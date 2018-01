Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Muguruza out

Garbine Muguruza, 3e mondiale, avait abandonné lors de ses deux premiers tournois de la saison à cause d'un adducteur droit douloureux. L'Espagnole, championne de Roland-Garros 2016 et de Wimbledon 2017, a encore joué blessée et n'a cette fois rien pu contre la taïwanaise Hsieh Su-Wei, 88e mondial, 7-6, 6-4, au 2e tour. Plus surprenant, la Britannique Johanna Konta, demi-finaliste à Melbourne en 2016 et 10e mondiale, a été débordée par la "lucky loser" américaine Bernarda Pera, 123e mondiale, 6-4, 7-5.

En revanche, Maria Sharapova a tenu son rang de lauréate de l'édition australienne 2018 en battant la Lettone Anastasja Sevastova 6-1, 7-6 (7/4), celle-là même qui l'avait sortie en huitième au dernier US Open.

Chez les Bleues, Caroline Garcia a arraché sa qualification contre la Tchèque Marketa Vondrousova, 18 ans, 6-7, 6-2, 8-6.

Du côté des garçons, l'Autrichien Dominic Thiem a remonté deux sets pour finalement éliminer l'Américain Denis Kudla, 190e mondial, 6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-3.

2. Football - Ligue 1 : Le record pour Cavani, les sifflets pour Neymar

Le PSG s'est bien amusé au Parc mercredi aux dépens de Dijon (8-0). Bref, il y avait deux classes d'écart et on retiendra plus sûrement qu'Edinson Cavani égalé le record de buts (156) de Zlatan Ibrahimovic avec Paris, que Neymar lui a dénié le droit de le battre. Le Brésilien avait un triplé au compteur quand l'occasion s'est présenté de tirer un penalty (83e), suite à une faute commise sur l'Uruguayen. Il s'en est chargé et une partie du public n'a pas apprécié.

Cette 21e journée a également profité à Lyon, vainqueur à Guingamp (0-2) et nouveau deuxième. En revanche, Lille a cédé à domicile contre Rennes (1-2) et Saint-Etienne a replongé chez la lanterne rouge, Metz (3-0).

3. Basketball - NBA : Golden State enchaîne

Golden State a renforcé son statut de leader à l'Ouest en remportant sa 14e victoire de suite en déplacement à Chicago (112-119) tandis que San Antonio, troisième, a gagné chez les Brooklyn Nets (95-100). Deuxième à l'Est, Toronto a eu le dernier mot contre Detroit (96-91).

On a aussi retenu pour vous

Tennis : le Masters féminin aura lieu à Shenzhen, dans le sud de la Chine, pour dix ans à partir de 2019. L'épreuve aura lieu dans une salle neuve de 12.000 places et la dotation sera doublée, atteignant un total de 14 millions de dollars en comptant celle du Masters de double organisé en même temps.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Federer et Wawrinka by night

La session de nuit débutera à 9h00 sur la Rod Laver Arena par le match de 2e tour entre la locale Ashleigh Barty et l'Italienne Camila Giorgi, et sera suivi de l'opposition entre le Suisse Roger Federer, tenant du titre chez les hommes, face à l'Allemand Jan-Lennard Struff.

Au programme sur la Margaret Court Arena, la n°1 mondiale roumaine Simona Halep contre la Canadienne Eugenie Bouchard, Tennys Sandgren contre Stan Wawrinka.

2. Football - Coupe du roi : Le Real pour repartir de l'avant

Dans une mauvaise passe en championnat, le Real et son Cristiano Ronaldo rempli d'état d'âme peuvent utiliser le quart de finale de ce soir (21h30) pour se relancer, à Leganés.

3. Rallye-Raid - Dakar : Des autos, pas de motos

La 12e spéciale Motos et Quads annulée ce jeudi à cause de la météo interdisant le vol des hélicoptères de sécurité, il y aura quand même des autos et un chronomètre en marche entre Chilecito et San Juan. Et avec une heure de marge sur son coéquipier français Stéphane Peterhansel, le leader espagnol Carlos Sainz (Peugeot) aura de quoi voir venir.

