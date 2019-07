C1, Argent, Gueye, Tour de France : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Le PSV, Zagreb et Copenhague ont fait le job

Alors que les grosses écuries du continent reprennent juste le chemin de l'entrainement où disputent des rencontres de préparation, le deuxième tour de qualification à la C1 bat son plein. Mardi soir, grâce à deux buts marqués dans les dernières minutes, le PSV Eindhoven a battu Bâle (3-2) sur le fil. Vainqueurs à l'extérieur, Copenhague et le Dinamo Zagreb ont également fait le travail et pris une option sur la qualification.

2. Escrime – Championnats du monde : Double ration d'argent pour les Français

L'équipe de France a terminée les Mondiaux de Budapest avec deux médailles d'argent décrochées par l'équipe féminine de sabre et l'équipe masculine de fleuret. Grâce à ces deux médailles les Tricolores terminent la compétition avec cinq breloques (deux en or, trois en argent), soit l'un des meilleurs bilans des vingt dernières années. De bon augure à un an des Jeux Olympiques de Tokyo.

3. Football – Mercato : Gueye se rapproche du PSG, André Silva s'éloigne de Monaco

Journée encore très animée sur le marché des transferts. Et le PSG tient peut-être son milieu de terrain. D'après les informations du Parisien, Everton et le club de la capitale seraient parvenus à un accord pour le transfert d'Idrissa Gueye. Ce dernier devrait rejoindre Paris contre la somme de 32 millions d'euros. Un transfert en bonne voie au contraire d'André Silva à Monaco. Alors que l'arrivée de l'attaquant portugais, qui appartient à l'AC Milan, semblait imminente, un désaccord financier pourrait tout remettre en question. Affaire à suivre aujourd'hui.

Tennis – ATP Hambourg : En pleine crise de confiance, Alexander Zverev a pris le meilleur Nicolas Jarry (6-4, 6-2) et s'est qualifié, mardi, pour le deuxième tour du tournoi de Hambourg. Un succès qui pourrait le remettre à l'endroit. De son côté, Richard Gasquet s'est défait de l'Indien Nagal en deux manches (6-2, 7-6) et retrouvera Chardy au deuxième tour. Enfin, Thiem a également eu besoin de deux manches pour battre Pablo Cuevas (6-3, 7-6).

Cyclisme – Tour de France : Au terme d'une étape plutôt calme, marquée par la chute de Geraint Thomas, sans gravité, et surtout par l'abandon de Jakob Fuglsang, c'est Caleb Ewan qui s'est imposé au sprint devant Viviani, Groenewegen et Sagan lors de l'arrivée à Nîmes. Au général, aucun changement, Julian Alaphilippe conserve son maillot jaune.

Football – Amical : Rapidement mené 2-0 par Arsenal, le Real Madrid a fait preuve de caractère pour revenir au score et arracher une victoire aux tirs au but (2-2, 3-2 t.a.b) mardi en amical dans une rencontre spectaculaire où Gareth Bale, sur le départ, a marqué pour relancer l'équipe madrilène.

Natation – Championnats du Monde : Charlotte Bonnet, championne d'Europe en titre, s'est qualifiée pour la finale du 200 m nage libre avec le sixième temps des demi-finales, mardi à Gwangju en Corée du Sud tout comme Mehdy Metella et Clément Mignon qualifiés pour les demi-finales du 100 m. Un peu plus tôt, c'est le Chinois Sun Yang qui a été titré mardi sur le 200m nage libre après la disqualification du Lituanien Danas Rapsys, qui a bougé sur son plot avant le départ.

Rugby : A moins de deux mois de la Coupe du monde de rugby, le deuxième ligne samoan Iosefa Tekori a annoncé, sur son compte Instagram, qu'il met aujourd'hui un terme à sa carrière internationale. Âgé de 35 ans, Tekori a porté le maillot des Samoa à 40 reprises et pris part aux trois dernières Coupes du monde.

Caleb Ewan (Lotto Soudal) a remporté au sprint la 16e étape du Tour de France mardi à Nîmes, après laquelle Julian Alaphilippe (Deceuninck) a conservé son maillot jaune. Cette étape a également été marquée par la chute de Geraint Thomas, sans conséquence, et celle de Jakob Fuglsang, qui a en revanche été fatale au Danois, contraint à l'abandon.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : Une dernière pour les baroudeurs ?

Après une arrivée au sprint à Nîmes, le peloton prend la direction de Gap avant d'attaquer les Alpes dès demain. Si Gap offre rarement un opus montagneux, on n'y a jamais une arrivée massive. Avec l'ascension du Col de la Sentinelle à 8,5 km de l'arrivée, les baroudeurs et/ou les puncheurs auront une dernière occasion de briller sur ce Tour 2019. Cette 17e étape est à suivre en direct sur Eurosport.

2. Football – Euro U19 : Les Bleuets affrontent l'Espagne en demi-finale

Après une phase de poule globalement maitrisé, conclu avec trois victoires en trois matchs, les Bleuets retrouve l'Espagne, sa bête noire, pour se qualifier en finale de la compétition (19h). Dans l'autre demi-finale, le Portugal, tenant du titre, affrontera l'Irlande (16h).

3. Football – Ligue des Champions : Glasgow, Belgrade et Cluj vont tenter de prendre une option

Suite du deuxième tour de qualification pour la prochaine C1 ce mercredi avec de nombreuses rencontres au programme. Les Ecossais du Celtic Glasgow reçoivent le Nomme Kalju, l'Etoile Rouge de Belgrade accueille Helsinki tandis que le Maccabi Tel Aviv se déplacera sur la pelouse de Cluj.