Boxing day, NBAXmas, calcio, Richie : l'actu sur un plateau du 26 décembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et ce matin

1. Basketball – NBA : Blessure, leçons et grosses perfs, le NBAXmas a tenu ses promesses

La nuit fut longue pour les aficionados de basket US. Mais quelle belle nuit ! Dans le choc de ces matches de Noël, les Lakers de Los Angeles ont infligé une petite correction au champion en titre Golden State (101-127), ce dans l'antre des Warriors ! Seul bémol, leur star LeBron James a dû sortir pour une douleur aux adducteurs. Les autres vedettes ont été au rendez-vous, que ce soit James Harden (41 points, 6 rebonds, 7 passes et victoire de Houston sur OKC), Kyrie Irving (40 points, 10 rebonds et succès de Boston sur Philadelphie) ou Giannis Antetokounmpo (30 points, 14 rebonds et Milwaukee s'impose à New York). Cocorico, Rudy Gobert était aussi d'humeur à distribuer les cadeaux, avec 7 contres - en sus de ses 18 points, et 14 rebonds - pour une victoire de Utah contre Portland.

2. Tennis : Richard Gasquet confirme son absence jusqu'en février

Annoncé forfait pour l'Open d'Australie, Richard Gasquet s'est exprimé plus en détails sur France Info. Le numéro un français n'a pas laissé de place au doute, on ne le reverra pas sur les courts pour la reprise. "J'ai une sorte de pubalgie à gauche au niveau de l'adducteur. Ce n'est pas facile à éradiquer, mais on fait le nécessaire." Le Biterrois vise un retour pour le mois de février. "Ce qui est sûr, c'est qu'en janvier ce ne sera pas possible", a précisé le 26e joueur mondial.

3. Rugby - Top 14 : Un an de plus pour le capitaine du LOU

A 37 ans, Julien Puricelli n'est pas rassasié. Le Lyonnais a prolongé son bail dans le Rhône pour une année supplémentaire. Le capitaine du LOU est désormais engagé jusqu'en 2020. Arrivé en 2014, l'homme aux quatre sélections en Bleu a été l'un des grands artisans de la belle saison du club l'an passé.

La vidéo de rattrapage

Quel est cet oiseau qui occupe le centre du logo de Liverpool ? D'où vient la fameuse devise "You'll never walk alone" ? Et surtout, que symbolisent les deux flammes sur les côtés du blason ? On vous explique tout ça en vidéo.

Vidéo - Un club, un logo : avec son blason, Liverpool n'oubliera jamais les victimes d'Hillsborough 01:59

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Premier League : Noël bien digéré ou bûche bien glacée, c'est l'heure du Boxing Day (à partir de 13h30)

Fêtes de fin d'année rime avec Boxing Day. Quand la majorité des championnats européens font relâche, la Premier League voit tous les regards se braquer sur elle pour une des périodes charnières de la saison. Liverpool peut confirmer sa grande forme avec la réception abordable de Newcastle (16h00). Manchester City tentera de se relancer à Leicester. Autres matches à suivre, Manchester United – Huddersfield, Brighton – Arsenal (18h15) et Watford – Chelsea en soirée (20h30).

Vidéo - Derrien : "Si les arbitres français laissaient jouer comme en Angleterre, ça dégénérerait très vite" 04:29

2. Football – Serie A : Inter – Napoli en cadeau pour une nouvelle tradition (à partir de 12h30)

L'Angleterre fait des émules et la Serie A s'essaie aussi cette année à une journée le lendemain de Noël. Et elle ne devrait pas manquer de saveur avec en amuse-gueule un match peut-être crucial pour l'AC Milan alors que son entraîneur Gennaro Gattuso pourrait se voir montrer la sortie en cas de déconvenue contre Frosinone (12h30). Si la Juventus, sans Ronaldo, devra faire attention au match-piège à l'Atalanta, le choc Inter – Naples à 20h30 sera la principale attraction du jour dans la Botte. Un bon digestif en somme.