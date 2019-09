Cavani, Leonardo, Bleus et Ligue des champions : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Ce sera sans Cavani

Neymar ? Suspendu. Mbappé ? Forfait. Cavani ? Idem. Alors que son retour était attendu avant celui de l'attaquant français, le buteur uruguayen ne participera pas au choc opposant le Paris Saint-Germain au Real Madrid en Ligue des champions. Touché à la hanche fin août, "El Matador" ne reprendra l'entraînement collectif qu'en fin de semaine, comme l'a annoncé le club.

2. Volley – Euro 2019 : Ngapeth revient, les Bleus enchaînent

Tout va bien pour les Bleus. A Montpellier, l'équipe de France s'est aisément imposée face à la Bulgarie (25-19, 25-21, 25-14), décrochant ainsi un quatrième succès sur quatre possibles en phase de groupes. Mieux encore, elle a pu profiter du retour de sa star Earvin Ngapeth, remis d'une blessure aux côtes.

3. Football – Ligue 1 : Leonardo monte au créneau pour Neymar

La réhabilitation se poursuit. Deux jours après son but spectaculaire qui a offert la victoire au PSG face à Strasbourg, Neymar a été défendu par son directeur sportif. Interrogé par RMC, Leonardo a assuré que le Brésilien s'était "très bien comporté" depuis la fin du mercato. Il a aussi considéré son compatriote comme "un patrimoine du football". De quoi définitivement dissiper la défiance des supporters ?

On a aussi retenu pour vous

Basket – Mondial : Le président de la Fédération française Jean-Pierre Siutat a lamenté le faible intérêt médiatique et politique autour de la performance de l'équipe de France, médaillée de bronze.

Football – Ligue 2 : Lens s'est imposé face à la lanterne rouge Châteauroux (2-0) en clôture de la septième journée. Les Sang et Or grimpent au dixième rang du championnat.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Lyon en entrée, Lille en plat principal…

S'ils ont des doutes, voici venu le moment de les dissiper. Incapable de gagner en Ligue 1 depuis trois matches, Lyon lance la campagne européenne face à l'équipe, qui, sur le papier, est la plus forte de sa poule : le Zenit Saint-Pétersbourg (18h55). Avec un groupe inexpérimenté à ce niveau, Lille se déplace sur le terrain de l'Ajax, demi-finaliste l'an dernier, pour une rencontre de prestige.

2. Football - Ligue des champions : Quelques sucreries en dessert

Qui dit Ligue des champions dit aussi chocs européens. Il y en aura au moins deux, dès ce soir. Dans la poule F, que l'on peut considérer comme le "groupe de la mort", le FC Barcelone se rend à Dortmund pour y défier le Borussia. Lionel Messi est du voyage, même s'il n'est pas encore certain qu'il soit sur le terrain au coup d'envoi. Le champion d'Europe en titre, Liverpool, doit aussi négocier un déplacement périlleux à Naples. Chelsea – Valence vaut aussi le coup d'œil.

3. Tennis - ATP Metz : Un menu relevé pour les Bleus

Il n'y a pas de match facile pour les Français dans ce premier tour. Respectivement opposés aux dangereux Hubert Hurkacz et Jan-Lennard Struff, Grégoire Barrère et Pierre-Hugues Herbert ne partent pas favoris. En quête de confiance, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet défient des joueurs moins à l'aise sur dur. Le premier affronte Pablo Andujar, le Bitterois rencontre Marcel Granollers.