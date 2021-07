Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Les Bucks y sont presque

Privés de leur superstar Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks ont quand même largement dominé les Atlanta Hawks jeudi (123-112) lors du match N.5 de la finale de conférence Est, et ne sont désormais plus qu'à une seule victoire de leur troisième finale NBA. Auteur de plusieurs dunks rageurs tôt dans la partie, Brook Lopez (33pts, 7rbds) a été à la proue de l'attaque des Bucks.

2. Tennis – Wimbledon : Bonzi éliminé, il n’y a plus de Français

Benjamin Bonzi, issu des qualifications, a résisté mais a fini par s'incliner face à Marin Cilic en quatre (6-4, 3-6, 6-3, 7-6), au 2e tour de Wimbledon. Après les défaites de de Gaël Monfils, Richard Gasquet et Jérémy Chardy côté garçons, Alizé Cornet et Clara Burel côté filles, il n'y a plus aucun(e) Français(e) à Londres. On n'avait plus vu ça depuis 1981. En revanche, on avait déjà assisté à un tel bilan le mois dernier à Roland-Garros.

3. Athlétisme – Bislett Games : Karsten Warholm s’envole

Karsten Warholm a battu jeudi soir le record du monde du 400m haies, lors de la réunion d'Oslo de la Diamond League. En 46"70, le Norvégien a effacé des tablettes la marque de l'Américain Kevin Young, établie lors des JO de Barcelone, en 1992 (46"78). Un exploit majuscule à l'approche des JO de Tokyo.

Karsten Warholm Crédit: Imago

On a aussi retenu pour vous

Jeux olympiques : Certaines épreuves pourraient se tenir à huis clos, a indiqué vendredi un journal nippon, alors que les autorités s'inquiètent de la recrudescence actuelle des cas de Covid-19 dans la capitale.

Football – Ligue 1 : Jean-François Soucasse a été nommé président exécutif de l'AS Saint-Etienne, alors que Roland Romeyer veut prendre du recul.

Football – Médias : Pierre Ménès, chroniqueur vedette du Canal Football Club sur Canal + et suspendu d'antenne depuis la fin du mois de mars suite à sa mise en cause dans plusieurs affaires d'agressions sexuelles, va définitivement quitter la chaine cryptée selon les informations de L'Equipe et de RMC Sport.

Athlétisme – Bislett Games : Mondo Duplantis s’est imposé à la perche avec un saut à 6,01m à Oslo. Renaud Lavillenie s’est classé 3e avec 5,81m.

Basketball – Jeux olympiques : La sélectionneuse des Bleues Valérie Garnier a retenu jeudi un groupe élargi à 15 joueuses pour préparer les Jeux. La pivot de Tarbes Ana Tadic a notamment été convoquée pour la première fois.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football – Euro 2020 : Début des quarts sans les Bleus

Les Bleus pourraient (devraient ?) être à quelques heures de disputer leur quart de finale contre l’Espagne. Il n’en sera rien, puisque ce sont les héros suisses qui se frotteront à la Roja pour la première affiche du week-end (18h). En prime time (21h), la Belgique et l’Italie s’affronteront dans ce qui ressemble à un duel de sérieux favoris. Mais attention, ce statut ne garantit décidément rien. La France, l’Allemagne, le Portugal et même les Pays-Bas ne vous diront pas le contraire.

Hazard et De Bruyne, le grand bluff de Martinez : "C’est une partie d’échecs qui se joue"

2. Cyclisme – Tour de France : 249km de bonheur sur la 7e étape

Le peloton va s’élancer pour la première fois de ce Tour version 2021 dans la moyenne montagne, à travers le Morvan, où les rivaux de Tadej Pogacar auront une première occasion de faire vaciller le Slovène, toujours placé à 8 secondes du maillot jaune. Les coureurs vont parcourir les… 249km qui séparent entre Vierzon et Le Creusot. La plus longue étape depuis 21 ans, à partir de 11h15.

Le profil de la 7e étape : Avec 249 km, voilà la plus longue étape depuis 21 ans

3. Tennis – Wimbledon : Djokovic sur le pont, un délicieux Murray - Shapovalov

Le 3e tour démarre ce vendredi sur le gazon du All England Club. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic affronte l'Américain Denis Kudla sur le Court numéro 1. Andy Murray et Denis Shapovalov clôtureront de leur côté la journée sur le Centre Court, dans une affiche qui promet.

