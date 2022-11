Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Masters WTA : Garcia, c'est historique

Ad

Exceptionnelle, magnifique ou historique. Choisissez l'adjectif. Dans la nuit de lundi à mardi, Caroline Garcia a remporté le Masters en battant la Bélarusse Aryna Sabalenka (7-6, 6-4). Elle est la première joueuse française à y parvenir depuis Amélie Mauresmo. C'était il y a... dix-sept ans.

Omnisport Tirage endiablé, Garcia survoltée, OM libéré : le plateau du jour IL Y A UN JOUR

2. Football – Liga : Le Real laisse la tête au Barça

Le Real Madrid a logiquement concédé sa première défaite de la saison en championnat, lundi sur la pelouse du Rayo Vallecano (3-2). Auteur d'une faible prestation, l'équipe de Carlo Ancelotti perd la tête de la Liga, au profit de son rival, le FC Barcelone.

3. Basket - NBA : Les Warriors gagnent enfin

Les Golden State Warriors ont mis fin à une série de 5 défaites consécutives en battant les Sacramento Kings grâce aux 47 points de Stephen Curry. Premier revers de la saison pour les Milwaukee Bucks, dominés par les Atlanta Hawks (98-117).

Nous avons aussi retenu pour vous

Hand - Euro 2022 : Après son large succès en ouverture face à la Macédoine du Nord, l'équipe de France a confirmé avec une nouvelle large victoire (35-21) lundi contre la Roumanie. Les Bleues sont déjà assurées de leur place au tour principal de l'Euro avant d'affronter les Pays-Bas mercredi.

Football - Ligue des champions : Prenez note... et réservez votre Saint-Valentin. En effet, le PSG recevra le Bayern Munich le mardi 14 février en 8e aller de la C1. Avant de se rendre en Bavière le mercredi 8 mars. Le calendrier est à retrouver ici.

Football – Ligue 2: Battu ce lundi soir à Metz (2-3), en match en retard de la 14e journée de Ligue 2, Saint-Etienne concède sa troisième défaite sur les quatre dernières rencontres de championnat. Les hommes de Laurent Batlles sont dix-neuvièmes.

A voir, à lire et à écouter sur Eurosport

Vous avez raté votre Tour d'Europe du lundi ? Pas de panique, voici une séance de rattrapage. Au menu : le débrief de OM-OL, la Saliba love story et la liste allemande. En passant par un détour pour l'Italie et la belle victoire de la Juventus face à l'Inter.

Côté rugby, le match France-Australie, remporté par les Bleus samedi (30-29), est le sujet principal de cet épisode de Lafond Dégaine, votre rendez-vous du lundi. Mais notre consultant se montre également critique avec la façon dont un hommage a été rendu à Benoît Dauga, ce samedi au Stade de France. Enfin, un mot également sur le temps perdu à regarder des buteurs se préparer à tenter des pénalités/transformations et les botter.

Plus que deux petits jours avant la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2022 au Qatar. D'Olivier Giroud à Wissam Ben Yedder, tour d'horizon parmi ceux qui croisent fort les doigts pour voir Doha.

La question du jour : Garcia peut-elle viser la place de N.1 mondiale ?

On ne va pas mentir. Oui, nous sommes encore sur un petit nuage après la victoire de Caroline Garcia au Masters. Et qu'importe si la nuit a été courte. Sur le toit du monde, la Française a bouclé son année avec un quatrième titre, le plus beau de sa carrière. Mais pas que, puisqu'elle va finir la saison à la 4e place mondiale après avoir chuté au 74e rang en toute fin d'année dernière.

Avec ce triomphe, "Caro" Garcia peut voir les choses en grand. Lorsqu'elle affiche un tel niveau, personne (ou presque) ne peut lui barrer la route. Elle est donc en droit de viser la place de numéro un mondiale l'an prochain. Elle aurait tort de s'en priver après un tel succès. Et nous, on y croit plus que jamais.

Caroline Garcia a remporté le Masters, dix-sept ans après Amélie Mauresmo Crédit: Getty Images

Omnisport Record pour les Bleus, une demie pour Garcia, choc des générations à Bercy : Le plateau du jour HIER À 07:09