Le derby a accouché d'une souris. Dimanche soir à Geoffroy-Guichard, l'Olympique Lyonnais s'est plus que largement imposé face à Saint-Etienne (0-5). Les joueurs de Rudi Garcia ont pris les devants rapidement et ils n'ont jamais lâché les commandes. Kadewere et Marcelo ont signé tous les deux un doublé. Avec ce succès, l'OL conforte sa 3e place. Saint-Etienne pointe en 16e position.

L'expérience de Tom Brady d'un côté, le talent et la jeunesse de Patrick Mahomes de l'autre ! On connaît l'affiche du 55e Super Bowl et il fait saliver : les Chiefs vont affronter les Buccaneers. Kansas City a sorti Buffalo (38-24) et défendra son titre contre Tampa Bay, qui est venu à bout de Green Bay (31-26) pour s'offrir le droit de disputer cette finale à la maison, le 7 février. A 43 ans, Tom Brady va disputer son 10e Super Bowl .

Neuf titres d’un côté, sept de l’autre… Sébastien Loeb et Sébastien Ogier dominent le rallye mondial depuis plus de 15 ans. Le premier a tout gagné avec Citroën, le second a connu trois constructeurs : Volkswagen, Ford et Toyota… Lequel est le meilleur, celui qui a le plus beau coup de volant ? Difficile de se prononcer me direz-vous mais nous allons quand même essayer. Nous allons comparer aujourd’hui Sébastien Loeb et Sébastien Ogier avec Romain Dumas, pilote officiel Porsche, qui a couru en rallye. A ses côtés trois journalistes de la rédaction d'Eurosport : Gilles Della Posta, Stéphane Vrignaud et Julien Pereira.