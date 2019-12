Carnet noir, triste Clasico, les Français attendus : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Décès : Ibrahim Diarra est décédé

Triste nouvelle pour démarrer cette journée. L'ancien troisième ligne de Montauban, de Castres, de Pau et de Lavaur, Ibrahim Diarra a succombé à un arrêt cardio-vasculaire à l'âge de 36 ans. Il avait subi une première alerte cardiaque quelques semaines auparavant et avait été pris en charge à l'hôpital George Pompidou. Il avait depuis, regagné son domicile en région parisienne pour se reposer.

2. Football - Liga : Triste Clasico

Le Barça et le Real n'ont pas réussi à se départager, mercredi au Camp Nou en match en retard de la 10e journée (0-0). Les Merengue ont dégagé une impression de maîtrise tandis que les Blaugrana ont été dangereux par fulgurances mais peu adroits. Les deux équipes restent en tête du championnat à égalité de points (36), à cinq points de Séville.

3. Football - Coupe de la Ligue : Du sérieux pour le PSG, Lyon respire

Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé contre Le Mans (Ligue 2) (1-4) en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue et affrontera l'AS Saint-Etienne au prochain tour. Neymar a été laissé au repos, pas Mbappé ni Di Maria, tous les deux buteurs. Un peu plus tôt, Lyon s'est imposé contre Toulouse (4-1) et s'est donné du baume au coeur après avoir perdu Depay et Reine-Adélaïde sur blessure. A noter l'élimination de Rennes, après une défaite contre Amiens (3-2).

4. Basket - NBA : Grosse remontée des Nuggets, Kemba Walker XXL

Menés 45-60 à la fin du deuxième quart temps, les Denver Nuggets ont dû puiser pour remonter au score et parvenir à finalement s'imposer contre Orlando (113-104). L'équipe peut notamment remercier un grand Jamaal Murray et ses 33 points. Les Celtics, eux, se sont imposés à Dallas (102-109). L'homme du match ? Kemba Walker et ses 32 points inscrits.

On a également retenu pour vous

Football - Bundeliga : Le Bayern s'est imposé de peu contre Fribourg (1-3). Mais ce qu'il faut surtout retenir c'est que grâce à son but, Lewandowski (16e) est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand avec 221 réalisations.

Biathlon - Coupe du monde : Futur papa, Johannes Boe, 26 ans, devrait faire l'impasse sur les trois épreuves du mois de janvier. Le Norvégien estime qu'il ne pourra pas remporter la coupe du monde cette année : "Aucune chance. Avec six courses en janvier, ce n'est pas possible."

Football - Serie A : La Juventus Turin a signé une deuxième victoire de rang en championnat en l'emportant contre la Sampdoria (2-1), grâce à des buts de Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo.

La vidéo de rattrapage

Décevant sous la houlette d’Ernesto Valverde, à l’image d’un Clasico sans saveur (0-0), le FC Barcelone n’en finit de renier ses principes philosophiques et ses principes. Si Lionel Messi reste encore la solution à bien des problèmes, il ne pourra pas éternellement cacher la misère tactique du coach barcelonais d’après Cyril Morin et Glenn Ceillier.

Jeudi, c'est Grand Récit (en podcast)

Phénoménal rouleur, Roger Rivière avait été le roi de la piste avant de rêver à une consécration similaire sur la route. Mais lors du Tour de France 1960, une terrible chute mit un terme à sa carrière. Il n'avait que 24 ans. Une première mort, celle du champion, qui n'allait précéder que de seize années la disparition de l'homme, au terme d'une inexorable déchéance.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Biathlon - Grand-Bornand : Une nouvelle vague bleue ?

Auteurs de résultats impressionnants depuis le début de la saison, les Français sont très attendus pour la nouvelle étape de la Coupe du Monde. Et à domicile, les Français espèrent confirmer ces bons résultats du début de saison et sont particulièrement attendus chez eux. Près de 60 000 spectateurs devraient faire le déplacement pour venir encourager les biathlètes tricolores.

2. Rugby - Pro D2 : Match capital pour la première place

Le FC Grenoble reçoit Oyonnax (20h45) pour un match capital pour la première place. L'US Oyonnax est toujours leader avec 47 points, mais Grenoble, troisième suit de près avec 44 points. Une victoire pourrait permettre aux Grenoblois de monter sur la première marche du classement.