CE QU'IL NE FALLAIT PAS MANQUER ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Basket - NBA : LeBron se fâche

LeBron James s'est fâché. A quelques heures de passer à 2022, la star des Lakers a sorti une copie stratosphérique lors du succès de sa franchise face aux Blazers (139-106). Jugez plutôt : 43 points, son record de la saison, 14 rebonds, 4 passes, 2 steals et 2 contres. Le tout en 29 minutes.

2. Tennis - ATP Cup : L'Espagne et l'Argentine débutent bien

La saison de tennis a commencé aux Antipodes cette nuit. L'Espagne et l'Argentine ont signé leur premier succès en phase de groupes avec des succès respectifs contre le Chili et la Géorgie sur le score de 3-0. Pablo Carreno Busta et Roberto Bautista ont fait le boulot pour la Roja, alors que Diego Schwartzman et Federico Delbonis ont fait de même.

A suivre ce matin : Serbie - Norvège et Grèce - Pologne.

3. Rugby - Top 14 : Des cas de Covid au RCT, le match face à Montpellier menacé

Le club de Toulon a annoncé vendredi en fin de journée que les tests PCR réalisés le 31 décembre ont révélé de nombreux cas positifs au Covid-19 au sein de l'effectif des Rouge et Noir. Le RCT a immédiatement informé la Commission médicale de la LNR et demandé un report de sa rencontre face à Montpellier prévue dimanche (21h05).

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Ligue 1 : L'entraîneur belge du Club Bruges Philippe Clement s'apprête à signer un contrat de deux ans et demi avec l'AS Monaco, qui vient de se séparer du Croate Niko Kovac, a appris l'AFP vendredi soir de sources ayant connaissance du dossier.

Football - Liga : En ouverture de la 19e journée, l'Espanyol Barcelone est allé chercher un précieux succès à Mestalla face à Valence (1-2).

Handball - Euro 2022 : L'international français du PSGLuka Karabatic est forfait pour le prochain Euro de handball en raison d'une blessure à une cuisse, a informé vendredi la Fédération française.

Bonne année 2022 !

L'ensemble de la rédaction d'Eurosport vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Celle-ci sera riche en événements sportifs.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Le génie dans ses oeuvres : le Top 10 de Ronnie O'Sullivan en 2021

CE QU'IL NE FAUDRA PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Rallye raid - Dakar 2022 : C'est parti pour l'édition

La troisième édition saoudienne du Dakar, qui s'élance de Jeddah samedi, s'enracine dans les frontières du royaume avec un parcours légèrement modifié, et des plateaux relevés en auto et moto.

Du 1er au 14 janvier 2022, 1.065 participants s'affronteront dans le sable de la péninsule arabique, à bord de 578 véhicules, sur les 8.375 km prévus au programme de ce 44e Dakar. Les tenants du titre, le Français Stéphane Peterhansel (auto/Audi) et l'Argentin Kevin Benavides (moto/KTM), sont au départ. Le rallye s'ouvre sur un prologue de qualification qui part de Jeddah, une ville portuaire du centre-ouest qui accueillera également l'arrivée après douze étapes.

Peterhansel, Sainz, Al-Attiyah : les favoris de la catégorie voitures à la loupe

2. Football - Premier League : Un choc Arsenal - City pour se remettre du réveillon

La PL continue son marathon avec la 21e journée. Le choc du jour opposera Arsenal à Manchester City. Le leader du classement peut accentuer son avance en cas de succès, surtout que Chelsea et Liverpool s'affronteront dimanche.

13h30 : Arsenal - Manchester City

16h00 : Watford - Tottenham

18h30 : Crystal Palace - West Ham

3. Rugby - Top 14 : Un choc pour Toulouse

Début de la 14e journée sur les terrains du Top 14. Le choc du jour opposera Clermont, 7e du classement, au Stade Toulousain, 2e. Les hommes d'Ugo Mola peuvent provisoirement reprendre les commandes avec un succès.

19h00 : Stade Français - Perpignan

21h05 : ASM Clermont - Stade Toulousain

4. Saut à skis - Tournée des quatre tremplins : Garmisch accueille la deuxième épreuve

Place au concours du nouvel an à Garmisch-Partenkirchen. Vainqueur à Oberstdorf le 29 décembre, Ryōyū Kobayashi doit défendre sa première place face à la meute norvégienne.

Un saut monstrueux pour les mettre tous K.-O. : Kobayashi prend la tête de la Tournée

