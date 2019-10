Bleus frustrés, CR700, Tour 2020 : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Euro 2020 : Les Bleus devront patienter

L'occasion était belle, mais l'équipe de France n'a pas réussi à la saisir. En cas de victoire face à la Turquie lundi soir, les Bleus auraient mathématiquement assuré leur qualification pour l'Euro 2020. Même s'ils ont assez nettement dominé les débats, les hommes de Didier Deschamps ont dû attendre une tête d'Olivier Giroud - entré en jeu quelques minutes plus tôt - pour prendre les devants (76e). Un avantage de courte durée, car Kaan Ayhan a égalisé dans la foulée (82e). Ce match nul (1-1) ne compromet cependant en rien la situation des champions du monde, qui devront finir le travail en novembre.

2. Tennis - ATP Anvers/Moscou : Tsonga et Mannarino passent sans encombre

Jo-Wilfried Tsonga n’a pas raté son entrée en lice du côté d’Anvers. Opposé à Lorenzo Sonego, le Manceau a maîtrisé son sujet du début à la fin et s’est logiquement imposé en deux sets (6-3, 6-4). A Moscou, Adrian Mannarino a lui aussi fait le nécessaire pour passer le premier tour. Le 44e joueur mondial, qui restait sur trois défaites de rang avant d’arriver en Russie, est venu à bout de Damir Dzumhur après une première manche très accrochée et une deuxième bien plus expéditive (7-6, 6-0).

3. Football - Qualifications Euro 2020 : Cristiano Ronaldo affole les compteurs mais chute en Ukraine

700. Buteur sur penalty en Ukraine, Cristiano Ronaldo a trouvé le chemin des filets pour la 700e fois de sa carrière (clubs et équipe nationale confondus). Une statistique dingue, mais qui n’a pas permis au Portugal d’éviter la défaite à Kiev (2-1). Auteurs d’un parcours quasi-parfait (six victoires, un nul), les protégés d’Andriy Shevchenko sont désormais certains de participer à l’Euro 2020. La Seleçao, qui reste sous la menace d’une Serbie victorieuse en Lituanie (1-2) ne peut pas en dire autant pour le moment.

Football - Qualifications Euro 2020 : L’Angleterre s’est baladée en Bulgarie (0-6) grâce notamment à des doublés de Ross Barkley et Raheem Sterling. A noter que des joueurs des Three Lions ont été la cible d’injures à caractère raciste, ce qui a forcé l’arbitre à interrompre la rencontre à deux reprises.

Football - Ligue 1 : Sorti sur blessure contre le Nigeria dimanche (1-1), Neymar sera absent pendant quatre semaines environ. Le Parisien manquera donc la réception de l’OM le 27 octobre prochain.

Tennis - ATP Stockholm : L’aventure suédoise a tourné court pour Corentin Moutet, écarté en deux manches par Janko Tipsarevic (6-2, 6-4).

Vidéo - Coman et Mbappe en même temps ? "Deschamps n'aime pas les équipes FIFA" 01:44

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Qualifications Euro 2020 : L’Espagne touche au but, la Suisse ne doit pas se louper

Accrochée par la Norvège dans les derniers instants samedi dernier (1-1), l’Espagne est toujours en très bonne posture dans la course à la qualification pour l’Euro 2020. La Roja pourrait même valider son billet dès ce mardi soir (20h45), à condition que le nombre de points récoltés en Suède soit plus important que celui obtenu par la Roumanie, qui accueillera les Norvégiens au même moment. Troisième de son groupe, la Suisse disputera pour sa part une rencontre cruciale face à l’Irlande, sur laquelle elle accuse un retard de quatre longueurs.

2. Tennis - ATP Anvers : Gasquet, Simon, Barrère et Humbert sur le pont

Le premier tour du tournoi d’Anvers se poursuit ce mardi, avec pas moins de quatre matchs concernant des joueurs Français. Richard Gasquet et Gilles Simon affronteront respectivement Kwon Soon Woo et Steve Darcis. Grégoire Barrère défiera Jan-Lennard Struff, tandis qu’Ugo Humbert fera face à Jozef Kovalik. Il faudra aussi surveiller Andy Murray, qui affrontera Kimmer Coppejans.

3. Cyclisme - Tour de France : Quel parcours pour l’édition 2020 ?

Malgré quelques indiscrétions entendues par-ci par-là, on ne sait encore pas grand-chose concernant le tracé du 107e Tour de France de l’histoire, si ce n’est que le Grand Départ sera donné à Nice. C’est justement ce mardi qu’Amaury Sports Organisation lèvera le voile sur le parcours de la Grande Boucle 2020. Quels cols seront au menu ? Combien y aura-t-il de kilomètres contre-la-montre au total ? Réponses attendues aux alentours de midi !

