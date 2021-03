Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualification Coupe du monde 2022 : le Portugal repris dans la polémique

Alors qu’il menait 2-0, grâce à un doublé de Diogo Jota, le Portugal a été repris ce samedi par la Serbie et a concédé le match nul (2-2). Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo pensaient arracher la victoire en fin de rencontre, mais le but de la star de la Juve a été refusé alors que le ballon semblait bien avoir franchi la ligne…

2. Tennis - ATP Miami : Paire tombe, Humbert et Mannarino passent, Tsitsipas assure

Beaucoup de sérieux et 5 petits jeux lâchés : Tsitsipas a idéalement lancé son tournoi

3. Rugby - Top 14 : le LOU corrige Toulon

Le LOU a largement dominé Toulon samedi soir , en exploitant parfaitement ses largesses défensives et sa supériorité numérique (54-16). Avec sept essais inscrits, les Lyonnais enchaînent une troisième victoire d’affilée et recollent à la 6e place, détenue par leur victime du soir. Plus tôt, Montpellier avait réalisé un petit exploit en allant s’imposer à Toulouse (16-29).

Top 14 - Josua Tuisova (Lyon) face à Toulon Crédit: Icon Sport

Ce qu’on a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Les Brooklyn Nets vont encore renforcer leur armada en accueillant LaMarcus Aldridge, Les Brooklyn Nets vont encore renforcer leur armada en accueillant LaMarcus Aldridge, d’après le journaliste spécialisé Adrian Wojnarowski

Cyclisme - Gand-Wevelgem : Touchée par le Covid-19, la formation Trek-Segafredo, où évolue le tenant du titre Mads Pedersen, ne participera pas à la course.

Le tweet de protestation

La vidéo de rattrapage

C'était la journée des sprinters (et de Sagan) : les meilleurs moments de la 6e étape

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : les Bleus pour se reprendre

Freinés par l’Ukraine (1-1) d’entrée dans ces qualifications, les Bleus veulent enclencher la seconde ce dimanche, au Kazakhstan (15h). Attention au match piège : la rencontre se déroulera sous une température glaciale, et sur terrain synthétique. Didier Deschamps devrait titulariser Anthony Martial et Ousmane Dembélé sur les ailes, et Clément Lenglet pourrait avoir sa chance derrière.

Giroud, Griezmann, Mbappé (ou Henry) : Qui finira meilleur buteur de l'histoire des Bleus ?

2. Formule 1 - GP de Bahreïn : Verstappen le mieux placé

Le véritable coup d’envoi de la saison 2021 sera lancé à 17h, sur le circuit de Bahreïn. Détenteur de la pole devant Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) est le mieux placé pour s’imposer d’entrée. Charles Leclerc (Ferrari, 4e sur la grille) et Pierre Gasly (AlphaTauri), qui le suit, seront à l’affût.

Verstappen champion du monde, Alpine vainqueur en GP, Ocon devant Alonso... nos paris audacieux

3. Cyclisme - Gand-Wevelgem : sprinteurs ou spécialistes ?

Les spécialistes des classiques se retrouvent ce dimanche, dès 12h, sur Gand-Wevelgem, en l’absence du tenant du titre Mads Pedersen et de son équipe Trek-Segafredo, touchés par le Covid-19. Les coureurs devront affronter onze difficultés sur 247,5 kilomètres, dont la triple ascension du Mont Kemmel. Mais les sprinteurs pourraient avoir leur mot à dire.

Matteo Trentin, Mads Pedersen et Wout Van Aert lors de Gand-Wevelgem 2020 Crédit: Getty Images

4. Tennis - ATP/WTA Miami : un duel Medvedev-Popyrin à suivre

Le 3e tour débute ce dimanche au tournoi de Miami. A suivre chez les messieurs, un alléchant duel entre Daniil Medvedev et Alexei Popyrin (dès 19h), ou la confrontation entre Félix Auger-Aliassime et John Isner (dès 17h). Chez les dames, Nina Stojanovic défiera Naomi Osaka (dès 17h), avant la confrontation entre Ons Jabeur et Sofia Kenin (dès 21h).

Daniil Medvedev lors du tournoi de Roterdam - 03/03/2021 Crédit: Getty Images

