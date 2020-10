Les semaines se suivent et se ressemblent pour Rennes sur la scène européenne. Après un nul frustrant à domicile face à Krasnodar mardi dernier (1-1), le Stade Rennais a chuté sur la pelouse du FC Séville pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions (1-0). Après deux matches, Rennes est dernier du groupe E avec seulement un petit point au compteur.

Au terme d'un match compliqué où Neymar est sorti blessé, le Paris Saint-Germain est venu à bout du club turc de Basaksehir (0-2) grâce à un doublé de Moise Kean (64e, 79e). Une semaine après la défaite face à Manchester United, les hommes de Tuchel remportent leur deux premiers points de la saison en C1 et se rassurent un peu.

Dans les autres résultats à retenir de cette deuxième soirée de C1, la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de la Juventus Turin (0-2) dans le choc du groupe G et les cartons respectifs Manchester United face à Leipzig (5-0) et de Chelsea à Krasnodar (0-4).

Tennis - ATP Vienne : Non sans difficulté, notamment dans le premier set, Novak Djokovic a dominé mercredi Borna Coric au 2e tour (7-6, 6-3). Le Serbe assure quasiment, avec cette victoire, sa place de numéro 1 mondial à la fin de l'année.

Daniil Medvedev n'a lui pas fait de détails pour son entrée en lice en Autriche. Le Russe a très aisément disposé du Taïwanais Jason Jung, 127e joueur mondial, en deux sets (6-3, 6-1). Un peu plus tard, Stéfanos Tsitsipas est venu à bout de Jan-Lennard Struff en trois manches (6-7, 6-3, 6-4). Felix Auger-Aliassime a lui été sorti par Vasek Pospisil (7-5, 7-5).

Football - Ligue 1 : Le match entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens, prévu ce vendredi, est reporté, a annoncé le club nordiste mercredi soir. La décision de la LFP est motivée par "les résultats des tests d'infection" des Sang et Or, particulièrement touchés ces derniers jours par le Covid-19.