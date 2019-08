Ce que vous avez peut-être manqué hier soir

1. Tennis - Masters 1000 Montréal : Monfils s'arrache puis dit stop

Gaël Monfils a écourté la journée marathon qui l'attendait au Québec. Il l'a certes commencé par une victoire longue à se dessiner en quart de finale contre Roberto Bautista Agut (6-4, 3-6, 7-6 (2)) dans un match une nouvelle fois retardé par la pluie après avoir été reporté la veille. Mais cet acharnement du ciel et une blessure à la cheville gauche, la même qui l'avait contraint à l'abandon à Wimbledon, ont poussé le Français à déclarer forfait avant la demi-finale qui l'attendait par la suite contre Rafael Nadal.

Le Majorquin disputera donc sa 51e finale de Masters 1000, record de Roger Federer (provisoirement) battu. Il affrontera Daniil Medvedev, vainqueur de la demi-finale 100% russe face à Karen Khachanov (6-1, 7-6 (6)).

2. Football - Ligue 1 : Saint-Etienne ne rate pas ses débuts, l'OM et Bordeaux beaucoup plus

Ghislain Printant a peut-être pris la place de Jean-Louis Gasset sur le banc mais Sainté reste en forme. Les Verts se sont imposés sur la pelouse de Dijon (1-2) pour leur premier match de la saison. A domicile, Marseille n'a pas connu la même réussite, battu très logiquement par Reims (0-2). Bordeaux a connu le même sort, battu nettement par des Angevins assez séduisants à Raymond-Kopa (3-1). A noter également les victoires de Rennes (0-1 à Montpellier) et Nice (2-1 contre Amiens) et le nul entre Brest et Toulouse (1-1).

3. Rugby - Rugby Championship : L'Afrique du Sud tient enfin son trophée

L'édition 2019 était peut-être tronquée pour cause de Mondial, mais les Springboks ne cracheront pas sur un sacre. L'Afrique du Sud a remporté le Rugby Championship, ancien Four Nations. Elle s'est très largement imposée en Argentine (13-46) lors de la dernière journée pour rester invaincue et remporter la compétition pour la première fois depuis l'intégration des Pumas au tournoi des cadors de l'hémisphère Sud. Les hommes de Rassie Erasmus se posent en favoris de la Coupe du monde, qui débute dans moins de deux mois. Ils auront l'occasion de le prouver dès la première journée avec des retrouvailles contre la Nouvelle-Zélande.

4. Football - Premier League : Ndombélé s'est déjà bien intégré

Après les démonstrations de Liverpool et Manchester City, Tottenham se devait de réagir et s'est montré à la hauteur lors de la première journée du championnat d'Angleterre. Les Spurs ont dominé le promu Aston Villa (3-1). Maladroits pendant 75 minutes et menés très tôt dans la rencontre, les hommes de Pochettino ont été en partie sauvés par leur recrue phare Tanguy Ndombélé. L'ancien Lyonnais a signé le but de l'égalisation avant qu'Harry Kane ne signe un doublé. Dans les autres matches du jour, Brighton et Burnley ont réussi leurs débuts en s'imposant 3-0, respectivement à Watford et contre Southampton.

5. Tennis - WTA Toronto : Bianca - Serena, choc de générations en finale

Bianca Andreescu confirme sa saison de l'explosion. A domicile, la Torontoise s'est qualifiée pour la finale dans la confrontation NextGen de la nuit contre l'Américaine Sofia Kenin (6-4, 7-6 (5)). Là voilà désormais avec un bilan de 40 victoires pour 4 défaites cette saison (en comptant les qualifications) et une quatrième finale en huit tournois disputés. Elle fera face à ce stade à un autre défi et à la plus notoire des joueuses du continent, Serena Williams. L'ex-numéro une mondiale a renversé la surprise Marie Bouzkova (1-6, 6-3, 6-3) et tentera de remporter un tournoi Premier qui la fuit depuis Rome 2016.

On a aussi retenu pour vous

Football – Matches amicaux : Antoine Griezmann a inscrit son premier but avec le FC Barcelone la nuit dernière dans la victoire écrasante des Catalans sur Naples (4-0) à Ann Arbor aux Etats-Unis. Luis Suarez a signé un doublé et Ousmane Dembélé a lui aussi marqué.

