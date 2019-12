Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Les Clippers maîtres de L.A., Boston et Philadelphie en imposent

On ne va pas se mentir, le 25 décembre n’a pas été une effusion de nouvelles. Heureusement, le Christmas Day de la Grande ligue nous a tenu en haleine toute la nuit. Dans le choc le plus attendu au programme, les Clippers ont dominé leurs voisins les Lakers dans la bataille de L.A. (111-106) grâce à une grosse défense - LeBron James et Anthony Davis ont été limités à 17/41 au tir – et un énorme Kawhi Leonard (35 points, 12 rebonds, 5 passes).

Aux sommets de l’Est, Boston et Philadelphie ont montré les muscles en dominant nettement Toronto (102-118) et Milwaukee (121-109). Surprises en revanche à l’Ouest avec les défaites inattendues de Houston à Golden State (116-104) et de Denver face à New Orleans (100-112).

2. Football – Transferts : Notre bulletin mercato de mercredi

Le passage à la nouvelle année se rapprochant, le marché des transferts s’agite. En Angleterre, la piste Timo Werner à Chelsea se réchauffe, alors que les Blues sont prêts à sortir le chéquier cet hiver. En Angleterre, les avant-centres ont la cote, et Erling Braut Haaland continue de faire rêver Manchester United. A moins que le mouvement surprise du mercato ne soit l’arrivée d’Adrien Rabiot à Arsenal. Notre avis dans les infos mercato.

Le Tweet politiquement incorrect signé Enes Kanter

Le pivot turc des Boston Celtics a pu disputer son premier match en dehors du sol américain depuis des années, alors qu'un mandat d'arrêt et une condamnation à quatre ans de prison pèse contre lui en Turquie pour son soutien affiché à l'opposition du chef de l'Etart Reycep Erdogan. A Toronto, Kanter a été précieux sur le terrain et taquin sur les réseaux sociaux alors qu'il est passé proche d'assassiner un spectateur sur une tentaytive de l'autre bout du terrain.

La vidéo de rattrapage

Siya Kolisi brandissant le Trophée Webb Ellis. C’est l’image de l’année pour Raphaël Poulain. Une image à forte résonance socioculturelle, qui représente pour lui un superbe symbole de ce que doit véhiculer le rugby.

Vidéo - L'image de l'année : "On a besoin d’un symbole mondial comme Kolisi" 02:49

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football – Premier League : Duel de leaders et première d’Arteta, le menu du Boxing Day est copieux (à partir de 13h30)

Le traditionnel Boxing Day s’annonce prometteur. La Premier League nous offre une journée qyasi complète avec Tottenham – Brighton en ouverture et un plat de résistance alléchant. Mikel Arteta fait ses débuts sur le banc d’Arsenal et n’aura déjà pas le droit à l’erreur sur la pelouse de Bournemouth (14e). Le dessert, lui, est royal avec Leicester – Liverpool, le deuxième qui accueille le leader. A suivre également Chelsea – Southampton et Manchester United – Newcastle.

2. Omnisports : L’heure des dauphins

Après l’ouverture du podium jeudi, place aux deuxièmes de nos classements des sportifs de l’année. Rafael Nadal et le couple Papadakis – Cizeron sont sur la troisième marche mais qui seront les dauphins de 2019 ? Rendez-vous à 8h30 pour la France et à 14h pour le monde.

3. Tennis – On entre dans le Top 20 des matches de la décennie

On était déjà sur du lourd, on entre désormais dans le très sérieux. Plongée dans les matches classés entre la 20e et la 11e place de notre hiérarchie des rencontres de la décennie, avec notamment le plus beau match d’un Français en Grand Chelem.

4. Grands Récits : L’histoire de l’immortel Lou Gehrig

Ce n’est pas le conte de Noël le plus joyeux. Mais l’histoire de Lou Gehrig n’en est pas moins poignante et inspirante. Celle d’une star du baseball admirée par l’Amérique entière, mais emportée trop tôt par le destin et la maladie. C’est votre podcast du jour.