Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Chicago, Miami et Cleveland assurent

Chicago a tenu son rang. Les Bulls, 2es de la Conférence Est, ont dominé Indiana dans la nuit de dimanche à lundi (113-105). En même temps, Miami s'est imposé face à Orlando (93-83). Cleveland, 5e, a pulvérisé les Toronto Raptors (144-99) qui n'avaient que 8 joueurs à disposition, dont 4 avec un contrat de 10 jours.

Les résultats de la nuit

Chicago - Indiana 113 - 105

Cleveland - Toronto 144 - 99

Washington - Philadelphie 96 - 117

LA Clippers - Denver 100 - 103

Oklahoma City - La Nouvelle-Orleans 117 - 112

San Antonio - Detroit 144 - 109

Miami - Orlando 93 - 83

Sacramento - Memphis 102 - 127

2. Handball - Championnat d'Europe 2022 : Plusieurs joueurs des Bleus positifs au Covid

Plusieurs joueurs de l'équipe de France masculine de handball réunie en stage de préparation en vue du championnat d'Europe qui commence le 13 janvier ont été testés positifs au Covid, a annoncé dimanche la fédération française de handball. Rémi Desbonnet, Hugo Descat, Aymeric Minne, Dylan Nahi et Élohim Prandi sont les joueurs à avoir été testés positifs.

3. Tennis - ATP Cup / Open d'Australie : Rublev positif au Covid

Le cluster d'Abu Dhabi a fait une nouvelle victime : Andrey Rublev. Le Russe, 5e mondial à l'ATP, est devenu le 6e joueur à être testé positif au Covid-19 après avoir participé au tournoi exhibition. Actuellement à Barcelone, le Moscovite a annoncé qu'il rejoindrait Melbourne quand cela sera possible et sûr pour tout le monde.

On a aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Les matches entre Leeds et Aston Villa et entre Arsenal et Wolverhampton, prévus mardi dans le cadre de la 20e journée du Championnat d'Angleterre, ont été reportés sur fond de Covid-19, a-t-on appris dimanche auprès de Leeds et de la Premier League.

Football - Liga : Le FC Barcelone va annoncer ce lundi l'arrivée de Ferran Torres dans ses rangs. L'attaquant de 21 ans, arrivé à Barcelone dimanche, va passer ses examens médicaux ce lundi. Sa présentation est prévue pour mardi.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Rugby - Top 14 : Suite du Boxing Day

On ne jouera que deux rencontres ce lundi dans le cadre de la 13e journée après la vague de reports à cause du Covid-19.

Le programme de lundi

19h00 : Biarritz Olympique - Montpellier

21h05 : Stade Rochelais - Lyon LOU

2. Football - Premier League : MU se déplace à Saint-James Park

Manchester United se déplace sur la pelouse de Newcastle ce lundi soir dans le cadre de la 19e journée. Un succès permettrait aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo de revenir à 5 points de la 4e place, occupée par Arsenal.

21h00 : Newcastle - Manchester United

3. Football - Coupe de France : les sanctions de PFC-OL connues ce lundi

C'est ce lundi que la FFF va rendre ces décisions, à l’issue de sa commission de discipline, concernant les incidents survenus lors de la rencontre entre le Paris FC et l'OL, en 32e de finale de la Coupe de France, le 17 décembre dernier. Les deux clubs peuvent écoper de lourdes sanctions.

4. Omnisport - Sportifs de l'année Eurosport : Pinturault 3e dans le Top 10 France

C'est Alexis Pinturault qui occupe la 3e place de notre classement France. Pour avoir mis fin à 24 ans de disette pour le ski alpin, la "Bête" a bien mérité de figurer sur notre podium en 2021. Avant de faire mieux en 2022, après les Jeux olympiques de Pékin ?

Rendez-vous dans l'après-midi pour connaître l'identité du 3e du classement international.

