1. Football - Ligue Europa : Manchester United écrase la Roma, Arsenal battu mais encore en vie

Manchester United run riot to put six past Roma Crédit: Getty Images

2. Football - Liga : le Barça trébuche

Le Barça espérait ravir la première place de Liga à l'Atlético ce jeudi, lors de la 33e journée. Mais les Blaugrana, en tête à la pause grâce à Lionel Messi, ont finalement trébuché face à un Grenade ultra-efficace (1-2) . Les hommes de Ronald Koeman, expulsé en seconde période et qui pourrait être suspendu trois matches, restent à deux points des Colchoneros, qu'ils affronteront lors de la 35e journée.

Jordi Alba, Barcelona-Granada Crédit: Getty Images

3. Basket - NBA : Durant prend feu, les Nets enchaînent

Auteur de deux derniers quart-temps de feu, où il a inscrit 30 de ses 42 points, Kevin Durant a largement contribué à la quatrième victoire consécutive des Brooklyn Nets, face aux Indiana Pacers (130-113). Grosses performances également pour Tim Hardaway Junior contre Detroit (42 points, 115-105 pour Dallas) et Kevin Porter Jr., auteur de 50 points lors de la victoire des Rockets contre Milwaukee. Les Nuggets ont eux aussi remporté une quatrième victoire d'affilée, face à Toronto (111-121).

4. Rugby - Top 14 : Castres fait la belle opération

Décidément en forme, et tombeur de Toulouse et La Rochelle sur leur pelouse récemment, le CO a poursuivi sa bonne dynamique à Bayonne ce jeudi soir , en match en retard de la 22e journée de Top 14 (23-26). Les Castrais, 6es, intègrent pour la première fois les places qualificatives. L'Aviron décroche tout de même un bonus défensif qui pourrait se révéler important dans la lutte en bas de tableau.

Top 14 - Rory Kockott (Castres) contre l'Aviron bayonnais Crédit: Icon Sport

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : l'OM veut reprendre la 5e place

Face à un RC Strasbourg qui peut quasiment assurer son maintien en cas de victoire, l'OM tentera à nouveau de reprendre la 5e place à Lens, ce vendredi au Vélodrome (21h) en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Les Marseillais, à un point des Sang et Or, pourront compter sur un Dimitri Payet en forme depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc.

Dimitri Payet et Jorge Sampaoli, les hommes forts de cet OM-là (Marseille) Crédit: Imago

2. Tennis - ATP Estoril : deux France-Espagne ce vendredi

Ce vendredi, les quarts de finale du tournoi d'Estoril mettront en scène deux duels franco-espagnols. Le premier, dès 14h, opposera Corentin Moutet à Albert Ramos. A la même heure, Ugo Humbert (tête de série numéro 3) défiera Alejandro Davidovich. Les deux Français, dans la même partie de tableau, pourraient ensuite se retrouver en demi-finale.

Ugo Humbert Crédit: Getty Images

3. Formule 1 - GP du Portugal : les essais débutent à Portimão

Nouveau duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, ce week-end au Portugal ? Les deux premières séances d'essais libres, à 12h30 puis 16h, donneront des indications sur ce troisième week-end de la saison. Pierre Gasly, performant jusqu'ici le vendredi et le samedi, voudra notamment poursuivre sa bonne dynamique… et la traduire en course, dimanche

