiliennes disputer une place en quarts à l'équipe de France, première du groupe A, est grande.

5. Tennis – Halle : Federer a toujours la main verte

La parenthèse ocre refermée, Roger Federer a lancé sa saison sur gazon par une victoire à Halle. Le Suisse, neuf fois vainqueur du tournoi allemand, s’est imposé mardi en début de soirée face à John Millman (7-6(1), 6-3). En huitièmes de finale, Federer sera opposé jeudi à Jo-Wilfried Tsonga, tombeur plus tôt dans la journée de Benoît Paire (6-4, 7-5).

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis – Tournoi WTA de Majorque : Alizé Cornet a parfaitement entamé sa saison sur gazon, mardi soir : 6-1, 6-0, au premier tour face à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo. Plus tôt dans la journée, Caroline Garcia s’était aussi qualifiée, à l’issue d’un bras de fer gagnant face à Victoria Azarenka (1-6, 6-4, 7-5).

Natation – Open de France : Mehdy Metella a encore fait fort. Déjà détenteur de la meilleure performance mondiale de l’année sur 100m papillon (50.85), il s’est imposé ce mardi à Chartres en 51.44. De bon augure, à un mois des Mondiaux.

Football – Euro U21 - Mauvaise nouvelle pour les Bleuets. L'attaquant de L'équipe de France Espoirs Jonathan Bamba a été conduit à l'hôpital pour y passer des examens après avoir été touché à la cheville gauche lors de la victoire de son équipe contre l'Angleterre (2-1).

Football – Gold Cup : Les Etats-Unis ont battu le Guyana 4-0 pour leur entrée en lice dans la compétition, mardi à Saint Paul (dans le Minnesota), et ont pris la tête de leur groupe devant le Panama, auparavant vainqueur 2-0 de Trinité-et-Tobago.

Football – L'ex-patron de l'UEFA Michel Platini et l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, ont été interrogés longuement mardi par des enquêteurs sur des soupçons de corruption sur les conditions d'attribution du Mondial 2022 et sur l'organisation de l'Euro 2016 en France. Platini est sorti de garde à vue mardi soir, vers 1h du matin, selon l'AFP.

Football – Transferts : Le Stade rennais a annoncé mardi la signature pour deux ans du gardien de but Romain Salin, qui sort de deux saisons au Sporting Portugal. Salin, 35 ans le 29 juillet prochain, est un ancien de la maison rennaise, avec laquelle il avait gagné la Coupe Gambardella en 2003.

Le tweet qui laisse perplexe

La vidéo de rattrapage

Instant... tennis-ballon, pour Benoît Paire et Jo-Wilfried Tsonga, ce mardi à Halle. En plein match, qui plus est.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Halle/Queens : Programme chargé

Borna Coric, tenant du titre à Halle, sera opposé à Joao Sousa ce mercredi en huitièmes de finale du tournoi allemand. Pierre-Hugues Herbert disputera quant à lui à Serhiy Stakhovsky une place dans le grand huit. Karen Khachanov (face à Jan-Lennard Struff) et David Goffin (face à Radu Albot) sont aussi attendus.

Du côté du Queens, aucun match n’a été joué mardi, à cause de la pluie. Si le temps est plus clément, ce sera donc l’embouteillage ce mercredi. Stefanos Tsitsipas, Juan-Martin del Potro, Stan Wawrinka, Lucas Pouille, Jérémy Chardy et Adrian Mannarino, opposé à Nick Kyrgios, sont notamment au programme.

Deux tournois à suivre sur Eurosport player

Sur le circuit WTA, les tournois de Birmingham et Majorque continuent ce mercredi, avec notamment les matches de Venus Williams et Ashleigh Barty, opposée à Donna Vekic, en Angleterre. En Espagne, les huitièmes de finale débutent mais Caroline Garcia et Alizé Cornet jouent les leurs jeudi.

2. Football – Copa América : L’Argentine sous pression

Battue 2-0 par la Colombie samedi lors de son entrée en lice dans la Copa América, l’Argentine est dos au mur. L’Albiceleste affronte le Paraguay dans la nuit de mercredi à jeudi (2h30, hf). Plus tôt dans la soirée, la Colombie tentera d’enchaîner face au Qatar (23h30).

Toujours rayon foot, les phases de groupes de la Coupe du monde et de l’Euro U21 se poursuivent ce mercredi avec Ecosse – Argentine (21h) et Japon – Angleterre (21h) pour la première compétition citée ; Espagne – Belgique (18h) et Italie – Pologne (21h) pour la deuxième.

Vidéo - Pourquoi Messi n'est pas le même en club et en sélection ? 02:38

3. Cyclisme – Tour de Suisse : Sagan va-t-il encore montrer les muscles ?

Après une campagne de classiques décevante à l’aune de son standing, Peter Sagan revient fort. Vainqueur d’une étape, le Slovaque est leader du Tour de Suisse après quatre jours de course. La cinquième étape, ce mercredi entre Münchenstein et Einsiedeln (177 km), peut lui convenir, avant d’attaquer la montagne. Principale difficulté du jour : une montée très roulante (13 bornes à 3,6% de pente moyenne), dont le sommet est situé à 34 kilomètres de l’arrivée.