Bordeaux, Rennes, Raptors, descentes : L'actu sur un plateau du 30 novembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Bordeaux et Rennes ont gagné le droit de rêver

Bordeaux n’est plus dans une situation totalement désespérée depuis sa victoire contre le Slavia Prague (2-0). Mieux, le scenario d’une qualification pour les 16es de finale n’a plus rien d’extravagant, même s’il faudra gagner à Copenhague lors de la dernière journée, et que dans le même temps le Zenit Saint-Petersbourg s’impose à Prague.

Et pour le Stade Rennais, c'est plus avantageux encore : la victoire à Jablonec (0-1), combinée à la défaite surprise d'Astana contre Kiev (0-1), l'a rendu maître de son destin. Il lui suffira de battre les Kazakhs lors d'une finale à domicile pour prendre le ticket.

En revanche, le costume européen était trop grand bien l'OM cette saison. Déjà éliminé, le finaliste 2018 a pris une raclée à Francfort (4-0).

2. Handball - Euro : Les montagnes russes se terminent mal

Les Bleues ont lancé leur Euro domestique par une défaite face à la Russie (23-26), à Nancy. Les raisons sont claires et multiples : les championnes du monde, qui n'ont marqué qu'au bout de sept minutes et presque tout le temps couru après le score, ont été trop inconstantes et les cadres n'ont pas eu assez d'impact. Les filles d'Olivier Krumbholz devront réagir dimanche face à la Slovénie.

3. Basketball - NBA : Golden State ne stoppe pas Toronto

Les Raptors sont bien la meilleure équipe du début de saison. Ils en ont apporté une septième preuve consécutive en faisant rendre les armes au double champion en titre Golden State (131-128), après prolongation. Toronto a mené quasiment tout le match, jusqu'à 17 points dans le 3e quart-temps (79-62).

Kawhi Leonard (37 points), Pascal Siakam (26 points) et Serbe Ibaka (20 points) ont spécialement pesé sur le match mais les Californiens, sans Stephen Curry ni Draymond Green, ont eu une belle réaction en égalisant à moins de 10 secondes de la fin du temps réglementaire (119-119) grâce à un tir primé de Kevin Durant (51 points, 11 rebonds).

Si Toronto accentue son avance en tête de la conférence Est (19 v-4 d), Golden State rétrograde sur la 3e marche du podium à l'Ouest (15 v-8 d).

On a aussi retenu pour vous

Football, MLS : Battu (1-0) à New York par les Red Bulls, Atlanta s'est qualifié pour la finale du championnat grâce à sa large victoire à l'aller (3-0). Portland l'a rejoint en venant à bout de Kansas City (3-2), après un nul (0-0) à l'aller. La finale Atlanta-Portland aura lieu le 8 décembre à Atlanta, en raison de son meilleur total en saison régulière (69 pts) que Portland (54 pts).

Football, Copa Libertadores : La finale retour River Plate - Boca Juniors a finalement trouvé refuge au stade Santiago Bernabeu de Madrid, le 9 décembre, suite à l’impossibilité de l’organiser au stade Monumental de River Plate, samedi dernier, en raison de l'attaque de l'autocar des joueurs de Boca Juniors. Une décision du tribunal de discipline de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) que Boca Juniors a immédiatement réfusée en annonçant vouloir faire appel.

Hockey sur glace, NHL : Les Buffalo Sabres ont concédé à Tampa Bay leur première défaite (5-4) en onze matches dans la Ligue. Les Sabres avaient enchaîné dix victoires depuis le 4 novembre, une série qui les avait propulsés en tête de la conférence Est.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Pourquoi Vasilyev n'a pas à rougir de ses commissions sur la vente de joueurs : Hutteau décrypte 05:03

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Basketball - Mondial 2019 : Les Bleus touchent au but

Les Bleus de Vincent Collet n'ont besoin que d'une victoire en République tchèque ce soir (18h00) pour obtenir leur billet pour le championnat du monde 2019 disputé en Chine (31 août-15 septembre). Pour cette dernière de 2018, le sélectionneur doit malheureusement encore composer sans les meilleurs éléments de NBA et d'Euroligue.

2. Ski alpin : Deux descentes au programme

C’est finalement la descente qui est programmée à la place du super-G ce vendredi à Beaver Creek pour les hommes (18h45). Initialement prévue samedi, l’épreuve a été avancée de 24 heures, en raison des fortes chutes de neige dans le Colorado.

La seule descente de la saison a été remportée par l’Autrichien Max Franz, la semaine dernière à Lake Louise, devant les Italiens Cristof Innerhofer et Dominic Paris.

Vidéo - Rétro 2017 : Avec le dossard 1, Svindal avait (encore une fois) dompté la Birds of Prey 02:24

Chez les femmes, ça se passe du côté de Lake Louise, et l'évènement du jour est le retour d'Ilka Stuhec, après une saison blanche due à une blessure. Seule ombre au tableau : la championne olympique slovène, qui avait fait main basse sur les deux descentes dans les Rocheuses canadiennes en décembre 2017, ne se mesurera pas à l'Américaine Lindsey Vonn, forfait en raison d’une blessure à un genou.

3. Football - Ligue 1 : ASSE - FCN, le révélateur

Saint-Etienne - Nantes (20h45), l'affiche d'ouverture de la 15e journée évoque des souvenirs aux nostalgiques des années 70. Le début d'un révélateur, surtout, pour Vahid Halilhodzic. "Nous allons avoir beaucoup de réponses au mois de décembre", a lancé le coach nantais. Si le FCN a de quoi se sentir mieux à la 10e place après un début de saison inquiétant, le rendez-vous revêt plus d'importance encore pour les Verts, sixièmes mais récemment ralentis par Lyon (1-0) dans leurs ambitions européennes.