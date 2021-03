CE QUE VOUS AVEZ MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Euro Espoirs : Les Bleuets se reprennent

Ils se devaient de réagir, c'est chose faite. Battus par le Danemark jeudi, les Bleuets ont dominé ce dimanche la Russie, à Szombathely . Ils l'ont emporté 2-0, grâce à des buts sur penalty d'Edouard et Ikoné. La France reste ainsi en lice pour une qualification pour les quarts de finale, avant son troisième et dernier match de poule, ce mercredi face à l'Islande.

Omnisport Bleus, polémique, Verstappen, Miami : l'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

2. Tennis, Miami : Medvedev dans la douleur

Daniil Medvedev a dû s'employer mais il poursuit sa route en Floride. Dimanche, le Russe, tête de série numéro 1 du tournoi, a été sérieusement chahuté au 3e tour par le 86e mondial Alexei Popyrin , avant d'avoir le dernier mot (7-6, 6-7, 6-4) malgré les crampes. En huitième de finale, il sera opposé soit à Frances Tiafoe, soit à Dusan Lajovic.

Au courage et dans la souffrance, Medvedev s'en est sorti contre Popyrin

3. Basketball, NBA : Avec Drummond, les Lakers répondent aux Nets

La réponse n'a pas tardé. Alors que le recrutement de LaMarcus Aldridge par les Nets a fuité samedi dans les médias avant d'être officialisé ce dimanche, les Lakers ont eux aussi ajouté un joueur important à leur effectif, en la personne d'Andre Drummond (17.5 pts, 13.5 rbds cette saison). L'information a été confirmée par la franchise dans la soirée via son compte Twitter.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Jeux Olympiques: les Etats-Unis, pourtant favoris dans la zone Concacaf, ont été éliminés en demi-finale du tournoi qualificatif par le Honduras (2-1), qui valide billet pour Tokyo.

Qualif. Coupe du monde 2022 : A une dizaine de jours du quart de finale aller de Ligue des champions contre le PSG, Robert Lewandowski est sorti sur blessure avec la Pologne, lors de la victoire contre Andorre (3-0) dimanche.

Qualif. Coupe du monde 2022: L’Italie a signé un deuxième succès en deux matches en Bulgarie (0-2). Cette victoire lui permet de prendre la tête du Groupe C, à égalité avec la Suisse.

Basketball, NBA : Avec Aaron Gordon (13 pts), Denver s'est offert Atlanta (126-102). Et si Portland s'est imposé contre Toronto (117-122), les Lakers ont battu Orlando (96-93).

Golf : Victor Le Perez, battu le matin en demi-finale puis l'après-midi, a fini 4e du Championnat du monde (WGC) de match play, finalement remporté par l'Américain Billy Horschel, à Austin.

Dopage : L'ancien médecin Eufemiano Fuentes, personnage central de l'affaire de dopage "Puerto" dans le cyclisme en 2006, a déclaré dimanche avoir fourni des produits pour améliorer ses performances au champion olympique 1992 du 1500 m, l'Espagnol Fermin Cacho.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont salué la prestation d'un Ousmane Dembélé buteur, impliqué et appliqué. A l'image d'une équipe de seconds couteaux imparfaite mais dans l'esprit. Grosse ombre au tableau, la rentrée ratée d'un Kylian Mbappé qui traverse, décidément, une mauvaise passe avec l'équipe de France.

Dembélé décisif et dans l'esprit… contrairement à Mbappé

LE PODCAST

La France a connu bien des championnes. Des femmes que tout un pays a admirées ou admire encore. Des femmes qui ont détonné par leur talent, leur courage, leurs victoires. Dans leur sport respectif, elles ont contribué à la grandeur du pays. Elles ont aussi, parfois, dû se battre contre des préjugés. Quelle est la plus grande ? Nos souvenirs diffèrent, entre émotions et accomplissements, difficile d’en choisir une. C’est cette tâche compliquée qui incombe à Sophie Kamoun (ex-nageuse), Camille Pin (ex-joueuse de tennis) et notre journaliste de la rédaction Laurent Vergne.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Tennis : Humbert et Mannarino attendus

Si Ugo Humbert va avoir fort à faire contre Milos Raonic, Adrian Mannarino va tenter de se défaire de Diego Schwartzman. Le duel Stefanos Tsitsipas - Kei Nishikori vaudra aussi le coup d'œil tout celui entre Aslan Karatsev et Sebastian Korda alors qu'Andrey Rublev retrouve Marton Fucsovics, une de ses victimes préférées ces derniers temps (en finale à Rotterdam et en quart à Dubaï).

Omnisport XV de France déchu, Verstappen affamé, Harden MVP revendiqué : L'actu sur un plateau HIER À 06:32