CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football américain : Brady poursuit sa carrière !

Une décision qui va ravir les fans de foot US et de sport en général : Tom Brady a finalement décidé de ne pas prendre sa retraite , contrairement à ce qu'il avait annoncé il y a six semaines. Le légendaire quarterback aux sept victoires au Super Bowl rempile donc pour une saison de plus avec Tampa Bay, pour sa 23e campagne en NFL. Une prolongation qui est un défi au temps puisqu'il aura 45 ans.

2. Football - Ligue 1 : L'OM deuxième

L'Olympique de Marseille s'est imposé sur la pelouse du Stade brestois (1-4) en clôture de la 28e journée grâce à des buts signés Gerson (2e), Milik (62e), Harit (71e) et Under (92e). Ce huitième succès à l'extérieur, sur un total de 14, propulse les Phocéens à la deuxième place, à égalité de points avec Nice. Les Bretons, qui ont sauvé l'honneur par Cardona, stagnent à la treizième place.

3. Rugby - Top 14 : Passe de trois pour l'ASM, l'UBB n'avance plus

A chacun sa série… Clermont a aligné une troisième victoire, un fait inédit pour les Auvergnats cette saison, en battant Bordeaux-Bègles (29-26) , qui a enregistré sa cinquième défaite consécutive, au stade Marcel-Michelin, en match en retard de la 17e journée. Au classement, l'ASM remonte dans le top 8 tandis que l'UBB cale à la deuxième place.

4. Basketball - NBA : Durant roi de New York, James un peu plus dans l'histoire

Le duel attendu par tout Big Apple et bien au-delà a été serré et un homme l'a fait basculer. Avec 53 points à lui tout seul, Kevin Durant a mené les Brooklyn Nets à la victoire sur le parquet de leurs voisins, les New York Knicks (107-110) . A plus de 50 unités pour la huitième fois de sa carrière, la deuxième cette saison, l'ailier a aussi pris six rebonds et délivré 9 passes décisives.

De son côté, Joel Embiid a pesé 35 points, 16 rebonds et 7 passes décisives pour offrir la victoire sur le fil à Philadelphie contre Orlando (116-114). Luka Doncic a renversé la vapeur pour Dallas contre Boston (95-92), et LeBron James a franchi une barre historique en délivrant sa 10.000e passe décisive en carrière contre les Phoenix Suns.

5. Tennis - Indian Wells : Murray, FAA, Zverev et Raducanu out

Entrée en lice plus facile pour Andrey Rublev que Matteo Berrettini et Diego Schwartzman : si le Russe a écarté l'Allemand Dominik Koepfer, 7-5, 6-4, l'Italien a eu besoin de trois sets face au qualifié danois Holger Rune, 6-3, 4-6, 6-4 et l'Argentin a rattrapé le coup face à Emil Ruusuvuori 5-7, 6-3, 6-3.

Dans le tableau féminin, la surprise est venue de l'élimination d'Emma Raducanu, championne du dernier US Open, battue au 3e tour, 6-7, 6-4, 7-5, par Petra Martic. Iga Swiatek, lauréate de Roland-Garros en 2020 (N.3) a eu du mal à se défaire de la Danoise Clara Tauson, 6-7, 6-2, 6-1, pour rejoindre les 8e de finale.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Liga : Le FC Barcelone a retrouvé le podium du championnat en surclassant Osasuna (4-0), lors de la 28e journée, avec des réalisations signées Ferran Torres (14e s.p, 20e), Aubameyang (26e) et Puig (75e), et un brillant Dembélé.

Serie A : L'Atalanta Bergame (5e) et la Roma (6e) ont vu s'éloigner un peu plus leurs chances de jouer la prochaine C1 suite à leurs nuls décevants, respectivement contre le Genoa (0-0) et l'Udinese (1-1), lors de la 29e journée.

Bundesliga : Dortmund a profité du nul du Bayern samedi à Hoffenheim (1-1) pour se rapprocher à 7 points du leader munichois en battant Bielefeld (1-0) lors de la 26e journée. Leipzig a repris la quatrième place en battant la lanterne rouge Fürth (6-1). De son côté, Hertha Berlin a remercié son entraîneur Tayfun Korkut et l'a remplacé par l'ancien international Felix Magath.

Golf - PGA Players Championship : Anirban Lahiri, 322e mondial, est le leader surprise mais aussi provisoire du tournoi, dont le 3e tour n'a pu se finir avant que la nuit tombe, après trois jours grandement perturbés par les intempéries aux Etats-Unis d'Amérique. L'Indien possède un coup d'avance sur les Etasuniens Tom Hoge et Harold Varner III.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Démare a fait le mauvais choix, Bauhaus le bon : L'arrivée de l'ultime étape

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Tennis - Indian Wells : Monfils au pied de la montage

Place au 3e tour ce soir en Californie avec Rafael Nadal face à Daniel Evans et, surtout, le défi que devra relever Gaël Monfils contre le N.1 mondial, Daniil Medvedev.

2. Football - Championnat d'Italie : La Lazio dans le top 5 ?

La Lazio Rome est en queue de peloton dans la course à l'Europe (7e) et doit gagner contre Venise (18e), lors de 29e journée, pour passer 5e. Réponse à partir de 20h45.

3. Football - Premier League : City sous pression

Manchester City est leader du Championnat d'Angleterre mais n'a pas vraiment le choix. Avec trois points de marge sur Liverpool, l'équipe de Pep Guardiola doit gagner à Crystal Palace (21h).

4. Football - Liga : Le Real Madrid chez un mal classé

Cinq jours après sa victoire renversante en Ligue des champions devant le PSG, le Real Madrid se déplace chez Majorque (16e) à 21h, avec l'objectif d'accroître son avance en tête du championnat d'Espagne.

