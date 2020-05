Une bonne nouvelle pour bien démarrer ce plateau, vous allez enfin revoir du football ! La Bundesliga revient le 15 mai prochain. De l'éclosion de Peter Sagan sur le Tour de France à son surnom de Tourminator en passant par sa rivalité avec Cancellara, ou encore l'agression de Nancy Kerrigan racontée en podcast. Le programme du jour est encore dense, suivez le guide !

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Bundesliga : C'est officiel, elle revient !

Omnisport OM et C1, Boudjellal, Sagan : l'actu sur un plateau HIER À 05:38

La Ligue allemande (DFL) a annoncé mercredi dans un courrier adressé aux clubs que la date de la reprise était fixée au 15 mai. Le championnat allemand avait été suspendu en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19. "Après évaluation de tous les arguments, le présidium de la DFL a décidé aujourd'hui (mercredi) de reprendre la compétition en Bundesliga 1 et 2 à partir du 15 mai", indique un courrier envoyé par la Ligue aux clubs allemands.

2. Tennis - Roland-Garros : Caroline Garcia se tient prête

La saison de tennis toujours en suspens, Caroline Garcia tente tant bien que mal de se fixer des objectifs. La Française estime qu'il sera compliqué de jouer l'US Open, mais affirme que "Roland-Garros c'est vraiment l'objectif" qu'elle essaie de se donner.

Caroline Garcia Crédits Getty Images

3. Football - Serie A : On n'y est pas encore du côté de l'Italie...

Alors que plusieurs clubs ont repris l'entraînement et poussent pour une reprise du championnat italien, le Torino a annoncé mercredi que l'un de ses joueurs avait été testé positif au coronavirus. "Lors des premiers tests médicaux effectués sur les joueurs du Torino FC, une positivité au Covid-19 est apparue", a déclaré dans un communiqué le club du nord de l'Italie. Le joueur a été placé en quarantaine.

On a aussi retenu pour vous

Football - Mercato : Selon les informations du Parisien, Thomas Meunier aurait refusé une proposition de prolongation du PSG, et va quitter le club de la capitale à la fin de son bail.

Hockey sur glace : Les tournois de qualification olympique messieurs de hockey sur glace pour les Jeux d'hiver de Pékin 2022, programmés fin août 2020, ont été reportés d'un an en raison du coronavirus.

Football - Ligue 1 : Dans une interview accordée à L'Equipe, Jean-Michel Aulas est revenu sur la décision d'arrêter définitivement les championnats nationaux français qu'il juge "prématurée".

Boxe : Le combat du Britannique Anthony Joshua face au Bulgare Kubrat Pulev, prévu en juin à Londres mais reporté pour cause de pandémie de coronavirus, pourrait se dérouler au Moyen-Orient pour éviter un huis clos.

La vidéo de rattrapage

Dans Mercredi Mercato, votre émission 100% transferts, nos journalistes Cyril Morin et Martin Mosnier ont expliqué en quoi la clause imaginée par Kylian Mbappé pour une éventuelle prolongation de contrat n’aurait aucun avantage pour le Real qui a construit une stratégie totalement opposée.

Play Icon WATCH Pourquoi la clause imaginée par Mbappé met le Real dans l’embarras 00:02:49

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Cyclisme - Le phénomène Sagan a 10 ans : Naissance de Tourminator, rivalité avec Cancellara et frustration

Retrouvez jeudi le troisième épisode de notre série sur Peter Sagan. Au menu jeudi : la naissance de Tourminator, en même temps que sa rivalité avec Fabian Cancellara dès 2012, en passant par un gros lots de frustrations.

2. Grand récit en podcast : Harding - Kerrigan, scandale sur glace

Le 6 janvier 1994, Nancy Kerrigan est lâchement agressée par un inconnu après son entrainement. Ce fait divers est le point de départ du plus grand scandale sportif des années 90. Jalousie, cupidité et stupidité, tous les vils ingrédients sont réunis dans l'affaire Harding - Kerrigan, qui a toute sa place dans l'histoire récente des Etats-Unis.

Grands Récits : Harding et Kerrigan Crédits Eurosport

3. Football : La France, exportatrice de dribbleurs

Cette saison, un tiers des meilleurs dribbleurs des cinq grands championnats européens sont issus de l'Hexagone. Ce constat tranche avec l'idée que l'on se fait de la formation française. Mais il peut aussi renforcer le statut de la France, premier exportateur de joueurs en Europe, et deuxième dans le monde.

Play Icon WATCH Messi, Neymar, Fekir, Chouiar... Voici les dix dribbleurs les plus prolifiques d'Europe 00:02:51

4. Tennis - Madrid Vintage : 2015 : Le jour où Kyrgios a battu Federer

Le 6 mai 2015, le jeune Nick Kyrgios parvenait à vaincre Roger Federer à Madrid au terme d’un match épique, rempli de points ahurissants de maîtrise technique. Le tout assorti d’une sortie du Suisse envers l’arbitre qui fera réagir. Un teaser magnifique du talent de l’Australien qui ne confirmera pas dans les hauteurs attendues.

Nick Kyrgios versus Roger Federer à Madrid en 2015 Crédits Eurosport

A voir sur Eurosport

C'est une programmation riche en sport et en émotions qui vous attend jeudi ! Les 20 ans de l'épopée de Calais en Coupe de France, ou encore le Tour For All en direct, suivez le guide.

Omnisport Des athlètes touchés par le Covid... avant que la Chine ne révèle son existence ? HIER À 20:13