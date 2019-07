Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Le Brésil en finale de la Copa America

Le Brésil n'est plus très loin de sa 9e Copa America. Les hommes de Tite ont battu l'Argentine de Lionel Messi (2-0) grâce à deux buts de Gabriel Jesus et Firmino. Le traumatisme du stade Mineirao, là même où les Auriverde avaient pris la raclée de leur vie face à l'Allemagne en demi-finale du Mondial 2014 (7-1), est bel et bien enterré.

Lionel Messi, lui, ne file pas à la retraite. Mais ne s'enlève pas de l'esprit que le Brésil a été inférieur à son équipe dans ce match. Avec tout ça, Neymar n'est pas près de parler à la presse pour évoquer ce qu'il fera à la rentrée...

2. Les USA en finale du Mondial français

Les Américaines filent aussi vers un nouveau titre, mais mondial celui-là : les USA ont ramené sur terre une séduisante équipe anglaise (2-1) à Lyon dans un match spectaculaire et pimenté par le VAR. L'ancienne Gone Alex Morgan a marqué de la tête le but de la victoire, pour fêter en beauté son 30e anniversaire. Dimanche, le team USA disputera sa 5e finale mondiale face aux Pays-Bas ou la Suède, qui s'affrontent ce soir (21h).

3. Les Français sourient encore à Wimbledon

Mardi était une belle journée en bleu : Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Grégoire Barrère, Lucas Pouille et Kristina Mladenovic verront le deuxième tour de Wimbledon. Seuls Adrian Mannarino et Fiona Ferro n'ont pas passé le cut. Roger Federer et Rafael Nadal avancent eux aussi. Maria Sharapova, quant à elle, a stoppé les frais à 5-0 dans la 3e manche face à Pauline Parmentier.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Football - On connaît désormais les seize qualifiés pour les 8e de finale de la CAN : le Mali et la Tunisie ont rejoint le Ghana, le Cameroun et le Bénin qui avaient obtenu leur ticket un peu plus tôt dans la journée.

Tennis - Andy Murray a enfin trouvé une partenaire pour disputer le double mixte à Wimbledon : il jouera avec Serena Williams, une association inédite.

Basket - L'adversaire de la France en quarts de finale de l'Euro féminin sera la Belgique, qui a gagné difficilement son barrage contre la Slovénie, 72-67, à Belgrade.

Basket NBA - Deux Français vont rejoindre la Grande Ligue la saison prochaine. Le pivot international Vincent Poirier a signé un contrat de deux ans avec les Boston Celtics selon Shams Charania (The Athletic). De son côté, l'arrière Adam Mokoka a signé un" two-way contract" en faveur des Bulls, a annoncé la franchise de Chicago.

Athlétisme - Jimmy Vicaut a remporté timidement le 100m au meeting de Marseille dans un chrono très décevant (10"20), laissant la vedette à la pépite US Sydney McLaughlin, auteure de la 2e performance de l'année sur 400m haies (53"72).

Rugby - Le XV de France féminin a raté son entrée dans les Super Series, dominé par le Canada (36-19), tenant du titre, mardi à San Diego.

Football - Drame : Le corps de la capitaine des Young Boys de Berne et internationale suisse Florijana Ismaili a été retrouvé en Italie dans le lac de Côme. Samedi, "elle avait sauté dans l'eau mais n'est jamais remontée à la surface."

Ce que vous ne pourrez pas rater aujourd'hui

1. Wimbledon, 3e jour de compétition - Dès 12h : Pour la troisième journée ce mercredi, Novak Djokovic sera opposé au modeste Denis Kudla (111e) à l'aube du 2e tour. Si nos yeux seront rivés vers le court n°1 pour la rencontre entre Karen Khachanov (n°10) et l'Espagnol Feliciano Lopez qui promet son lot de spectacle, le Français Corentin Moutet, plein de ressources, devra s'attaquer à la sensation Félix Auger-Aliassime (n°19).

Vidéo - "Djoko avec Ivanisevic ? C'est la quête du détail qui fera la différence" 02:36

2. Coupe du monde, demi-finale Pays-Bas-Suède 21h : Qui pour empêcher les Américaines de remporter un 5e titre mondial ? Les Françaises et les Anglaises s'y sont cassé les dents. Les Pays-Bas et la Suède se disputeront le billet pour une finale avec un exploit au bout.

