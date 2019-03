Bottas, Indian Wells, XV du Chardon, OM-PSG : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 - Grand Prix d'Australie : Bottas remporte le premier GP de la saison

Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté la première étape de la saison ce dimanche matin à Melbourne. Il a pris le meilleur sur son coéquipier Lewis Hamilton, pourtant parti en pole position. Max Verstappen (Reb Bull) complète le podium. Les deux coureurs Ferrai, Sebastian Vettel (4e) et Charles Leclerc (5e) terminent au pied du podium.

Valtteri Bottas (Mercedes) au départ du Grand Prix d'Australie 2019Getty Images

2. Tennis - Indian Wells : Le 39e "Fedal" attendra

Rafael Nadal a déclaré forfait quelques heures avant sa demi-finale du Masters 1000 californien qu'il devait disputer face à Roger Federer. L'Espagnol, touché au genou droit depuis son match face à Karen Kachanov a également déclaré forfait pour le tournoi de Miami.

3. Rugby - 6 Nations : Le XV du Chardon passe à un cheveu de l'exploit

Quel match ! En clôture du tournoi des 6 Nations et quelques minutes après le grand chelem assuré par le Pays de Galles face à l'Irlande (25-7) l'Ecosse a failli réaliser l'un des plus grands exploits de son histoire face à l'Angleterre. Menés 31-0 après 30 minutes de jeu, les Ecossais croyaient tenir la victoire après un 38-0 infligé à des Anglais un peu trop surs d'eux. Mais Ford, à la toute dernière minute de la rencontre a finalement ramené les deux équipes à égalité (38-38). Ce match nul fait le "bonheur" du XV de France qui termine le tournoi 2019 à la 4e place.

4. Football - Ligue 1 : Caen coule face à l'ASSE, Guingamp sort la tête de l'eau

Le multiplex Ligue 1 s'est transformé samedi en duel à distance pour le maintien. A domicile l'En Avant Guingamp est venu à bout 1-0 de Dijon et est désormais barragiste. Dans le même temps, Caen a totalement sombré sur sa pelouse face à Saint-Etienne et occupe désormais la dernière place de L1. Les deux autres rencontres, Angers-Amiens (0-0) et Nîmes-Strasbourg (2-2) se sont soldées par des matches nuls.

Saint-Etienne a humilié CaenGetty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Liga : Zidane a réussi ses débuts pour son retour sur le banc du Real. Les Merengue sont venus à bout au Bernabeu du Celta Vigo (2-0). L'Atlético a lui de nouveau perdu cette semaine sur la pelouse de Bilbao (2-0).

Rugby - Top 14 : En remportant son match sur la pelouse de Grenoble le Racing 92 (16-34) a réalisé la belle opération de cette 19e journée de Top 14 en réintégrant le Top 6. Bordeaux s'est imposé face au Stade Français à domicile (26-12), Castres à écrasé Perpignan 36-17, Agen est venu à bout du Stade Rochelais 19-7 tandis que dans le choc de ce samedi Montpellier a ramené la victoire de la pelouse de Mayol (18-21).

Tennis - Indian Wells : Dans l'autre demi-finale, la seule jouée samedi en Californie c'est Dominic Thiem qui est venu à bout de Milos Raonic en trois manches (7-6[3], 6-7[3], 6-4). L'Autrichien retrouvera Federer en finale.

Vidéo - Il a mis le temps mais Thiem a contenu Raonic : sa victoire en vidéo 02:49

Football - FA Cup : Manchester United, finaliste la saison dernière ne verra pas Wembley cette année. Les Mancuniens ont été éliminés 2-1 sur la pelouse de Wolverhampton en quart de finale. City s'est lui qualifié 3-2 sur la pelouse de Swansea

La vidéo de rattrapage

Qualifié en finale suite au forfait de Rafael Nadal, Roger Federer a regretté de ne pas retrouver son grand rival, samedi. Parce que le temps passe... et que le Suisse en a conscience.

Vidéo - Federer, version nostalgique : "J'espère qu'on aura d'autres confrontations avec Rafa" 04:52

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Masters Indian Wells : Federer visera sa 101e victoire, Andreescu sa première

Comme évoqué plus haut c'est Dominic Thiem qui affrontera Roger Federer ce dimanche en finale du tournoi californien. Une finale à suivre en direct sur Eurosport à partir de 23h30. Du côté des filles la surprenante canadienne Bianca Andreescu fera face à Angelique Kerber. A suivre à partir de 21h sur Eurosport.

2. Football - Ligue 1 : Un PSG-OM de gala, avec ou sans Balotelli ?

Le PSG accueille ce soir à 21h l'Olympique de Marseille au Parc des princes en clôture de la 29e journée de Ligue 1. L'occasion pour les Parisiens de faire oublier pendant quelques heures la débacle européenne en venant à bout de leur meilleur ennemi en championnat. Côté marseillais, l'OM ne sait pas s'il pourra compter sur la présence de Mario Balotelli. L'Italien ne s'est pas envolé avec le groupe marseillais samedi soir.

Vidéo - Ce PSG-OM est-il le plus insignifiant de ces 25 dernières années ? 03:10

3. Ski Alpin - Soldeu : Un dernier slalom et une nouvelle chance de médaille française

La saison de ski alpin touche à sa fin et au lendemain de la victoire sur le Géant d'Alexis Pinturault l'équipe de France aura l'occasion de décrocher une nouvelle victoire sur le slalom messieurs. Pour cela les Français pourront compter sur Clément Noël, dossard numéro 5, Alexis Pinturault, Victor Muffat-Jeandet ou encore Julien Lizeroux. Course à suivre à partir de 10h30 ce dimanche matin. Une heure auparavant, à partir de 9h30, le Géant dames sera également à suivre sur Eurosport.

4. Cyclisme - Paris-Nice : Bernal doit finir le travail

Après avoir pris le maillot jaune samedi, Egan Bernal (Sky) est bien parti pour remporter la Course au Soleil. Mais pour cela il faudra que le coureur de la Sky gère, ce dimanche, la dernière étape qui promet d'être animée. A suivre en direct dès 16h sur Eurosport.

