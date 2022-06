CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football – Ligue des nations : un peu de mieux, pas beaucoup plus de points pour les Bleus en Croatie (1-1)

Après sa défaite inaugurale face au Danemark, l'équipe de France a cette fois buté en Croatie (1-1) lundi à Split. L'équipe de Didier Deschamps, très largement remaniée avec dix nouveaux titulaires a montré la même fébrilité défensive que ces derniers temps après l'ouverture du score d'Adrien Rabiot en début de deuxième période. Avec un point en six matches, les Bleus vont devoir réagir, alors que dans le même temps, les Danois ont signé leur deuxième succès en dominant l'Autriche.

"Quand on voit les matches de Ben Yedder, on peut avoir une pensée pour Giroud"

2. Tennis – Wimbledon : Zverev devrait faire l'impasse, objectif Wimbledon

Sérieusement blessé à la cheville en demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal, Alexander Zverev attend encore le verdict final des médecins. Mais selon les premières informations de l'Equipe, il ne faudrait pas compter sur le numéro trois mondial pour la saison sur herbe et Wimbledon, puisqu'il sera absent entre six et huit semaines. Presque un moindre mal alors Zverev évoquait plusieurs ligaments touchés. L'Allemand entame une course contre la montre afin d'être remis pour l'US Open à partir du 29 août prochain.

3. Football – Qualifications Euro espoirs 2023 : les Bleuets y sont presque

Cela ne devrait plus être qu'une formalité. L'équipe de France espoirs a dominé aisément l'Arménie (1-4), lundi soir et peuvent même se permettre de s'incliner jeudi prochain contre l'Ukraine (par moins de cinq buts d'écart) pour tout de même assurer leur billet pour l'Euro. Lundi, les Bleuets ont été portés par le Lorientais Enzo Le Fée, excellent et auteur d'un doublé. Amine Gouiri et Malo Gusto sont les deux autres buteurs.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis : Benoît Paire met sa carrière en pause pour une "durée indéterminée" a-t-il annoncé ce lundi sur Instagram vouloir couper avec le tennis après sa nouvelle défaite contre Lorenzo Sonego au premier tour de l'ATP Stuttgart.

Football - Qualifications Coupe d'Afrique des Nations 2023 : Mohamed Salah a joué blessé dimanche contre la Guinée contre l'avis de son club de Liverpool. Mais le sélectionneur Ehab Galal a fait le choix de ne pas en tenir compte.

Golf : l'ancien numéro 1 mondial de golf Phil Mickelson a confirmé lundi qu'il s'était engagé avec la Super Ligue dissidente financée par l'Arabie saoudite (LIV), malgré les menaces de sanctions du circuit nord-américain PGA.

Basketball – Betclic Elite : l'ASVEL s'est qualifiée pour la finale du championnat de France en remportant une troisième victoire en trois matches sur le parquet de Dijon (61-73) lundi soir pour clore sa demi-finale.

Athlétisme : malgré des conditions difficiles, Armand Duplantis a passé les 6m, à Hengelo, aux Pays-Bas en signant un saut à 6,01m, synonyme de meilleure performance mondiale de l'année. Le champion de France de la perche, Thibaut Collet a de son côté remporté le meeting de Prague avec un bond à 5,82m, record personnel et meilleure performance tricolore de la saison.

Le Grand récit du jour

Le 6 juin 1982, Mats Wilander, 17 ans, devenait le plus jeune vainqueur jamais vu chez les hommes à Roland-Garros. Un an après le dernier sacre de Björn Borg, dont il était perçu comme l'héritier et de clone tennistique. Un triomphe sportif totalement inattendu, doublé d'une autre consécration, grâce à un geste chevaleresque.

