1. Jeux Olympiques - Tokyo 2020 : Le Canada n’enverra pas ses athlètes

Les comités nationaux olympique (COC) et paralympique (CPC) canadiens ont annoncé ce lundi matin qu’ils n’enverraient pas leurs athlètes aux Jeux Olympiques 2020 à cause des risques liés au Covid-19. Ces deux entités appellent les instances mondiales à reporter ces JO d’un an. “Ce n’est pas seulement pour nos athlètes mais aussi pour protéger la santé publique”, que le Canada a pris cette décision. "Avec le Covid-19 et les risques qui y sont liés, il n'est pas sûr pour nos athlètes ainsi que pour la santé de leurs familles et des Canadiens dans leur ensemble de continuer às’entraîner en vue des Jeux", précise le communiqué.

2. Football - Ligue 1 : Bernard Caiazzo pessimiste pour la reprise

La Ligue 1, suspendue depuis le 13 mars en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, reprendra "au mieux le 15 juin", selon Bernard Caïazzo, président du syndicat de clubs de L1 Première Ligue et du conseil de surveillance de Saint-Étienne. "Il faut à tout prix finir le championnat quitte à terminer l'exercice en juillet-août, et reprendre dans la foulée", a précisé Caïazzo qui se dit dans le même temps très inquiet sur les conséquences financières pour les clubs. “Sans aides de l'État, d'ici six mois, c'est la moitié des clubs pro qui dépose le bilan”, assure-t-il.

3. Basketball - NBA : Gobert évoque une perte d'odorat et du goût

Le basketteur français Rudy Gobert (Utah), premier joueur NBA à avoir été testé positif au Covid-19, a évoqué dimanche "une perte de l'odorat et du goût" ces derniers jours. "Juste pour vous tenir un peu au courant, la perte de l'odorat et du goût font sans aucun doute partie des symptômes. Je n'arrive pas à sentir quoi que ce soit depuis quatre jours. Est-ce que quelqu'un a vécu la même chose ?", a twitté Gobert.

1. Football - Premier League : Titre ou pas titre, la saison de Liverpool est gâchée

Seul un cataclysme pouvait empêcher Liverpool d’être champion se plaisait-on à dire il y a encore un petit mois. Ce cataclysme est arrivé sous la forme d’un virus et les Reds savent que leur saison est dans tous les cas gâchées. L’hypothèse d’une annulation de la Premier League existe et dans le cas où elle va à son terme, ce n’est pas de Liverpool dont on se souviendra mais bien du Covid-19.

2. Football - Transferts : De 30 à 21, la suite de notre top 50 mercato

Malgré le Coronavirus, le mercato ne s'arrête jamais. Avant même d'avoir bouclé cette saison, les clubs travaillent d'ores et déjà sur celle à venir. Pour de nombreux joueurs, l'été 2020 devrait marquer un tournant. Eurosport vous a sélectionné les 50 qui vont mettre le feu au marché. Troisième épisode ce lundi avec les joueurs classés de la 30e à la 21e place.

Ils vont animer le mercato - 30 à 21Eurosport

3. Formule 1 : Quand De La Rosa a compris qu’Hamilton serait un futur champion

Ce n'est pas tous les jours que l'on réalise qu'un nouvel arrivant deviendra l'un des plus grands pilotes de tous les temps. C'est ce qu'a vécu Pedro de la Rosa en partageant la première séance d'essais de Lewis Hamilton chez McLaren, en 2006.