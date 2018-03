Bronze, or, Bleus, répétitions : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Patinage artistique - Championnats du monde : James et Ciprès, enfin le podium mondial

Cette fois, ils la tiennent ! Deux mois après avoir manqué le podium aux championnats d'Europe pour un petit millième, Vanessa James et Morgan Ciprès ont décroché leur première médaille mondiale, lors du programme libre en couple, jeudi soir, à Milan. Comme aux Jeux Olympiques, le Français Bruno Massot, et Aljona Savchenko, qui patinent pour l'Allemagne, ont été sacrés.

Vidéo - James et Ciprès tiennent enfin leur podium : leur programme libre en vidéo 02:23

2. Formule 1 - Grand Prix d'Australie : Hamilton montre les muscles

L'hiver n'a pas ôté le statut de favori à Mercedes, les premiers essais libres de la saison non plus. Tôt dans la matinée, Lewis Hamilton a dominé les deux premières séances de rentrée des classes, à Melbourne. Troisième lors des libres 1, deuxième lors des libres 2, Max Verstappen (Red Bull) semble, pour le moment, être le seul à pouvoir perturber les Flèches d'Argent. Ferrari est resté en retrait, avec un programme différent.

Vidéo - Records d'Hamilton, disette de Ferrari, 100e de McLaren... Les chiffres clés de la saison 2018 01:07

3. Tennis - WTA Miami : La claque pour Garcia, pas d'exploit pour Dodin

A Miami, les Françaises n'ont pas fait illusion. Caroline Garcia n'a pu effacer la gifle reçue à Indian Wells devant Angelique Kerber (6-1, 6-1), en s'inclinant lourdement au deuxième tour du tournoi face à l'Américaine Alison Riske (6-3, 6-1). Océane Dodin a longtemps tenu tête à Simona Halep mais elle a finalement été battue par la n°1 mondiale (3-6, 6-3, 7-5).

4. Basket - NBA : Les Hornets impressionnants, les Pelicans renversants

Les Charlotte Hornets n'ont fait qu'une bouchée des Grizzlies (140-79) et Kemba Walker, en feu, a inscrit 46 points. New Orleans est venu à bout des Lakers (128-125) au terme d'un match à suspense, où Anthony Davis a brillé (33 points, 9 rebonds). Orlando s'est incliné face à Philadelphia (98-118), le Jazz a pris le dessus sur Dallas (112-119), comme Houston face aux Pistons (100-96). Et Sacramento n'a pas tremblé devant Atlanta (105-90).

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Football - L1 : La commission de discipline de la LFP a infligé 3 matches de suspension à Thiago Motta. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain s'était essuyé les crampons sur défenseur d'Angers Romain Thomas. Il manquera donc la finale de la coupe de la Ligue face à Monaco.

Football - Ligue des champions : Les Lyonnaises ont pris l'avantage face au FC Barcelone, jeudi soir, en quart de finale (2-1). Largement dominatrices, les joueuses de Reynald Pedros avaient pourtant les moyens d'enfoncer le clou.

Handball - D1 : Le Paris Saint-Germain s'en est sorti face à Nîmes (30-29) lors de la 18e journée du championnat de France. Mais le club de la capitale tremble pour Nikola Karabatic, victime d'une entorse de la cheville.

La vidéo de rattrapage

Le dopage était-il le seul moteur d'Armstrong ? Le doute existe, notamment autour de sa première grande victoire en montagne sur le Tour de France, en 1999.

Vidéo - Armstrong a-t-il utilisé un moteur sur le Tour 1999 ? 01:35

Le tweet qui ne départage pas les favoris pour le titre

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Matches amicaux : La France se frotte à un outsider

A quelques mois du Mondial russe, l'équipe de France défie la Colombie, ce vendredi soir, à Saint-Denis. Pour peaufiner ses réglages, Didier Deschamps pourrait opter pour un 4-4-2 et se priver de Paul Pogba au coup d'envoi.

Vidéo - Cette Colombie a un petit parfum de Ligue 1 01:20

2. Patinage artistique - Danse sur glace : Papadakis-Cizeron pour transformer l'argent en or

Un mois après avoir empoché une médaille d'argent au goût doux-amer aux Jeux Olympiques, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron devraient, sauf cataclysme, renouer avec l'or et s'emparer d'un troisième titre lors des championnats du monde. Tessa Virtue et Scott Moir, sacrés à Peyongchang sont absents.

3. Cyclisme - Tour de Catalogne : Qui pour enlever la cinquième étape ?

Après le tour de force d'Alejandro Valverde (Movistar) jeudi, la cinquième étape offrira une dernière journée de montagne -la plus longue- aux coureurs du Tour de Catalogne, entre Llivia et Vielha-Val d'Aran. Avec deux sacrés cols à gravir : le Port d'El Canto, hors-catégorie, et le Port de la Creu de Perves.

Vidéo - De Gendt à la rue, le show Mohoric et le feu d'artifice Movistar : le résumé de la 4e étape en vidéo 03:45

4. Cyclisme - Grand Prix E3 Harelbeke : Un duel Sagan-Van Avermaet avant le Tour des Flandres

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et Greg Van Avermaet (BMC) sont les deux principaux favoris du Grand Prix E3, répétition parfaite pour le Tour des Flandres, qui aura lieu la semaine prochaine.

5. Tennis - Masters Miami : Les Français face à deux gros poissons

A Miami, les Français auront fort à faire. Benoît Paire défie Novak Djokovic au deuxième tour alors que Pierre-Hugues Herbert se frotte à Marin Cilic. Il y aura, dans tous les cas, un joueur tricolore au tour suivant puisque Richard Gasquet affronte Jérémy Chardy.