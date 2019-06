Brésil serein, Mossely, Brennus : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Copa América : Le Brésil soigne son entrée en lice

Le Brésil n’a pas raté ses débuts devant son public. Sans Neymar mais avec les Parisiens Thiago Silva, Marquinhos et Daniel Alves, la Seleção a aisément pris le meilleur sur la Bolivie (3-0) en match d’ouverture de la Copa América. Philippe Coutinho s’est illustré en signant un doublé, Everton ayant ensuite alourdi la marque à l’issue d’un exploit individuel. Prochain rendez-vous pour les Auriverdes : dans la nuit de mardi à mercredi (2h30, heure française), face au Venezuela.

2. Golf - US Open : Woodland vire en tête à mi-parcours

A Pebble Beach, la très belle opération de la journée écoulée a été réalisée par Gary Woodland. Huitième jeudi soir, l’Américain a fait la différence grâce à ses six birdies et occupe la tête du classement de l’US Open à mi-parcours (133, -9). Il devance Justin Rose (135, -7) et Louis Oosthuizen (136, -6). Double tenant du titre, Brooks Koepka pointe à la sixième place (138, -4). Seulement 32e, Tiger Woods est quelque peu distancé (142, +2).

3. Boxe - IBO : Nouveau titre pour Estelle Mossely

Suspendu un an pour trois manquements aux règles antidopage, Tony Yoka ne remontera sur le ring que dans un mois. En attendant, Estelle Mossely, son épouse, poursuit son ascension. La championne olympique 2016 s’est emparée du titre IBO des poids légers en venant à bout de Lucy Wildheart après dix reprises, vendredi à Cherbourg. La boxeuse de 26 ans remporte ainsi son cinquième succès en autant de combats depuis son passage chez les professionnels, en 2018.

Nous avons aussi retenu pour vous

Volleyball - Ligue des Nations : Sixième victoire en sept rencontres pour l’équipe de France, qui a battu l’Allemagne à Cannes (24-26, 25-20, 25-19, 25-20). La qualification pour le Final Six de l’épreuve n’est plus très loin.

Football - Coupe du Monde : Deux autres sélections ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Il s’agit de l’Italie et de l’Angleterre, qui ont respectivement étrillé la Jamaïque (5-0) et disposé de l’Argentine (1-0).

Basketball - Amical : En pleine préparation de l’Euro féminin (27 juin - 7 juillet), les Françaises se sont inclinées face à la Turquie (74-65) à Rennes.

WRC - Rallye de Sardaigne : Dani Sordo occupe la première place à l’issue de la deuxième journée. Victime d’un incident mécanique lors de la cinquième spéciale, Sébastien Ogier a abandonné tout espoir de bien figurer.

Athlétisme - Réunion de Pierre-Bénite : Absent pendant cinq mois en raison de pépins physiques, Renaud Lavillenie a effectué son retour à la compétition en passant une barre à 5,45 m.

Renaud Lavillenie lors du concours de la gare de ZurichGetty Images

Le tweet qui officialise un come-back

La vidéo de rattrapage

Lancé en Ligue 1 en 2018-2019, Moussa Diaby a rejoint le Bayer Leverkusen. Comment expliquer que le PSG ait pris l'habitude de laisser filer ses jeunes talents ? Eléments de réponse.

Vidéo - Coman, Dembélé, Guendouzi : Comment expliquer le gâchis du PSG avec ses jeunes ? 03:36

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Rugby - Top 14 : Qui soulèvera le Bouclier de Brennus ?

Après avoir survolé la saison régulière et franchi l’obstacle des demi-finales, le Stade Toulousain et Clermont s’affronteront en finale du Top 14 ce samedi soir (20h45). Les Rouge et Noir chercheront à remporter un titre qui leur échappe depuis 2012 alors que les Jaunards, sacrés en 2017, voudront récupérer le Bouclier de Brennus qu’ils avaient cédé à Castres l’année dernière.

2. WEC - 24 Heures du Mans : Départ de la 87e édition

C’est le jour J sur le circuit de la Sarthe, où le départ des 24 Heures du Mans sera donné à 15h00 ce samedi ! La Toyota n°7 (Conway, Kobayashi, Lopez) s’élancera en pole position aux côtés de la Toyota n°8 (Alonso, Buemi, Nakajima), également en première ligne. Grande favorite de l’épreuve, l’écurie japonaise a comme objectif de s’imposer dans la catégorie reine pour la deuxième année de rang.

3. Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Place à la grande explication

Les favoris à la victoire finale n’ont rien tenté lors de la 6e étape, remportée par Julian Alaphilippe. La donne pourrait en revanche être bien différente ce samedi puisque les coureurs devront gravir quatre cols, celui menant jusqu’à la ligne d’arrivée étant même classé hors catégorie. Actuel porteur du maillot jaune, Adam Yates (Mitchelton-Scott) devra sans doute cravacher s’il souhaite conserver sa précieuse tunique.

Vidéo - Le profil de la 7e étape 00:36

4. Tennis - ‘s-Hertogenbosch / Nottingham : Trois Tricolores en demi-finales

Aura-t-on droit à une finale 100% française sur le gazon de ‘s-Hertogenbosch ? Cette hypothèse est en tout cas envisageable, car Adrian Mannarino et Richard Gasquet se sont tous les deux hissés dans le dernier carré du tournoi néerlandais. Le Francilien défiera Borna Coric, alors que l’Héraultais affrontera Jordan Thompson. A Nottingham, Caroline Garcia disputera elle aussi une demi-finale, en l’occurrence face à Jennifer Brady.