Football – Matches amicaux : L'Atlético de Madrid a terminé son sans-faute avec un succès (2-1) face à la Juventus de Cristiano Ronaldo et Adrien Rabiot. Le jeune prodige portugais João Felix a mené la formation espagnole vers la victoire en inscrivant deux buts.

Vidéo - Un festival de João Felix, une mine de Rabiot sur le poteau : le résumé de Juve-Atlético 01:30

Football – Liga MX : L'attaquant français André-Pierre Gignac a vécu une soirée forte en émotions samedi avec l'hommage rendu par le public et son club pour son record de buts chez les Tigres, avant de réussir un triplé contre Nexaca en championnat.

Football – Eredivisie : Des vents violents ont provoqué samedi l'effondrement d'une partie du toit du stade de football du club néerlandais d'AZ Alkmaar, sans faire de victimes puisque les tribunes étaient vides. "Le stade n'accueillera aucun match tant qu'il ne sera pas sûr," a assuré le directeur général du club.

Tennis – WTA Cincinnati : Kristina Mladenovic et Alizé Cornet ont échoué dès le 1er tour des qualifications, respectivement contre la Polonaise Magda Linette (6-2, 7-5) et l'Allemande Andrea Petkovic (7-6, 6-3).

Rugby – Matches amicaux : Biarritz s'est largement incliné 19-54 à domicile contre Bordeaux-Bègles. Bayonne a dominé Pau (20-12).

Golf – PGA : L'Américain Patrick Reed a ravi à son compatriote Dustin Johnson, N.2 mondial, la tête du Northern Trust, après le 3e tour sur le parcours de Jersey City, dans le New Jersey. En rendant une dernière carte de 67, pour un total de 199, soit 14 sous le par, Reed, compte un coup d'avance sur le Mexicain Abraham Ancer.

Le Tweet défense suspecte

Où quand Glen Davis chope Nate Robinson dans les airs lors de son panier de la victoire en Big 3, compétition de 3 contre 3 disputée par de nombreux anciens joueurs NBA.

La vidéo de rattrapage

Dans le FC Stream Team, nos journalistes Cyril Morin et Guillaume Maillard-Pacini vous ont présenté leur pari concernant le meilleur buteur, la révélation à suivre et le flop annoncé pour cette saison de Ligue 1.

Vidéo - La bataille Dembélé-Mbappé, le flop Areola : nos paris pour la saison de L1 04:30

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Le PSG entre en scène (a partir de 15h00)

Le champion en titre et grandissime favori de la saison débute son exercice. Le Paris Saint-Germain affronte Nîmes en clôture de la 1re journée (21h00). Ce sera sans Neymar, mis au frigo le temps de régler son éventuel transfert. Kylian Mbappé et Edinson Cavani devraient conduire l'attaque parisienne. Plus tôt dans la journée, le dauphin du PSG la saison passée Lille tentera de réussir ses débuts (15h00) face à des Nantais dans le flou total avec l'arrivée il y a quelques jours de Christian Gourcuff comme nouvel entraîneur. L'autre match de l'après-midi met le cap à l'Est avec Strasbourg - Metz.

2. Tennis - Masters 1000 Montréal : L'occasion rêvée pour Nadal ? (22h00)

Qualifié sans jouer, Rafael Nadal sera frais dans la quête de son 35e Masters 1000. Il devra toutefois se méfier du Russe Daniil Medvedev, auteur d'une très bonne saison et convaincant en demie contre son compatriote Khachanov. Le 9e joueur mondial arrive lancé et cela pourrait être à son avantage. Ne jamais avoir affronté le numéro deux mondial aussi, histoire de pouvoir compter sur l'effet de surprise. Cela n'empêchera pas Nadal de s'avancer en favori du match pour décrocher un cinquième titre en terres canadiennes.

3. Football - Premier League : Manchester United - Chelsea en dessert (à partir de 15h00)

Suite et fin de la reprise en Premier League avec le premier clash entre membre du désormais Big Six : Manchester United - Chelsea (17h30). Entre des Red Devils dont on a du mal à cerner les intentions après un mercato calme et des Blues interdits de recrutement, difficile de dégager un favori. Les choix tactiques de Frank Lampard pour sa première sortie officielle sur le banc de l'équipe londonienne seront scrutés de près. Deux matches auront lieu auparavant à 15h00 : Leicester - Wolverhampton mais surtout Newcastle - Arsenal et la première pour des Gunners new look.

Pogba est resté, à lui de prendre ses reponsabilités

