Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

Basket - NBA : Porzi prend le relais pour Dallas, qui enfonce les Sixers

Mauvaise passe pour Philadelphie. Les Sixers ont enchaîné une troisième défaite dans la nuit de vendredi à samedi, heure française. Ils ont perdu à domicile 98-117 face à une équipe de Dallas portée par Kristaps Porzingis, en l'absence de Luka Doncic sur blessure : 22 points et 18 rebonds (son record en NBA) pour le Letton. Un Joël Embiid en mode glouton (33 points, 17 rebonds) n'a donc pas suffi pour les hommes de Brett Brown, qui occupent la 6e place à l'Est (20 succès, 10 revers). Les Mavs restent dans le Top 4 de l'Ouest avec le bilan de 19-9.

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : La Roma s'est imposée chez la Fiorentina vendredi (1-4). Elle talonne son ennemi intime, la Lazio (3e), qui ne jouera pas son match de la 17e journée ce week-end (finale de la Supercoupe d'Italie face à la Juve oblige).

Football - Bundesliga : Battu à Hoffenheim vendredi soir en ouverture de la 17e journée, le Borussia Dortmund reste 4e et risque de perdre du terrain sur le Bayern, Gladbach et Leipzig.

Boxe - Julio Cesar Martinez a glané le titre WBC des poids mouche, vendredi à Phoenix. Le Mexicain de 25 ans a battu le Nicaraguayen Cristofer Rosales par arrête de l’arbitre lors du 9e round.

Natation - Caeleb Dressel a battu Florent Manaudou vendredi à Las Vegas, lui chipant au passage le record du monde du 50 m en petit bassin. L'Américain l'a porté de 20.26 à 20.24.

Florent Manaudou, battu vendrediGetty Images

Basket - Euroligue : Victoire de l’ASVEL vendredi soir dans sa salle, face à l’ALBA Berlin (91-83). Les Villeurbannais en sont à 7 succès en 15 rencontres.

Basket - Pro A : Monaco, ça roule. Septième victoire consécutive en championnat pour les monégasques vendredi, dans la salle du Portel (60-83).

Football - Ligue 2 : Lorient, leader du championnat, a été nettement battu à Valenciennes vendredi soir, dans le cadre de la 19e journée.

Rugby - Pro D2 : Large vainqueur à domicile face à Montauban (41-14), l’USAP a rejoint vendredi Grenoble en tête du classement.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Et notre top 10 des joueurs de la décennie est... 12:10

Le tweet presque départ à la retraite

Kevin Love a failli vire cette nuit face à Ja Morant ce que Fred Weis avait enduré face à Vince Carter lors des JO 2000. Et l'intérieur des Cavs l'a plutôt bien pris, complimentant l'impétueux meneur des Grizzlies, battus à Cleveland (114-107).

Ce que vous ne manquerez pas aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Un multiplex pour conclure la phase aller

La phase aller de la Ligue 1 s’achève ce samedi soir, matches reportés des journées précédentes mis à part. Les dix rencontres de la 19e journée sont à suivre en direct commenté sur notre site, à partir de 20h45 . Parmi les duels de la soirée : le PSG reçoit Amiens, l’OM accueille Nîmes, tandis que l’OL se déplace à Reims.

2. Biathlon - Coupe du monde : Deux poursuites au menu

C’est jour de poursuites au Grand-Bornand. Benedikt Doll lancera la course messieurs à 13h . Tiril Eckhoff la course dames à 15h . Côté Bleus, Quentin Fillon Maillet est le mieux placé (3e à 11"), alors que Martin Fourcade partira 12e, à 47". Côté Bleues, Justine Braisaz (2e) ne patientera que 6". Un évènement à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Quentin Fillon Maillet, 3e du sprintGetty Images

3. Football - Coupe du monde des clubs : Liverpool, enfin ?

Liverpool est en quête d’un premier titre intercontinental, ce samedi à Doha. Les Reds, tenants de la Ligue des champions, affrontent Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, à partir de 18h30 , en finale de la Coupe du monde des clubs.

4. Rugby - Top 14 : Le leader à Castres, Agen face à l’ogre toulousain

Début de la 11e journée de Top 14 ce samedi, avec quatre matches. A 15h35 , le LOU se déplace en leader à Castres, le Racing reçoit Montpellier et Bayonne accueille Brive. Place ensuite à un derby, à 17h45 : Agen tentera de faire tomber le champion de France, Toulouse.

Vidéo - Agen-Toulouse : deux dynamiques opposées, un derby quand même serré ? 02:05

5. Ski alpin - Coupe du monde : descentes au programme

Deux descentes au menu de la journée de ski alpin, en France et en Italie : honneur aux dames à Val d’Isère ( 10h30 ), puis ce sera au tour des messieurs à Val Gardena ( 11h45 ). Deux épreuves à suivre sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Mais aussi : Des cadors sur le pont, en foot européen, avec notamment le Bayern opposé à Wolfsburg ( 15h30 ), le Barça qui reçoit le Deportivo Alavés ( 16h ), l’Inter face au Genoa ( 18h ) et un alléchant Manchester City-Leicester (18h30).