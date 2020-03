Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Boxe : Le troisième combat entre Fury et Wilder remis à cause du coronavirus

Prévu le 18 juillet à Las Vegas, le troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder a été reporté. Les organisateurs ont été contraints de prendre cette décision à cause de la crise liée au Covid-19. Ils espèrent pouvoir trouver une nouvelle date autour du début du mois d'octobre.

2. Cyclisme - Tour de France : Bardet croit encore à La Grande Boucle

Interrogé mardi après le report des Jeux Olympiques, Romain Bardet a évoqué une possible annulation du Tour de France. "Les conditions me paraissent totalement différentes par rapport aux JO, pense le Français. [...] Cela me semble moins utopique pour le Tour d'être organisé, si la pandémie est sous contrôle sur le territoire français." Le Tour doit s'élancer de Nice le 27 juin pour s'achever à Paris le 19 juillet.

3. Football - Coronavirus : Messi et Guardiola donne un million d'euros chacun

Pep Guardiola et Lionel Messi ont fait un don d'un million d'euros chacun à la fondation Angel Soler Daniel, qui a pour but de financer du matériel médical et sanitaire, et à l'hôpital Clinic à Barcelone. Avec près de 2700 décès, l'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché par le coronavirus.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Bonnet : "Ce report me donne encore plus de rage pour 2021" 07:07

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Jeux Olympiques - Tokyo 2020 : Le casse-tête de 2021

Le report des Jeux Olympiques 2020 en raison du coronavirus va forcer les organisateurs et le monde du sport à se creuser la tête en vue d’une année et, surtout, d'un été 2021 qui s’annonce d’une complexité absolue. Explications.

2. Football - Ligue 1 : OM 2010, le retour au sommet, épisode 2

C’était il y a dix ans. Après une disette longue de dix-sept années, l’OM redevenait le patron du football français le temps d’une saison folle conclue avec un doublé Championnat - Coupe de la Ligue arraché dans la dernière ligne droite. Cette semaine, Eurosport vous replonge dans cette période haute en couleurs. Deuxième épisode ce mardi avec le début de saison chaotique des Olympiens.

OM 2010 - Episode 2 : Du 5-5 aux ambitions du titre anéanties ou presqueEurosport

3. Football - Mercato : Suite et fin de notre top 50 des joueurs qui vont animer l'été

Le mercato ne s'arrête jamais. Avant même d'avoir bouclé cette saison, les clubs travaillent d'ores et déjà sur celle à venir. Pour de nombreux joueurs, l'été 2020 devrait marquer un tournant. Eurosport vous a sélectionné les 50 qui vont mettre le feu au marché. Ce mercredi, découvrez le Top 10 tout au long de la journée, de 10h à 20h.