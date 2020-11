Car pendant ce temps-là, les Lusitaniens ont fait le plein de confiance. Même eux aussi remaniés, ils n'ont pas fait dans le détail contre Andorre (7-0), avec le 102e but en équipe nationale pour Cristiano Ronaldo, entré en fin de match. Dans les autres rencontres marquantes du soir, l'Espagne et les Pays-Bas se sont neutralisés (1-1). L'Allemagne (1-0 contre la République Tchèque) et la Belgique (2-1 contre la Suisse, doublé de Batshuayi) l'ont emporté petitement. L'Italie s'est, elle, amusée contre l'Estonie (4-0), dans une soirée marquée par la nouvelle génération du football transalpin : seulement deux joueurs comptaient dix sélections ou plus.

2/3 pour les tennismen en Bulgarie. Richard Gasquet et Adrian Mannarino se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Sofia. Gasquet n'a pas passé qu'1h09 sur le court pour écarter le 399e joueur mondial Jonas Forejtek (6-4, 6-2) dans la soirée. Mannarino a pour sa part dû lutter face à Egor Gerasimov (6-4, 7-6). Plus tôt dans la journée, Gilles Simon n'avait pu donner le ton, dominé par John Millman. La surprise du jour est venue de Salvatore Caruso, vainqueur de Felix Auger-Aliassime, tête de série N.2 du tournoi (6-4, 6-4). Voilà un adversaire de choix en moins sur la route de Richard Gasquet en quart de finale.

Cette semaine, place aux femmes. Et une femme en particulier : voici Lenaïg Corson, joueuse internationale du Stade Français ! Malgré de très bons résultats, malgré ce vent de fraîcheur féminin face aux performances décevantes de l'équipe de France ces dernières années, malgré un rugby de mouvement et un état d'esprit collectif de battantes et bien non, le rugby féminin reste encore l'enfant pauvre de notre sport et c'est bien dommage...