Les podcasts du jour

FC Stream Team : que faire de Ben Yedder ? Le retour du 4-2-3-1 ? Qui a marqué des points ? Notre débrief

Après avoir perdu face au Danemark vendredi, les Bleus ont pris un point en Croatie lundi (1-1), en Ligue des Nations. Pas de quoi sauter au plafond. Maxime Dupuis et Arthur Merle ont débriefé cette rencontre dans un FC Stream Team spécial. Wissam Ben Yedder est notamment évoqué, tant son match a été paradoxal. Le choix d'une défense à quatre est aussi débattu. Bonne écoute.

Les Fous du volant : Buemi et Lapierre invités avant les 24H du Mans sur le duel Toyota - Alpine

A quelques jours de la 90e édition des 24 heures du Mans, nos Fous du Volant Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud reçoivent deux invités de marque pour parler de la plus grande course d'Endurance du monde : Sébastien Buemi, triple vainqueur de l'épreuve, et Nicolas Lapierre. Ils nous parlent des chances de leurs équipes, Toyota et Alpine, de l'emporter.

Bistrot Vélo : Jason Tesson : "Le vélo est un sport à maturité tardive : c'est vrai pour moi !"

Depuis 2021 : 26 Top 10, 14 podiums et 7 victoires, dont 4 en 2022 sur les Boucles de la Mayenne, la Ronde de l'Oise et les 4 Jours de Dunkerque : Jason Tesson a le vent en poupe depuis plusieurs mois et c'est l'invité de Colin Bourgeat dans Bistrot Vélo ! Du haut de ses 24 ans, le sprinteur de l'équipe Saint-Michel-Auber 93 vous parle de sa passion pour le vélo, de la nature et de la liberté.

Ultra Talk : Stéphane Michel : "La moitié de mon corps était sous la banquise..."

"Il est passionnant, comme à chaque moment passé au coin du feu, ensemble, à attendre l’arrivée d’une aurore boréale. Je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à mon invité du jour Stéphane Michel." Arnaud Manzanini présente le 197e épisode du podcast Ultra Talk, dont Stéphane Michel, guide du Grand Nord qui y risque sa vie, est l'invité.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Cyclisme – Dauphiné : arrivée en hauteur et nouvelle hiérarchie ? (à partir de 12h30)

Après le coup de force d'Alexis Vuillermoz lundi, le Critérium du Dauphiné passe à la vitesse supérieure pour les favoris. La troisième étape entre Saint-Paulien et Chastreix-Sancy devrait offrir du spectacle et une première explication entre les cadors avec une deuxième moitié d'étape pour grimpeurs et une arrivée après 6,2 kilomètres à 5,6% de moyenne. Le petit mur dans les derniers mètres pourrait bien tout décider.

La pression monte d'un cran : le profil de la 3e étape

2. Football - Ligue des nations : Allemagne – Angleterre comme affiche du jour (à partir de 18h00)

Si le début de cette Ligue des nations a vu la hiérarchie être souvent perturbée, place aux choses sérieuses pour l'Allemagne et l'Angleterre. Outsiders pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, les deux sélections doivent se reprendre après un match nul sans grand relief de la Mannschaft contre l'Italie (1-1) et la défaite cuisante des Three Lions en Hongrie (1-0) lors de la première journée. Autre match de la Ligue A ce lundi soir à 20h45, Italie – Hongrie.

3. Tennis : la reprise sur herbe se poursuit à Stuttgart, 'S-Hertogenbosch et Nottingham (à partir de 10h00)

Les Bleus se mettent au vert et au gazon, avec Wimbledon en vue. Chez les hommes, choc 100% tricolore à Stuttgart entre Ugo Humbert et Arthur RInderknech. A suivre aussi en Allemagne, les premiers tours d'Andy Murray et de Nick Kyrgios. Les Françaises seront, elles à 'S-Hertogenbosch avec Harmony Tan (contre Tamara Zidansek) et la révélation du dernier Roland-Garros, Léolia Jeanjean (face à Veronika Kudmertova). Tout juste auréolée de son titre en doubles dames, Caroline Garcia joue de son côté à Nottingham face à l'Américaine Lauren Davis.

