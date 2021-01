Ses joueurs ont de suite pris le match en main, et même si les Nordiques sont parvenus à revenir à la marque à la mi-temps (13-13), les Bleus ont poursuivi sur le même rythme avec un Kentin Mahé en principal artificier (9 buts) et Wesley Pardin, dont c'était le premier match à ce niveau, en rempart intraitable.

Après Indiana - Phoenix Suns, programmé ce jeudi et finalement reporté, et les deux matches de vendredi déjà remis, Detroit - Washington et Phoenix - Golden State, ce ne sont pas moins de dix rencontres qui ont été ajournées par précautions sanitaires liées au Covid-19 outre-Atlantique.

Rugby - Coupe d'Europe et Challenge Cup : Les deux dernières journées de poules, prévues en janvier, sont annulées et les compétitions reprendront par des matches éliminatoires.

L'équipe de France attaquera le 4x7,5km à 14h30 à Oberhof suivant une composition inédite cet hiver, puisque Simon Desthieux sera le premier en piste devant Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude, et qu'Emilien Jacquelin sera pour une fois finisseur .

La 12e et dernière étape, entre Yanbu et Djeddah, doit couronner pour la 8e fois en catégorie Autos Stéphane Peterhansel (Mini), leader avec 15'05" d'avance Nasser Al-Attiyah (Toyota) et 1h 04'14" sur le tenant du titre, Carlos Sainz (Mini). En revanche, tout est encore ouvert pour la victoire finale en Motos puisque Kevin Benavides ne dispose que de 4'12" d'avance sur Sam Sunderland et 7'13"sur Ricky Brabec (Honda), lauréat en 2020.