CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Formule 1 - GP du Canada : Impérial, Verstappen creuse un peu plus l’écart

Max Verstappen (Red Bull) a accru son avance en tête du Mondial en remportant sa sixième victoire en 2022, dimanche à Montréal, où il a résisté à la pression de Carlos Sainz (Ferrari). Il dispose de 46 points d'avance sur Sergio Pérez, contraint à l'abandon, et 49 sur Charles Leclerc (Ferrari), cinquième. Lewis Hamilton (Mercedes) a obtenu son deuxième podium cette année.

Max Verstappen (Red Bull) fête sa victoire au Grand Prix du Canada, le 19 juin 2022 Crédit: Getty Images

2. Natation - Championnats du monde : Wattel, une première argentée

Au lendemain du titre mondial de Léon Marchand sur le 400m 4 nages, Marie Wattel a ajouté une deuxième médaille au contingent français en décrochant l'argent sur le 100m papillon, dimanche, en Hongrie. Avec un chrono en 56"14, la Française n'a été battue que par l'Américaine Torri Huske. C'est sa première médaille aux Mondiaux en individuel.

Marie Wattel savoure sa 2e place, synonyme de médaille d'argent, sur le 100m papillon lors des Mondiaux 2022 de natation à Budapest Crédit: Getty Images

3. Escrime - Championnats d’Europe : La passe de 4 pour un Borel clinique

A sens unique. Et même plus que ça. Dimanche à Antalya, Yannick Borel a décroché son quatrième titre de champion d’Europe en individuel à l’épée en battant Tristan Tulen à plate couture, en finale. Le Français s’est imposé 15-1 face au 57e tireur mondial. Sara Balzer a, elle, décroché le bronze au sabre féminin.

Yannick Borel sacré pour la 4e fois de sa carrière aux championnats d'Europe. Crédit: Eurosport

4. Handball - Ligue des champions : Le Barça conserve son titre au bout du suspense

Le FC Barcelone reste sur le toit de l'Europe. Le club espagnol a battu en finale l'équipe polonaise de Kielce, dimanche à Cologne, 5 tirs au but à 3, après une égalité en prolongation (32-32). Il s'agit du 11e titre dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs continentale pour les Catalans, et la première fois qu'une formation conserve son titre en Final Four.

Le Barça au bout du suspense : le résumé d'une folle finale

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Golf : L'Américaine Jennifer Kupcho s'est adjugé le Meijer LPGA Classic, en battant aux trous de play-off sa compatriote et tenante du titre Nelly Korda, ainsi que l'Irlandaise Leona Maguire, dimanche à Belmont (Michigan).

: L'Américaine Jennifer Kupcho s'est adjugé le Meijer LPGA Classic, en battant aux trous de play-off sa compatriote et tenante du titre Nelly Korda, ainsi que l'Irlandaise Leona Maguire, dimanche à Belmont (Michigan). Football : Gérone a acté son retour en première division espagnole en s'imposant 3-1 sur le terrain de Tenerife en finale retour de barrages.

: Gérone a acté son retour en première division espagnole en s'imposant 3-1 sur le terrain de Tenerife en finale retour de barrages. Golf : Neuf ans après y avoir triomphé en amateur, sur ce même parcours de Brookline (Massachusetts), l'Anglais Matt Fitzpatrick a fait de l'US Open, levée du Grand Chelem, le premier titre de sa carrière sur le circuit nord-américain PGA.

: Neuf ans après y avoir triomphé en amateur, sur ce même parcours de Brookline (Massachusetts), l'Anglais Matt Fitzpatrick a fait de l'US Open, levée du Grand Chelem, le premier titre de sa carrière sur le circuit nord-américain PGA. Tennis : La Russe Natela Dzalamidze, classée 43e joueuse mondiale en double par la WTA, a changé de nationalité pour pouvoir participer au tournoi de Wimbledon, rapporte le quotidien britannique The Times. Elle estv désormais géorgienne.

: La Russe Natela Dzalamidze, classée 43e joueuse mondiale en double par la WTA, a changé de nationalité pour pouvoir participer au tournoi de Wimbledon, rapporte le quotidien britannique The Times. Elle estv désormais géorgienne. Natation : La natation entend devenir "le premier sport " à mettre en place une "catégorie ouverte" pour permettre aux athlètes transgenres de concourir séparément, a annoncé à Budapest Husain Al-Musallam, président de la Fédération internationale (Fina).

: La natation entend devenir " à mettre en place une "catégorie ouverte" pour permettre aux athlètes transgenres de concourir séparément, a annoncé à Budapest Husain Al-Musallam, président de la Fédération internationale (Fina). Natation : Les Français Yohann Ndoye Brouard et Emma Terebo se sont qualifiés pour leur finale respective du 100 m dos, aux Mondiaux de natation de Budapest.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE :

Matteo Berrettini et Hubert Hurkacz n'ont pas été lauréats respectivement du Queen's et de Halle par hasard. Avec notre partenaire Jeu, Set et Maths, voici 5 statistiques qui ont marqué la semaine avec des bonnes et des mauvaises séries qui se poursuivent. Seule exception pour Nick Kyrgios qui aurait bien aimé que la sienne perdure.

Du Queen's à Halle, les bonnes séries se poursuivent... comme les mauvaises

LE RÉCAP’ MERCATO :

Le football n’est jamais loin. Durant toute la période du marché des transferts, nous vous proposons de suivre en direct les dernières rumeurs et officialisations. Voici le bulletin de dimanche et des informations sur le PSG qui piste toujours Skriniar et désormais Vinicius, avant de se replonger ce lundi dans le mercato.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD’HUI

1. Basketball - Betclic Elite : La Roca Team doit se reprendre après sa claque reçue

Alors que les Finales NBA ont pris fin il y a quelques jours avec le titre des Warriors, en France, le spectacle continue dans une finale extrêmement serrée. Lundi, les joueurs de Monaco et de l'ASVEL se rencontrent pour la troisième fois. Bilan pour le moment, une victoire partout mais ce match à domicile pour la Roca Team pourrait s'avérer être un tournant dans cette série. Lors de leur dernier face à face, les Monégasques avaient été sèchelent batttu 91-54.

Chris Jones (asvel) contre Paris Lee (monaco) lors du Game 1 des Finales de Betclic Elite Crédit: Imago

2. Tennis - ATP et WTA : Ca repart du côté d'Eastbourne, de Santa Ponsa et de Bad Homburg

Après le Queen's et Halle, les joueurs et joueuses des circuits ATP et WTA sont de nouveau sur le pont aux Etats-Unis et en Espagne. Après son quart de finale du côté du Queen's le FInlandais Emil Ruusuvuori sera opposé à Ilya Ivashka pour son entrée en lice à Majorque. A Eastbourne, la tête de série n°5 Garbine Muguruza fait son entrée en lice, tout comme Reilly Opelka chez les hommes. Alizé Cornet entre, elle, en compétition en Allemagne.

Alizé Cornet. Crédit: Getty Images

