1. Tennis - Open d'Australie : Medvedev sans problème, Nadal a l'avantage

Daniil Medvedev poursuit son chemin. Le Russe a passé sans encombre le stade des huitièmes de finale en disposant de Mackenzie McDonald (6-4, 6-2, 6-3) et retrouvera son compatriote Andrey Rublev au prochain tour. Rafael Nadal est sur le court et affronte Fabio Fognini. Dans le tableau dames, Jessica Pegula a dominé Elina Svitolina (6-4, 3-6, 6-3).

3 petits sets en 1h29 : le Medvedev express file en quarts

2. Basketball - NBA : Jokic et les Nuggets matent les Lakers

Mauvaise soirée pour les Lakers. Les champions en titre se sont inclinés face à Denver, emmené par un grand Nikola Jokic, alors qu'ils restaient sur sept succès consécutifs. Pire, Anthony Davis s'est de nouveau blessé au tendon d'Achille. Le carton de la soirée est à mettre à l’actif de Luka Doncic, qui a planté 44 points, mais ses Dallas Mavericks se sont inclinés de justesse contre les Portland Trail Blazers (118-121).

3. Football - Ligue 1 : Bordeaux et Marseille se neutralisent au bout de l'ennui

Le verre à moitié vide, Marseille se crispera de ne pas avoir mis fin à une série qui dure depuis plus de 43 ans à Bordeaux, et d'avoir aligné un septième match sans victoire en championnat. Le verre à moitié plein, les Olympiens se satisferont d'avoir arraché un point sur la pelouse des Girondins (0-0) - où ils n'ont plus gagné depuis octobre 1977 - alors qu'ils ont évolué à neuf contre 11 durant plus d'une demi-heure. Les deux clubs stagnent dans le ventre mou.

Le tweet qui montre que quelque chose ne tourne pas rond à l'OM

Rugby - Top 14 : Bayonne a décroché un précieux succès devant Brive (26-23) lors de la 16e journée.

Football - Serie A : L'Inter a dominé la Lazio (3-1) et pris les commandes du classement à l'issue de la 22e journée.

Emilien Jacquelin, c'est Lucky Luke. Revivez son dernier passage sur le pas de tir, où il a été auteur d'un 20/20 ce dimanche pour conserver son titre de champion du monde. Qui plus est en dégainant "à vitesse grand v".

Le dernier tir en mode mitraillette de Jacquelin, stratosphérique jusqu'au bout

Susic, Rai, Zlatan... Quel est le plus grand joueur de l'histoire du PSG ? Ce lundi, nous nous interrogeons à ce sujet avec le journaliste Stéphane Bitton, chroniqueur sur France Bleu Paris, spécialiste du PSG et deux journalistes de la rédaction d’Eurosport : Enzo Guerini et Clément Lemaître.

1. Tennis - Open d'Australie : Tsitsipas ou Berrettini ?

Qui fermera le plateau des quarts de finale à Melbourne ? Stefanos Tsitsipas et Berrettini s'affrontent dans la matinée. A suivre également : le match de la N.1 mondiale et locale Ashleigh Barty face à Shelby Rogers, ainsi que la rencontre opposant Elise Mertens à Karolina Muchova. Et tout cela est évidemment à suivre en direct sur Eurosport.

2. Ski alpin - Mondiaux de Cortina d'Ampezzo : Le jour de Pinturault

Le (grand) favori, c'est lui. Tenant du titre, Alexis Pinturault fait office d'épouvantail sur le combiné, quatre jours après avoir été médaillé de bronze sur le super-G. Chez les dames, la tendance est plus floue : Petra Vlhova devra probablement batailler avec Mikaela Shiffrin mais aussi Michelle Gisin, Federica Brignone, Marta Bassino voire la double tenant du titre, Wendy Holdener.

3. Football - Championnats étrangers : Retour à la maison pour le Bayern, Chelsea pour enchainer

Deux cadors du foot européen sont sur le pont ce lundi. Fraichement sacré champion du monde des clubs, le Bayern Munich reçoit l'Arminia Bielefeld dans le cadre de la 21e journée de Bundesliga.

Palmarès, implacable, 8-2 : Ce Bayern est-il la meilleure équipe de l'histoire ?

En Angleterre, le Chelsea de Thomas Tuchel, qui reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues avec aucun but encaissé, défie Newcastle lors de la 24e journée.

