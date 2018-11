Bleus, PSG, Raptors, Starligue : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Amical : Les Bleus terminent par une victoire

Après sa défaite vendredi aux Pays-Bas (2-0), revers qui l'a empêché de rallier le Final Four de la Ligue des nations, l'équipe de France s'est (un peu) rattrapée mardi soir en dominant l'Uruguay en amical au Stade de France (1-0). Le 33e but d'Olivier Giroud (à une longueur de David Trezeguet) a permis aux Tricolores de finir l'année 2018 sur un succès étriqué mais mérité. Une année qui restera assurément dans les mémoires pour ce titre de champions du monde décroché en Russie en juillet dernier.

2. Basket - NBA : Toronto frustre Orlando malgré Fournier

Toronto est difficile à battre en cette saison de NBA et Orlando l'a appris à ses dépends mardi soir. Les partenaires d'Evan Fournier, meilleur marqueur de la partie avec 27 points, avaient notamment égalisé avec un dunk du Français à deux secondes de la fin. Mais c'est finalement Danny Green qui a offert sur le fil une quatorzième victoire aux Raptors (91-93), eux qui trônent en tête de la conférence Est. A l'Ouest, c'est Portland qui a pris les commandes en battant New York (118-114) au Madison Square Garden. C’est déjà la douzième victoire en dix-sept matches pour les Blazers de C.J. McCollum (31 pts) et Damian Lillard (29), désormais seuls au sommet.

3. Football - Amicaux : Neymar et Mbappé, les blessures qui inquiètent

Si la France s'est imposée devant l'Uruguay mardi soir à Saint-Denis (1-0), elle a aussi vu Kylian Mbappé sortir sur blessure. L'attaquant du PSG est mal retombé sur son épaule droite après un duel perdu avec le gardien Martin Campana et il est automatiquement sorti du terrain (36e). Quasiment au même moment en Angleterre, c'est Neymar qui a été contraint de sortir en amical, a priori touché aux adducteurs, dès la 8e minute de jeu. A sept jours d'un choc vital en Ligue des champions contre Liverpool, cette double actualité a de quoi inquiéter l'organigramme parisien.

On a aussi retenu pour vous

Football - Amical : Si le Brésil a très vite perdu Neymar contre le Cameroun mardi soir à Milton Keynes (8e), il ne s'est pas arrêté de jouer pour autant. Son remplaçant, l'attaquant d'Everton Richarlison a marqué le seul but du match de la tête (1-0, 45e). Quelques heures plus tard, l'Argentine a encore dominé le Mexique pour une deuxième confrontation amicale de suite (2-0). L'occasion pour Paulo Dybala et Mauro Icardi d'inscrire leurs premiers buts en sélection.

Basket - NBA : L'ailier des Golden State Warriors, Kevin Durant, a été sanctionné par la NBA de 25 000 euros d'amende pour avoir répondu avec des mots crus à des insultes proférées par des spectateurs lors du match face à Dallas. "Regarde le putain de match et ferme-là", avait-il notamment lâché.

Football - Ligue des Nations : Eliminée du Final Four et réléguée en Ligue B, l'Allemagne a en plus été reversée mardi soir dans le chapeau 2 des éliminatoires de l'Euro 2020. C'est le nul de la Pologne au Portugal (1-1) qui en a été le déclencheur. Conséquence possible ? Un groupe de qualification avec l'Allemagne et la France. Le tirage au sort est prévu le 3 décembre.

Comme nous vous l'annoncions mardi, Lindsey Vonn manquera bien Lake Louise, du 30 novembre au 2 décembre prochain. La skieuse américaine, qui s'était blessée lors d'un entraînement en Super-G, l'a confirmé tard dans la soirée de mardi sur son compte twitter.

La vidéo de rattrapage

Adversaire de Neymar mardi soir mais partenaire du Brésilien au PSG, le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting est venu parler avec lui au moment de sa blessure. L'ancien joueur de Stoke, qui a connu une blessure similaire par le passé, espère que celle-ci sera moins grave.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Kylian Mbappé va passer des examens

Le PSG n'a pas encore communiqué sur la situation mais c'est bien ce mercredi que le club de la capitale va s'activer pour en savoir plus sur les blessures de Neymar et Kylian Mbappé à sept jours du choc contre Liverpool. "En principe, ce n'est pas une blessure trop grave", disait le médecin brésilien Rodrigo Lasmar mardi soir sur SporTV, précisant : "C'est important d'attendre 24 heures et de faire des examens d'images pour en savoir." Les examens sont prévus dans la matinée pour Mbappé, qui était lui revenu sur le banc avec le sourire après sa sortie. Le club de la capitale pourrait communiquer à ce sujet dans les prochaines heures.

2. Handball - Starligue : Chambéry, Nantes et le PSG sur le pont

On joue en championnat de France ce mercredi soir (10e journée) et les trois premiers du classement seront notamment sur le pont en début de soirée. Le leader du championnat, un point devant Nantes et deux devant le PSG, se déplace à 20h30 sur le terrain de Pontault-Combault (12e). Au même moment, son dauphin nantais accueille Toulouse (13e), tandis que le club parisien défie Tremblay (8e) à 20h45. Pour un statu-quo en tête ?