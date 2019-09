Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Euro 2020 : une 100e réussie pour les Bleus

L'équipe de France a célébré sa 100e au Stade de France comme il se doit. Les hommes de Didier Deschamps n'ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout d'une faible équipe d'Andorre (3-0) avec des buts de Kingsley Coman (18e), Clément Lenglet (52e) et Wissam Ben Yedder (90e). Les Bleus sont toujours deuxièmes du groupe H à la différence de buts derrière la Turquie, victorieuse en Moldavie (0-4), que les Tricolores recevront le 14 octobre.

2. Football - Qualifications Euro 2020 : Un quadruplé et un record pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo s'est bien amusé à Vilnius. CR7 a signé un quadruplé pour guider le Portugal vers un large succès en Lituanie (1-5). Quatre buts qui lui permettent de devenir le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de l'Euro avec 25 réalisations, soit deux de plus que l'Irlandais Robbie Keane. Ronaldo affiche désormais 93 buts en sélections et ne pointe plus qu'à 16 unités du record absolu détenu par l'Iranien Ali Daei.

3. Football - Matches amicaux : Neymar n'a pas sauvé le Brésil, l'Argentine cartonne

Grosse surprise à Los Angeles où le Brésil s'est incliné devant le Pérou (0-1), qui a pris sa revanche après avoir été battu par son adversaire du soir en finale de la dernière Copa America. L'entrée en jeu de Neymar en seconde période n'a pas suffi pour des Brésiliens crucifiés sur un but de Luis Abraham en fin de rencontre (85e). À l'inverse de la sélection auriverde, l'Argentine a passé une très bonne soirée avec une victoire éclatante face au Mexique (4-0). Lautaro Martinez a particulièrement brillé avec un triplé, tandis que le Parisien Leandro Paredes a marqué sur penalty.

Neymar a débuté sur le banc lors de Brésil-PérouGetty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : L'Equipe annonce que Florian Thauvin souffre toujours de sa cheville droite après avoir été victime d'une entorse cet été et pourrait subir une opération qui l'éloignerait des terrains durant trois à quatre mois.

Cyclisme : L'équipe Jumbo-Visma a annoncé la prolongation du contrat du Slovène Primoz Roglic, actuel leader au classement général de la Vuelta, jusqu'en juin 2023.

Football - Justice : Le police de Sao Paulo dit avoir découvert des "indices de dénonciation calomnieuse et d'extorsion" et réclame des poursuites contre Najila Trindade Mendes de Sousa, qui avait accusé Neymar de viol.

Football - Argentine : Diego Maradona a promis mardi qu'il allait "tout faire" pour sauver le club argentin de Gimnasia y Esgrima La Plata, enlisé au fond du classement de Superliga, qu'il vient de rejoindre comme entraîneur.

Football américain - NFL : Antonio Brown, l'un des meilleurs receveurs de la Ligue qui vient de rejoindre les New England Patriots, a été accusé de viol par son ancienne préparatrice physique.

La vidéo de rattrapage

Les deux derniers tournois du Grand Chelem ont terriblement changé la donne dans la chasse au record de Federer. Avec deux titres chacun cette saison, Nadal et Djokovic ont pris le pas sur le Suisse, qui a de fortes de chances de terminer 3e dans ce classement exceptionnel des Majeurs, malgré ses 20 titres. Incroyable quand on y pense, pour Arnaud Di Pasquale.

Vidéo - "Federer finira sans doute derrière Nadal... et Djokovic en Grand Chelem" 05:26

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Basket - Coupe du monde : les Bleus visent l'exploit

C'est le grand jour pour l'équipe de Vincent Collet. Les Bleus défient les Etats-Unis, favoris de la compétition, pour une place en demi-finale. Les Tricolores compteront sur leur force de frappe offensive incarnée par Evan Fournier et Nando de Colo ainsi que la solidité d'une défense articulée autour de Rudy Gobert pour créer l'exploit. Coup d'envoi de la rencontre à 13h.

Evan Fournier et Nando De Colo avec l'équipe de France, 2019Getty Images

2. Cyclisme - Tour d'Espagne : Un sprint à Guadalajara ?

Après une journée de repos, le peloton attaque la dernière ligne droite de la Vuelta avec une 17e étape longue de 219,6 kilomètres entre Aranda de Duero et Guadalajara. Un tracé sans difficulté qui devrait permettre aux sprinters de s'illustrer. Et au leader Primoz Roglic de passer une journée a priori assez tranquille. Le départ de la course sera donné à 11h49, et elle sera à suivre en direct sur Eurosport.

Vidéo - Fritsch : "Même s'il perd quelques secondes, je vois mal Roglic coincer" 02:51

3. Football - Ligue des champions féminine : L'OL ouvre le bal

Quadruple tenantes du titre, les Lyonnaises seront les premières sur le point pour la reprise de la Ligue des champions avec un déplacement chez les Russes de Ryazan-VDV en 16e de finale aller (14h00). Finaliste malheureux la saison passée, le FC Barcelone jouera pour sa part à Turin face à la Juventus pour l'affiche de ces 16es de finale (20h30).