1. Rugby - Test match : Les Bleus s’offrent les champions du monde en titre

Côté tricolore, c’était sans doute le match le plus attendu de cette tournée automnale. Et les hommes de Fabien Galthié ont répondu présent. Samedi soir, dans un Vélodrome bouillant, le XV de France est venu à bout de l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, au terme d’une lutte homérique (30-26) . À quatorze contre quatorze après l’expulsion d’Antoine Dupont (48e), les Bleus ont repris l’avantage en fin de match grâce à un essai de Sipili Falatea (74e). Ils en sont désormais à douze victoires d’affilée.

XV de France - Afrique du Sud Crédit: Icon Sport

2. Football - Ligue 1 : Rennes domine Toulouse et assure sa place sur le podium

Une autre longue série du moment est à mettre à l’actif de Rennes. Les Bretons ont validé un 17e match d’affilée toutes compétitions sans défaite ce samedi soir, en venant à bout de Toulouse (2-1) . Guidés par un Lovro Majer étincelant, les Rouge et Noir s’en sont remis à des buts de Benjamin Bourigeaud et d’Arnaud Kalimuendo pour faire la différence. Fort de ce succès, le SRFC est certain de passer la trêve Coupe du monde à la troisième place du classement.

3. Cyclisme sur piste - UCI Track Champions League : Gros démarre fort

La nouvelle saison d’UCI Track Champions League vient tout juste de commencer et Mathilde Gros a déjà goûté à la victoire. La championne du monde en titre de la vitesse individuelle a triomphé sur cette même discipline , samedi à Majorque, prenant le meilleur sur la Néerlandaise Hetty van de Wouw en finale. À noter toutefois que la Française n’a ensuite empoché aucun point sur le keirin, ce qui explique pourquoi elle figure à la sixième place du général.

Et aussi…

Basket - NBA : Leader à l’Ouest, le Jazz s’est incliné sur le parquet de Washington (121-112), tandis que Boston a enchaîné un 6e succès contre Detroit (108-117).

Football - Premier League : Vainqueur à Wolverhampton (0-2), Arsenal compte désormais cinq points d’avance sur Manchester City en tête du championnat.

Tennis - Masters NextGen : Brandon Nakashima a dompté Jiri Lehecka en finale (4-3, 4-3, 4-2) et succède à Carlos Alcaraz au palmarès.

Formule 1 - GP du Brésil : George Russell (Mercedes) a remporté la course sprint et s’élancera en pole position, ce dimanche (19h).

À voir, lire ou écouter sur Eurosport

Leurs situations sont bien différentes, mais nous aurons vraisemblablement l’occasion de les voir à l’œuvre ce dimanche, dans le cadre de la 15e journée de L1. Arrivé au PSG pendant l’été, Hugo Ekitike doit pour l’instant se contenter d’un temps de jeu famélique, dans l’ombre du trio Messi-Mbappé-Neymar. Un apprentissage difficile, bien que nécessaire pour l’ex-Rémois . Breel Embolo, lui, enchaîne les matches et empile les buts depuis son transfert à Monaco. Le fruit d’une transformation impressionnante

Breel Embolo s'est imposé comme l'un des attaquants clefs de la L1 avec Monaco Crédit: Eurosport

Ce dimanche marque aussi le coup d’envoi du dernier grand rendez-vous tennistique de la saison : le Masters. En l’absence du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé, les regards seront plus nombreux encore à se poser sur Rafael Nadal. L’Espagnol, qui entre en lice dans la soirée contre Taylor Fritz (21h), n’a jamais remporté le tournoi des Maîtres au cours de sa carrière. À suivre aussi - et également en exclusivité sur Eurosport - le duel entre Casper Ruud et Félix Auger-Aliassime (14h).

La question : OM, Monaco, Lorient… qui va se rapprocher du podium avant la trêve ?

Si le podium, où le PSG est accompagné par Lens et Rennes, sera quoi qu’il arrive inaccessible ce dimanche, trois équipes peuvent espérer revenir à une petite longueur de la boîte juste avant la trêve, à commencer par Monaco (5e) et Marseille (4e). Ça tombe bien, les deux rivaux méditerranéens s'affrontent en baisser de rideau (20h45), dans un choc qui promet de faire des étincelles. Et comme l’un des deux, au moins, y laissera des plumes, on aurait envie de mettre une pièce sur l’autre formation en embuscade, Lorient (6e). Les Merlus, qui restent toutefois sur quatre matches sans victoire, devront l’emporter à Strasbourg (17h05), toujours en quête d’un premier succès à la Meinau cette saison.

Alexis Sanchez lors du match opposant Marseille à Lyon, le 6 novembre 2022 en Ligue 1 Crédit: Imago

