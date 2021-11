Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Les Bleus et Mbappé régalent

Ad

8-0 : samedi, les Bleus de Didier Deschamps ont fait coup double. Se qualifier pour le Qatar, bien sûr, était la mission première mais séduire fut peut-être la plus importante. Au Parc, Kylian Mbappé, auteur d’un quadruplé historique, a connu une soirée féérique, bien aidé par un Kingsley Coman piston droit qu’on espère revoir vite.

Omnisport D'enfant turbulent au champion respecté : Nikita Kletskov, légende du sambo IL Y A UN JOUR

Anomalie réparée, quadruplé, collectif : Mbappé a-t-il réussi son meilleur match en Bleu ?

2. Formule 1 - Grand Prix du Brésil : Hamilton était en feu

Rétrogradé dernier pour cause de monoplace non-conforme, Lewis Hamilton (Mercedes) fut l’auteur d’une remontée de folie samedi lors de la qualif sprint à Interlagos. Parti 20e, le Britannique a su finir 5e pour envisager l’impossible ce dimanche : réussir à fondre sur Max Verstappen (Red Bull), deuxième samedi derrière Valtteri Bottas (Mercedes), qui compte désormais 21 points d’avance au championnat. Il partira depuis la 10e place de la grille ce dimanche lors du Grand Prix (18h00).

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix de Sao Paulo 2021 Crédit: Getty Images

3. Basketball - NBA : Les Wizards leaders à l’Est

Sans faire de bruit, Washington a conforté sa première place de la conférence Est, en s'imposant sans trembler à Orlando, bien que privé de son meilleur élément Bradley Beal (deuil familial). De son côté, Miami a renoué avec la victoire à Utah (111-105) après trois défaites consécutives. Deux jours après son gros accrochage avec Myles Turner (Indiana), qui lui a valu une grosse amende, Rudy Gobert a fait son match (14 pts, 13 rbds, 3 interceptions).

4. Tennis - ATP Masters Next Gen : Alcaraz est bien le futur

Ce samedi à Milan. Carlos Alcaraz (18 ans) a dominé de la tête et des épaules la finale face à Sebastian Korda (21 ans) : 4-3, 4-2, 4-2. Sans écraser la rencontre, mais en dégageant un sentiment d'inéluctable, par sa puissance raquette en main et sa capacité de déplacement conjugués. On le savait déjà mais cet Espagnol est fait d’un bois différent et ô combien alléchant. Vite, la suite !

Trop mobile, trop puissant : Alcaraz est bien le boss de la "Next Gen"

On a aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Sans surprise et sans forcer: la Belgique a validé son ticket pour le Qatar après : Sans surprise et sans forcer: la Belgique a validé son ticket pour le Qatar après une victoire facile face à l'Estonie (3-1. Alors qu'ils étaient qualifiés à quatre minutes du terme, les Pays-Bas ont été contraints de concéder le match nul (2-2) samedi à Podgorica (Monténégro) et devront prendre un point face à la Norvège mardi.

Judo : Trois mois après les JO de Tokyo d'où il a ramené une médaille de bronze et un titre olympique par équipes, Teddy Riner fait un bref retour en compétition dimanche à Perpignan "pour son club de coeur" à l'occasion de l'épreuve par équipes des Championnats de France.

Rugby - Test Match : Le XV de France féminin a surclassé la Nouvelle-Zélande (38-13), championne du monde en titre mais méconnaissable, samedi à Pau, pour son deuxième test automnal, à moins d'un an du prochain Mondial (8 octobre - 12 novembre 2022) organisé en Nouvelle-Zélande.

La photo "je sais déjà comment ça termine"

En feu lors de ses dernières sorties, Stephen Curry continue d’impressionner par sa faculté à scorer depuis n’importe où sur le parquet. Pendant que certains attendent un éventuel rebond, le chef Curry est déjà dans la célébration.

La vidéo de rattrapage

"Coman a ringardisé Pavard en une mi-temps" : Deschamps a-t-il trouvé son piston droit ?

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Rugby - Match amical : Les Bleus doivent séduire face à la Géorgie

Vainqueurs mais brouillons face à l’Argentine (29-20), les Bleus sont en recherche de sensations fortes ce dimanche face à la Géorgie (14h) mais surtout d’automatismes. L'association entre les deux ouvreurs de métier Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, peu convaincante face à l'Argentine, a été reconduite dans le XV de départ tandis que Grégory Aldritt retrouve sa place de titulaire.

XV de France - Matthieu Jalibert, Romain Ntamack et Demba Bamba (France) Crédit: Icon Sport

2. Formule 1 - Grand Prix du Brésil : Hamilton, Verstappen ou Bottas ?

Fort de sa course sprint impeccable samedi sur le circuit d'Interlagos au Brésil, le poleman Valtteri Bottas (Mercedes) va-t-il encore résister à la pression de Max Verstappen (Red Bull), et quels sont ses arguments pour ça ? P10 au départ, Lewis Hamilton (Mercedes) peut-il gagner ? Que peut espérer Max Verstappen (Red Bull) ? Et Ferrari jouera-t-elle encore collectif ? C’est un GP brûlant qui s’ouvre à 18h avec un enjeu XXL à Interlagos. Alors, pour toutes les réponses à ces questions, rendez-vous sur notre site.

Valtteri Bottas devant Max Verstappen au Brésil Crédit: Getty Images

3. Tennis - ATP Finals : Les hostilités démarrent

A Turin, ça va bagarrer sévère. Les huit meilleurs joueurs de 2021 ont rendez-vous pour un Masters au casting nouveau et rafraîchissant. Avant l’entrée en lice de Novak Djokovic lundi, ce sont Daniil Medvedev et Hubert Hurkacz qui ouvriront le bal ce dimanche (15h) avant que le duel Zverev-Berrettini ne fasse encore monter d’un cran la pression (21h). Des duels à suivre sur Eurosport et sur l’application Eurosport, évidemment.

Mais aussi :

Le GP de Valence (14H) où on espère revoir notre champion du monde avec le sourire tant il l’a perdu ces deux dernières semaines

Le Géant parallèle de Lech (16h) où Alexis Pinturault a bien l’intention d’aller gratter des points

Un Portugal - Serbie (20h45) qui peut être dévastateur pour CR7 et sa bande

Omnisport Verstappen - Hamilton, Curry pour l'histoire, les Bleus pour le Qatar : l'actu sur un plateau HIER À 07:35