Ce que vous avez peut-être raté entre hier et aujourd'hui

1. Rugby - Top 14 : Castres fait plier le champion

Le Castres Olympique s’est imposé 24 à 18 dans cette première demi-finale , à Nice, face au Stade Toulousain. Les Castrais retrouvent donc le Stade de France après 2018, et privent les Toulousains d’une troisième finale de rang et d’une possibilité d’arracher un troisième Brennus de suite. Au terme d’un sacré combat, achevé dans les toutes dernières minutes dans une atmosphère chaude et suffocante. Le CO connaîtra son adversaire en finale ce soir, après l'autre demie UBB - Montpellier.

Top 14 - Benjamin Urdapilleta, demi d'ouverture de Castres pendant la demi-finale contre Toulouse Crédit: Icon Sport

2. Formule 1 - Grand-Prix de Montréal : Charles Leclerc déjà pénalisé de 10 places sur la grille

3. Basket-ball - Betclic Elite : L'ASVEL met une gifle à Monaco pour égaliser

+37 ! Après avoir été dominé sur son parquet lors du Match 1, l'ASVEL a réagi de la meilleure des manières en finale de la Betclic Elite face à une Roca Team méconnaissable (91-54) et égalise à 1-1 dans la série (au meilleur des cinq matches). La défense des Villeurbannais a étouffé l'attaque de Monaco, écrasé de 37 points. Les deux prochaines rencontres se joueront dans la Principauté.

4. Football - Transferts : Le PSG en passe de signer sa première recrue

C'est une info qui est tombée assez tard dans la soirée, mais le PSG est proche de s'offrir les services du milieu de terrain du FC Porto Vitinha selon la presse portugaise et Fabrizio Romano. Le club francilien serait disposé à payer le montant de sa clause libératoire, fixé à 40 millions d'euros, tandis qu'un accord aurait d'ores et déjà été trouvé avec le joueur.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Birmingham : La Roumaine Simona Halep, 20e mondiale, : La Roumaine Simona Halep, 20e mondiale, s'est aisément qualifiée pour les demi-finales du tournoi sur gazon de Birmingham , mais n'affrontera pas l'Italienne Camila Giorgi (26e) victime de l'inarrêtable Beatriz Haddad (32e).

Golf - US Open : Le retour très attendu de l'Américain Phil Mickelson en compétition aux Etats-Unis après quatre mois d'absence : Le retour très attendu de l'Américain Phil Mickelson en compétition aux Etats-Unis après quatre mois d'absence aura été de courte durée puisque le sextuple vainqueur d'un tournoi majeur a échoué à passer le cut à l'US Open, vendredi à Brookline (Massachusetts).

Le podcast du jour

La vidéo de rattrapage

La 6e étape du Tour de Suisse aura été marqué par l'abandon d'une trentaine de coureurs avant la course, et d'un beau final ! Voyez plutôt :

Denz remporte une étape amputée d'une trentaine de coureurs : le résumé de l'étape 6

Les bonbons de Kyrgios pour passer un week-end sucré

Tweener, amortie, service à la cuillère... Kyrgios a régalé face à Carreno Busta

La photo de rattrapage

Ce week-end se tient l'étape parisienne du circuit mondial de plongeon de haut vol Red Bull Cliff Diving, vendredi et samedi en face de la Tour Eiffel. Crédit: Getty Images

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Halle et Queen's : Place aux demies sur gazon

C'est l'heure des derniers carrés aux tournois ATP 500 de Halle et du Queen's, à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport. Medvedev-Otte et Kyrgios-Hurkacz pour le tournoi allemand, tandis que le gazon londonien verra aujourd'hui Van De Zandschulp-Berrettini et Krajinovic-Cilic. Les finales de dimanche ont de quoi d'ores et déjà donner envie.

Solide derrière, spectactulaire à la volée : Hurkacz a écœuré Auger-Aliassime

2. Handball - Ligue des champions : Le Final Four débute ce week-end sur Eurosport

Pas de clubs français, mais des magnifiques affiches au programme du Final Four de la Ligue des Champions, à suivre également dès cet après-midi sur Eurosport. Après la première demie Vezprem-Kielce, c'est un autre énorme choc qui aura lieu en soirée du côté de Cologne en Allemagne : Le Barça, tenant du titre affronte le club allemand de Kiel à 18h. Un match à ne pas rater !

3. Natation - Championnats du monde : Début des Mondiaux ce samedi, Marchand en tête d'affiche

Ce samedi marque le début des Championnats du monde de natation à Budapest. Côté tricolore, les espoirs sont placés sur le jeune Léon Marchand, qui garde les pieds sur terre malgré ses grandes ambitions. Le jeune nageur de 20 ans s'alignera sur le 200 m quatre nages, le 400 m quatre nages et le 200 m papillon. De quoi montrer son talent sur la grande scène, et peut-être pousser un peu plus les premières comparaison avec l'ogre de la discipline Michael Phelps.

Léon Marchand Crédit: Getty Images

A suivre aussi dans l'actualité ce samedi : Les championnats d'Europe d'escrime sur Eurosport, la deuxième demi-finale du Top 14, la suite du mercato en football, l'US Open en golf et la suite des Tours de Suisse, Belgique et Slovénie en cyclisme, Les championnats d'Europe d'escrime sur Eurosport, la deuxième demi-finale du Top 14, la suite du mercato en football, l'US Open en golf et la suite des Tours de Suisse, Belgique et Slovénie en cyclisme, tous à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

(Avec AFP)

