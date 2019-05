Caen, Paire, U20, Federer : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Caen relégué, le PSG s'est relâché

Le Stade Malherbe de Caen n'avait pas le droit à l'erreur vendredi contre Bordeaux s'il voulait sauver sa place en Ligue 1. Les Normands ne sont pas parvenus à trouver les ressources nécessaires pour s'imposer contre Bordeaux (1-0), et joueront la Ligue 2 la saison prochaine. Le Stade de Reims s'est imposé contre un Paris Saint-Germain des très petits soirs malgré un but de Kylian Mbappé (3-1). Les sorties sont réussies pour Bruno Génésio et Rudi Garcia. L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille se sont respectivement imposés contre Nîmes (2-3) et Montpellier (1-0).

2. Football - Ligue 2 : Lens tout proche d'un retour dans l'élite

C'est un autre match capital qui se jouait du côté de la Ligue 2. En s'imposant (1-2) face à Troyes lors des play-offs, Le RC Lens, 5e à la fin de la saison, s'est offert un ticket pour les barrages de la Ligue 1. Les Nordistes affronteront Dijon, jeudi à domicile puis dimanche 2 juin en Bourgogne.

3. Rugby - Pro D2 : Rouen va découvrir le monde professionnel

Grâce à une victoire (24-12) contre Albi, Rouen est parvenu à se qualifier pour la finale de Fédérale 1 et va pouvoir accéder au Pro D2. Le club devient le premier de Normandie à atteindre ce niveau-là.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Roland-Garros : Roger Federer est de retour Porte d'Auteuil après quatre longues années sans avoir foulé la terre battue parisienne. Le Suisse rentre dans la compétition dès dimanche, sur le court central. Il affrontera l'Italien Lorenzo Sonego.

Football - Ligue 1 : Kylian Mbappé a terminé sa saison à 33 buts, trois de moins qu'un certain Lionel Messi qui remporte le Soulier d'Or.

Cyclisme - Giro : Ilnur Zakarin s'est imposé dans la 13e étape du Tour d'Italie, la première à arriver à plus de 2 000 mètres d'altitude. Jan Polanc (UAE Team Emirates) conserve le maillot rose mais est rattrapé au général par Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Vincenzo Nibali (Bahraïn-Merida).

Football - Ligue 1 : Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne, a confirmé vendredi au micro de Canal +, que Ghislain Printant, était "le favori" pour remplacer Jean-Louis Gasset à la tête des Verts.

La vidéo de rattrapage

Chaque jour, Henri Leconte revient sur une page mémorable du tournoi parisien. Dans le 2e épisode, le consultant d'Eurosport évoque la victoire de Mary Pierce en 2000 et notamment ce coup hallucinant sorti par la Française lors de son quart de finale contre Monica Seles.

Le tweet touchant de la soirée

Ce que vous ne manquez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis : WTA Strasbourg / ATP Lyon : Doublé français pour Garcia et Paire ?

Pas moins de deux Français jouent la finale d'un tournoi. Caroline Garcia affrontera Dayana Yastremska à partir de 14h30 pour le WTA de Strasbourg. Benoît Paire, lui, se mesurera à la Next Gen et à Félix Auger-Aliassime pour une victoire à Lyon. Une belle manière de préparer Roland-Garros.

2. Formule 1 - Grand prix de Monaco : Mercedes sur sa lancée ?

Intouchables lors des essais libres de jeudi, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont en pleine confiance avant les derniers essais libres puis les qualifications à suivre à partir de 15h.

3. Cyclisme - Tour d'Italie : Ca grimpe toujours

Les coureurs n'avaient pas eu de dénivelé avant la 13e étape, il sont désormais servis. La 14e étape, entre Saint-Vincent - Courmayeur est un peu moins longue que la précédente (131 km), mais les cyclistes vont devoir se préparer à cinq ascensions.

4. Football - Mondial U20 : Les Bleuets entre en piste

L'équipe de France de Football U20 fait son entrée dans la compétition contre l'Arabie Saoudite. Une confrontation à suivre dès 18h.