Cavani, Crunch, 45 vs 42, Laffont-Rolland, humour douteux : l’actu sur un plateau du 10 février

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Cavani, l’attente est longue pour Paris

Sorti blessé face à Bordeaux (1-0), Edinson Cavani ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité. Et Thomas Tuchel, inquiet samedi, non plus. L’Uruguayen devrait ainsi passer des examens à froid aujourd’hui pour déjà connaître la nature de sa blessure, musculaire ou non. Et c’est Paris tout entier qui tremble. Car mardi, c’est à Old Trafford, et déjà privé de Neymar, que la bande à Tuchel ira disputer un match qui n’a jamais semblé aussi équilibré.

Thomas Tuchel échange avec Edinson Cavani, contraint de sortir car blessé lors du match PSG - Bordeaux, le 9 février 2019 au Parc des Princes.Getty Images

2. Ski Freestyle - Mondiaux : Laffont en or, Rolland en argent

Elle avait été déçue de sa 3e place samedi en ski de bosses. En bosses parallèles, Perrine Laffont a remis tout le monde d’accord en remportant la médaille d’or au terme d’une superbe finale. La Française conserve son titre qu’elle avait remporté en 2017, un peu à la surprise générale. Autre médaille, celle de Kevin Rolland en halfpipe. Le Français échoue à très peu de l'Américain Aaron Blunck mais repart avec une très belle médaille d’argent.

3. Basketball - NBA : le Thunder de Paul Georges remporte un thriller face à Houston

C’était le match de la nuit en NBA et il a tenu toutes ses promesses. Mené de 26 points et emmené par un Paul Georges de gala (45 points), le Thunder a fini par prendre le meilleur sur Houston (117-112) dans un dernier quart temps au couteau. Avec 42 points, Harden a réussi un 29e match de suite à plus de 30 points.

Les Celtics ont, eux, cédé face aux Clippers (123-112) tandis que Milwaukee, leader à l’Est, a sombré face à Orlando (103-83). À noter enfin la grosse performance de Joackim Noah avec les Grizzlies qui a empilé 19 points et 14 rebonds lors de la victoire des siens face à la Nouvelle-Orléans.

4. Football - Ligue 1 : Strasbourg piégé

Deux petits matches avaient lieu samedi à 20h. Strasbourg a été surpris à domicile par Angers et le surprenant Kanga, auteur d’un doublé (1-2) tandis qu’Amiens s’est offert un bol d’oxygène en prenant le meilleur sur Caen (1-0).

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Fed Cup : Grâce aux victoires de Caroline Garcia et d’Alizé Cornet, l’équipe de France mène 2-0 face à la République Tchèque pour la première de Julien Benneteau.

: Grâce aux victoires de Caroline Garcia et d’Alizé Cornet, l’équipe de France mène 2-0 face à la République Tchèque pour la première de Julien Benneteau. Football - Premier League : Southampton a promis d'exclure ses supporters qui se sont moqués de la mort de l'Argentin Emiliano Sala en faisant des gestes imitant un avion comme samedi lors de son match perdu 2-1 face à Cardiff City.

: Southampton a promis d'exclure ses supporters qui se sont moqués de la mort de l'Argentin Emiliano Sala en faisant des gestes imitant un avion comme samedi lors de son match perdu 2-1 face à Cardiff City. Judo - Paris Grand Slam : Auréolée de son troisième titre mondial, Clarisse Agbegnenou a prolongé son incroyable série d'invincibilité en remportant un cinquième Grand Slam de Paris en -63 kg samedi à Bercy. Invaincue depuis 2017, Agbegnenou a conquis un 24e tournoi de rang face à sa grande rivale slovène Tina Trstenjak qui l'avait privée de titre olympique en finale à Rio en 2016.

Le tweet d’adieu

Lindsey Vonn dispute ce dimanche la dernière course de sa carrière à Are, la descente des Mondiaux à Are (12h30. Un moment forcément exceptionnel, à suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player à partir de 12h30.

La vidéo de rattrapage

Manchester City et Chelsea ont rendez-vous ce dimanche pour un choc (17h). Mais l’autre rendez-vous, qui agace bien plus les Blues, c’est celui voulu par le Bayern Munich concernant son joueur, Callum Hodson-Odoi. Il y a de quoi tant le gamin a du talent à revendre. C’est l’Euroscout de la semaine.

Vidéo - Hudson-Odoi, prodige des Blues et successeur de Robben et Ribéry au Bayern ? 01:39

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Rugby - Tournoi des Six Nations : Le Crunch comme heure de vérité

Après une entame désastreuse de tournoi face au Pays de Galles (19-24), les Bleus se présentent face à une montagne ce dimanche (16h) qui semble infranchissable : l’Angleterre, dans son antre de Twickenham qui plus est. Le défi est grand, immense même. Mais la rédemption peut être à la hauteur de l’immensité du challenge.

Vidéo - Clerc, Lamaison, Rives, Ibanez... Le XV de France idéal pour battre les Anglais 02:40

2. Football - Ligue 1 : Six matches pour un dimanche de feu

Six matches au programme et des affiches dans tous les sens. Montpellier reçoit notamment Monaco pour ouvrir le bal tandis que la Beaujoire devrait encore rendre hommage à Emiliano Sala face à Nîmes (15h). À la même heure, Toulouse reçoit Reims. Mais c’est à partir de 17h que le haut du tableau devrait bouger avec le match des prétendants à l’Europe opposant Rennes à Saint-Etienne. Le dauphin lillois se rend à Guingamp tandis que Nice accueille l’OL pour clore cette 24e journée.

Vidéo - Gourcuff, le gouffre financier qui a fait réfléchir l'OL 01:22

3. Tennis - ATP Montpellier : Un sacre français quoiqu’il arrive

C’est presque une tradition dans l’Hérault et 2019 ne déroge pas à la règle. Ce dimanche, c’est une finale tricolore qui attend Montpellier entre Jo-Wilfried Tsonga et Pierre-Hugues Herbert. Le Manceau a notamment l’occasion de s’offrir son 17e titre en carrière à l’endroit même où sa saison avait pris fin l’an passé.

Mais aussi : Le choc City-Chelsea avec le duel Agüero-Higuain (17h), le déplacement du Barça dans l’antre de Bilbao (20h45), une grosse journée de Serie A, le crunch féminin (13h45) ou encore les sprints messieurs (20h20) et dames (22h45) à Canmore.