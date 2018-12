Bucks, Monaco, Pogba : voici l'actu du 23 décembre sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Les Bucks chutent, encore un grand match pour Harden

Lors du choc de la conférence Est, dans la nuit de vendredi à samedi, les Bucks de Milwaukee s'étaient imposés contre les Celtics (120-107). Ils ne sont pas parvenus à poursuivre sur leur dynamique - quatre victoires consécutives - et ont chuté face aux Miami Heat (94-87). Du côté de Houston, James Harden a baladé les Spurs. Les Rockets se sont imposés (108-101) grâce à une excellente performance de leur star (39 points, 4 rebonds, 10 passes). A noter enfin la soirée de foile vécue à DC, où Washington a battu Phoenix après trois prolongations ! 149-146, soit 295 points marqués. Le plus gros total depuis une décennie. Bradley Beal a rendu une copie plutôt propre : 40 points, 11 rebonds et 15 passes.

2. Football - Ligue 1 : Monaco coule, le PSG fait le minimum syndical

Battus par l'EA Guingamp, dernier du championnat, à domicile (0-2), les Monégasques sont toujours englués dans la zone de relégation. Avec 13 points, l'AS Monaco ne compte plus que deux longueurs d'avance sur le 20e et compte trois points de retard sur la 18e place. Le Paris Saint-Germain conclut son excellent début de saison par une petite victoire face au FC Nantes (1-0). C'est Kylian Mbappé qui est parvenu à débloquer la situation à la 68e minute de jeu. L'Olympique de Marseille s'évite une crise en arrachant le match nul contre le SCO d'Angers (1-1). Bouna Sarr sauve son équipe à la 84e minute.

3. Football - Premier League : Pogba "remercie" Mourinho

Après la large victoire de Manchester United contre Cardiff (1-5), Paul Pogba a tenu à "remercier José Mourinho", évincé quelques jours auparavant. Les relations entre le milieu et The Special One n'étaient pas vraiment au beau fixe ces derniers mois : "Nous avons bien travaillé même si tout ne s'est pas bien passé. Mais (...) nous avons gagné des trophées. Il m'a fait m'améliorer, en tant que personne aussi." Les Red Devils étaient entrainés pour la première fois par Ole Gunnar Solskjaer.

Football - Serie A : Intraitable à domicile, la Juventus a remporté son 16e succès en... 17 matches, samedi, contre l'AS Roma (1-0). Le leader du championnat compte désormais huit longueurs d'avance sur le deuxième, Naples.

Football - Coupe du monde des clubs : Le Real Madrid s'est largement imposé en finale du Mondial des clubs contre Al-Ain (4-1) et conserve, pour la troisième année consécutive le titre.

Biathlon - Nové Mesto : Parti à la 43e place de la poursuite après s'être loupé au sprint, Martin Fourcade réalise samedi une performance extraordinaire en terminant à la 5e place. Le quintuple champion olympique a été excellent aux tirs (20/20), mais aussi sur les skis. C'est Johannes Boe qui s'impose sur l'épreuve.

Ski alpin - Madonna di Campiglio : Le Suisse Daniel Yule a remporté sa première victoire en Coupe du monde en dominant le slalom samedi. Le patron de l'épreuve, Marcel Hirscher, parti à la faute, termine 26e alors que le Norvégien Henrik Kristoffersen, a enfourché après deux portes.

Daniel Yule créé la surprise

Il n'était pas sûr de repartir pour la poursuite samedi, après son échec au sprint la veille, il a finalement pris la bonne décision. Revivez la magnifique remontada de Martin Fourcade.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Bordeaux et Amiens pour la dernière de l'année

C'est le dernier match de Ligue 1 de l'année 2018. Bordeaux (12e) reçoit Amiens (18e). Si les Girondins s'imposent, ils pourraient passer l'hiver à la 11e place, tandis qu'Amiens a là une chance de s'éloigner un peu plus de la zone de relégation.

2. Biathlon - Nove Mesto : Fourcade pour confirmer ?

Après son exploit lors de la poursuite, Martin Fourcade prendra le départ dimanche de la mass-start (11h45) et tentera de réitérer sa performance. Suivrez l'épreuve en direct sur Eurosport.

3. Football - Premier League : Tottenham vers une quatrième victoire d'affilée en championnat ?

Dimanche, à 17h, Tottenham se déplace à Everton. Troisièmes au classement, avec 39 points, les hommes de Mauricio Pochettino tenteront de remporter une quatrième victoire d'affilée et de se rapprocher de la deuxième place, tenue par Manchester City (44 points).