Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot – CAN : le Nigeria en bronze

Le Nigeria termine sur le podium de la CAN 2019, après sa victoire étriquée mercredi soir contre la Tunisie lors du match pour la 3e place (1-0). Odion Ighalo a inscrit le seul but du match, son cinquième de la compétition, qui devrait lui assurer le titre de meilleur buteur à moins d'un doublé de Riyad Mahrez ou Sadio Mané lors de la finale Algérie – Sénégal vendredi.

Africa Cup of Nations - NigeriaGetty Images

2. Cyclisme – Tour d'Espagne : Froome remporte la Vuelta… 2011

Toujours en convalescence après sa chute lors du Critérium du Dauphiné, Christopher Froome vient tout de même d'enrichir son palmarès. L'Anglais a hérité du titre de la Vuelta 2011, après que l'UCI a condamné Juan José Cobo, initialement titré, pour "violation des règles antidopage basée sur des anomalies détectées en 2009 et 2011". L'Espagnol n'ayant pas fait appel dans le temps imparti, Froome devient donc, chronologiquement, le premier Britannique à avoir remporté un grand Tour.

3. Tennis – WTA Lausanne : Cornet n'y arrive plus

Eliminée au 2e tour à Roland-Garros, puis au 1er tour à Wimbledon, Caroline Garcia a réalisé une nouvelle contre-performance à Lausanne, en étant éliminée dès le 2e tour du tournoi. La Française a été battue 6-4, 6-2 par Bernarda Pera, 85e joueuse mondiale. Pas de souci en revanche pour Alizé Cornet, qui n'a lâché que deux jeux contre Jasmine Paolini (6-1, 6-1) et affrontera Natalia Vikhlyantseva (100e) en quarts de finale.

Ce que l'on a aussi retenu pour vous

Cyclisme – Tour de France : Plus de peur que de mal pour Nairo Quintana, tombé lors de la 11e étape. Le Colombien de la Movistar ne souffre que de contusions au coude.

Foot – Transferts : Les affaires continuent en L1. Benjamin André (Rennes) s'est officiellement engagé avec le LOSC, tandis que l'OM est tout proche d'attirer le défenseur de Villarreal Alvaro Gonzalez, d'après Superdeporte et L'Équipe.

Handball – D1 : L'international français Mathieu Grébille s'est engagé avec le PSG handball. Le transfert sera effectif à l'été 2020.

Foot – Transferts : D'après un journaliste de la Rai, repris par Mundo Deportivo, le clan Neymar va rencontrer la Juve pour discuter d'un éventuel transfert du Brésilien.

Vidéo - "Dans le dossier Neymar, le Barça a la main et Paris subit" 03:03

Le podcast du jour

Il y a un quart de siècle précisément, le 18 juillet 1994, Eros Poli signait la victoire la plus improbable qui soit, à Carpentras via le Mont Ventoux. Une histoire aussi improbable que la carrière de cet homme fait pour l'ombre, débutée à 27 ans. C'est notre Grand Récit de la semaine en podcast.

Le tweet #FaceApp

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Une longue procession et Ewan a surgi au moment opportun : le résumé de la 11e étape 06:45

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : entrée animée dans les Pyrénées ?

Ce jeudi, le peloton fait son entrée dans les Pyrénées, et va parcourir presque 210 kilomètres entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre. Les cols de Peyresourde (13,2km à 7%) et de la Hourquette d'Ancizan (9,9km à 7,5%) se dresseront sur le chemin, avant une descente longue de 30km avant l'arrivée. Propice à une explication, déjà, entre les favoris ? C'est peut-être un peu tôt, mais Thibaut Pinot a des fourmis dans les jambes…

Vidéo - Le profil de la 12e étape : Peyresourde et la Hourquette d'Ancizan pour lancer les Pyrénées 01:24

2. Foot – Euro U19 : les Bleuets pour confirmer

Vainqueurs tranquilles de leur premier match de l'Euro U19, face à la République tchèque (3-0), les Bleuets ont l'occasion de prendre leur envol en tête du groupe B ce jeudi et de se qualifier pour les demi-finales du tournoi. Ils affrontent l'Irlande, tenue en échec par la Norvège, à partir de 19 heures au Banants Stadium, à Erevan (Arménie).

3. Tennis – ATP/WTA : du Bleu à Bastad et Lausanne

Deux Français seront sur les courts ce jeudi. Fiona Ferro, la première, affronte Mihaela Buzarnescu au 2e tour à Lausanne, pour tenter de rejoindre Alizé Cornet, l'autre Bleue qualifiée pour les quarts. Richard Gasquet, le second, se frotte à Dennis Novak, au même stade de la compétition à Bastad.