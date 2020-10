Quelques jours après sa première en Ligue des champions, le Stade Rennais a vécu un retour sur terre compliqué en L1, contre Angers vendredi. Les Bretons ont concédé leur première défaite de la saison (1-2) , malgré l’ouverture du score d’Adrien Hunou. Les buts de Sofiane Boufal et Angelo Fulgini permettent aux Angevins de grimper provisoirement à la 6e place, à deux longueurs de Rennes, 3e.

Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga lors de Rennes-Angers, 2020

Le RC Toulon a dominé Castres ce vendredi soir à Mayol (19-6) , en ouverture de la 6ème journée de Top 14. Un seul essai de Duncan Paia'aua a fait la différence à l’heure de jeu, et a permis aux Toulonnais de se détacher enfin, alors que le score restait serré à la pause (6-3). Le CO, écrasé 62-3 la semaine passée par la Rochelle, a montré un meilleur visage, sans rien décrocher cependant.

Malgré les tensions opposant la sélectionneuse Corinne Diacre à certaines de ses joueurs, et la présence des cadres Wendie Renard et Amel Majri sur le banc au coup d’envoi, l’équipe de France a écrasé la Macédoine du Nord (11-0) ce vendredi soir. Les Bleues décrochent leur cinquième victoire en cinq matches et restent en tête de leur groupe.