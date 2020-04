Dimanche, "Cali chez vous" arrive sur Eurosport avec un invité de marque : Hugo Lloris

CALI CHEZ VOUS - Christian Califano vous donne rendez-vous dimanche à 9h30 sur Eurosport 1 ! De bon matin, "Cali" s'entretiendra avec un invité de marque, Hugo Lloris. Le gardien de l'équipe de France (114 sélections) dévoilera son quotidien au coeur du confinement.

À partir de ce week-end, Eurosport s’associe à MyCoach, start-up leader du sport numérique, pour un nouveau rendez-vous : “Cali chez vous” !

Christian Califano s’invite chez un champion, à distance, pour une discussion en toute intimité. L’occasion de parler du quotidien en confinement, d’évoquer leurs souvenirs communs, et de se confier en toute décontraction.

Play Icon

Football Les indispensables de Deschamps : Lloris, pour le joueur mais aussi pour l'humain 22/04/2020 À 09:58

Dimanche à 9h30 sur Eurosport 1, rendez-vous chez le gardien de Tottenham et de l’équipe de France, Hugo Lloris. Et, dès la semaine prochaine, le rendez-vous s’installera le samedi et le dimanche. Parmi les futurs invités : Pauline Ado, Teddy Riner, la famille Ntamack, et bien d’autres champions.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Omnisport Etapes de légende, Roland-Garros, Saga Bulls, Stream Team : le plateau du jour IL Y A 12 HEURES