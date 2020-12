CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, L1 : Mbappé remercie Tuchel, Paris attend Pochettino

Dans un message posté sur Instagram, jeudi soir, Kylian Mbappé a remercié Thomas Tuchel, limogé plus tôt dans la journée par le Paris Saint-Germain. "C'est malheureusement la loi du football. Mais personne n'oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis merci coach," a glissé l'international français à l'attention de son désormais ancien entraîneur. Paris attend maintenant l'officialisation de l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Un Père Noël inattendu pour les fans parisiens.

2. Football, L1 : Domenech va bien débarquer à Nantes

Là, c'est un drôle de cadeau de Noël pour les supporters de Nantes. Comme annoncé ces derniers jours, Raymond Domenech sera bien le nouveau coach des Canaris. L'ancien sélectionneur des Bleus a signé un contrat de six mois pour entraîner le club ligérien, a confirmé jeudi le club à l'AFP. "Les derniers détails ont été réglés et tout sera officialisé ce weed-end", a précisé le club, trois semaines après le limogeage de Christian Gourcuff.

3. Voile, Vendée Globe : Bestaven voit Dalin recoller

Yannick Bestaven (Maître Coq IV) demeure en tête. Cependant, son dauphin Charlie Dalin (Apivia) est revenu à 1,2 mille nautique (2,2 km), selon le pointage de vendredi matin. De son côté, Thomas Ruyant (LinkedOut) a perdu quatre places pour passer de la 3e à la 7e. Devant lui, on trouve Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco, 3e), Jean Le Cam (Yes We Cam!, 4e), Damien Seguin (Groupe Apicil, 5e) et Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family, 6e).

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football : La Coupe du monde des moins de 20 ans et celle des moins de 17 ans programmées en 2021 sont annulées pour raisons sanitaires et reportées à 2023 avec les mêmes pays hôtes, respectivement l'Indonésie et le Pérou.

Football : Kyril Louis-Dreyfus, fils de l'ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille, va se lancer dans le football. L'un des fils jumeaux de "RLD" va devenir le nouveau patron de Sunderland, qui évolue dans la troisième division anglaise, après être devenu à 22 ans l'actionnaire majoritaire.

Football : D'après L'Equipe, Saint-Etienne est en quête d'un avant-centre pour ce mercato. Et le nom de Bojan Krkic, l'ancien Barcelonais qui sera libre le 1er janvier, serait évoqué à l'ASSE. Il évolue actuellement à Montréal.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

CE QU'IL NE FAUT PAS MANQUER LORS DE CE JOUR DE NOEL

1. Basket, NBA : La NBA en mode Père Noël

Comme chaque année, la NBA fête Noël de la plus belle des manières. Avec un beau programme comme cadeau pour ses fans. La fête commence dès 18h00 avec une rencontre entre les Pelicans et le Heat. Mais c'est la suite qui ressemble au plus beau cadeau. A 20h30, les Warriors de Stephen Curry vont tenter de se reprendre contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Et à 23h00, il y a un magnifique Nets – Celtics avant un choc entre les Lakers et les Mavs à 2h00. Pour finir pour les couche-tard, il y a Clippers-Nuggets. De quoi se régaler.

2. Sportifs de l'année : La suite de nos Tops 10

Comme chaque année, Eurosport.fr vous dévoile les dix premiers de ses deux classements, français et mondial, des sportifs de l'année. En attendant de savoir le nom de nos champions 2020, on continue ce 25 décembre avec les 6e de notre classement. Côté français, c'est Pauline Ferrand-Prévot qui est à l'honneur, grâce à son doublé Mondiaux - Championnat d'Europe en VTT cross-country. Malgré le report des Jeux, son année s'est avérée plus que prolifique. Il ne manque plus que l'or olympique à son palmarès. Cet après-midi, nous vous dévoilerons le 6e de notre classement monde.

Sportifs français de l'année : Pauline Ferrand-Prévot, à nouveau reine

(Avec AFP)

