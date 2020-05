Vous l'attendiez ? Il est là ! Oui le football des grands championnats revient ce samedi avec la reprise de la Bundesliga à 15h30. Même s'il aura une large place sur notre site, le football allemand ne sera pas seul. Rome Vintage avec un haletant Djokovic-Del Potro, l'élection de la F1 de vos rêves et une démonstration de Contador sur les "Giro d'Italia classics Stages", voilà votre programme.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Bundesliga : Pizarro mis en quarantaine ?

Ce vendredi, le Werder Brême annonçait dans un communiqué qu'un de ses joueurs avait été isolé car un de ses proches était positif au Covid-19. Le magazine Bild pense savoir qu'il s'agit de Claudio Pizarro. Selon le média allemand, ce sera la fille de l'attaquant péruvien de 41 ans, lui-même négatif, qui aurait contracté le virus. Le Werder doit recevoir le Bayer Leverkusen à huis clos lundi.

Claudio Pizarro von SV Werder Bremen Crédits Getty Images

2. Basket - Carnet noir : Le pilote de l'hélicoptère de Bryant n'avait consommé ni alcool ni drogue

Ara Zobayan, 50 ans, pilote de l'hélicoptère qui s'est écrasé le 26 janvier avec à son bord l'ex-star de la NBA Kobe Bryant et sa fille Gianna n'avait pas consommé d'alcool ni de drogue avant l'accident, indiquent les résultats de l'autopsie publiés vendredi. Neuf personnes à bord sont mortes dans le crash de l'appareil contre une colline de Los Angeles.

3. Tennis - Grands Chelems : Djokovic vise le record de victoires

Novak Djokovic clame haut et fort ses ambitions : il veut battre les 20 victoires en Grand Chelems de Roger Federer. Invité de l'émission américaine "In Depth with Graham Bensinger", le numéro un mondial a confié qu'il "ne croyait pas aux limites" et qu'il se voyait jouer pourquoi pas "jusqu'à 40 ans". Avec ses 17 victoires en Majeurs contre 19 à Rafael Nadal et 20 donc au Suisse, Djokovic est pleinement dans la course.

La vidéo de rattrapage

Play Icon WATCH Du huis clos, moins d'émotion et de frisson : Tout cela en vaut-il vraiment la peine ? 00:04:16

L'appel au vote

Vous avez l'habitude de vibrer pour Roland-Garros au mois de mai, et vous pensez que vous aurez beaucoup de mal à supporter l'attente jusqu'au 20 septembre, date de début du tournoi cette saison ? Pas de panique. Eurosport a pensé à tout. Avec #YouSayWePlay, vous n'avez qu'à voter pour vos plus grandes émotions du Majeur parisien. Et elles seront à revivre sur nos antennes !

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Bundesliga : C'est le jour-J !

Plus de deux mois après la dernière rencontre de football dans les grands championnats, la Bundesliga reprend ses droits ce samedi. Cinq matches à 15h30 dont le derby de la Rühr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04 et un autre à 18h30 qui opposera l'Eintracht Francfort et Mönchengladbach, voilà le programme d'une journée qui sera scrutée. Évidemment parce que le football revient mais aussi parce qu'il fait son retour dans des conditions très particulières.

Play Icon WATCH Pas de célébration, masque sur le banc et stade vide : A quoi faut-il s'attendre en Allemagne ? 00:05:29

2. Formule 1 : Votez pour le directeur technique de vos rêves

La F1 fête ses 70 ans ! Pour l'occasion, nous avons lancé une grande consultation pour que vous nous disiez quelle est la Formule 1 de vos rêves. Ce samedi, nous vous proposons de faire un dernier choix : celui du meilleur directeur technique de l'Histoire.

Play Icon WATCH Entre fascination et consternation : Dans les années 2000, l'hégémonie Schumi-Ferrari fait débat 00:15:20

3. Tennis - Rome Vintage : 2019, Del Potro a joué le feu mais Djokovic n'a pas rompu

Après Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid, revivez tout au long de la semaine les moments forts de l’histoire du tournoi de Rome, qui aurait dû se tenir du 11 au 17 mai. En 2019, Novak Djokovic et Juan Martin Del Potro se sont livrés un duel homérique en quarts de finale. Le Serbe en est sorti vainqueur mais le niveau de jeu de l'Argentin a fasciné.

4. Tour d'Italie - "Giro d'Italia classics Stages" : l'étape-reine du Giro 2015 au programme

Du 9 au 31 mai, Eurosport vous propose les "Giro d'Italia classics Stages", 21 étapes folles des dernières éditions. Ce samedi vous allez êtres gâtés avec la 16e étape du Tour d'Italie 2015. Cette étape, franchissant notamment le Mortirolo, a été une démonstration d'Alberto Contador, d'abord lâché sur crevaison puis déchaîné pour faire mal à Fabio Aru.

